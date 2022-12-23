南市亂象引議長選舉變數多：林飛帆發文檢討市政沉痾，籲民進黨集體承擔

郭再欽、林士傑相繼退黨，南市議長改選亂象叢生

（中央社）南市正副議長25日改選前亂象頻頻。因爐碴案被起訴的前民進黨中執委郭再欽、被控涉市議員方一峰恐嚇案的民進黨台南市黨部執委林士傑，2人今天相繼退黨，地方揣測議論不斷。

對於地方黨部重量級人士接連退黨，民進黨台南市黨部表示，尊重郭、林2人決定。司法檢調已偵辦相關案件，民進黨在這個時間點集體面對、承擔反省問題及深刻檢討。

林士傑有槍砲前科，以往也曾遭地方政壇議論，他也出面澄清說明，但昨天下午卻涉入方一峰遭恐嚇案。台南地檢署今天訊後以新台幣5萬元交保，林士傑也隨即宣布退出民進黨，靜待司法調查。

歷任台南市商業會理事長、台南農產運銷公司總經理的南市區漁會理事長林士傑，獲民進黨提名參選2018年台南市第9選區（安平區、南區）市議員失利後，全力栽培留學英國的女兒林依婷。

27歲的林依婷，曾任黃偉哲市府團隊年紀最輕的副發言人，透過「市政3分鐘」宣傳短片熟悉台南市政，今年繼承父志代表民進黨投入南市第9選區市議員選舉，以1萬2967票、選區第2高票當選。

郭再欽不只因學甲爐碴案遭起訴，還遭捲入學甲88槍槍擊案，以及台南市議長改選遭影射「黑金」。14日副總統賴清德宣布參選民進黨黨主席時，郭再欽發表聲明辭去中執委職務，專心司法訴訟。

民進黨副秘書長林飛帆昨晚在臉書（facebook）發出檢討文，點名涉及弊案的郭再欽應退出民進黨，郭再欽今天隨即回應宣布退黨。

南市頻爆爭議，議長選舉變數多

（中央社）台南市近2個月來發生學甲爐碴案起訴、學甲88槍槍擊案、南市府經發局長陳凱凌收賄收押等全國矚目案件，恐在25日正副議長改選時到達臨界點而引爆，後續政壇影響不可小覷。

學甲爐碴案是九合一大選前後、台南諸多爭議案的火苗。事件起於明祥馨公司非法填埋爐碴於學甲區大灣段農地，案發後2015年挖除5萬餘公噸爐碴，未料明祥馨2019年又被發現在學甲區大灣段其他農地非法填埋爐碴，再挖出4萬3000餘公噸爐碴。

台南地檢署原認定全案所填爐碴為再利用後產品，非屬廢棄物，處分不起訴；但檢舉不斷，南檢重啟調查，經過3年蒐證偵辦後，九合一選後的12月12日偵結起訴時任民進黨中執委的明祥馨公司負責人郭再欽等人。

學甲爐碴案是台南市長選舉前攻防焦點，但11月10日又發生震驚全國的學甲槍擊案，槍手孔祥志當天凌晨接連對學甲工業區一家科技公司及謝姓市議員競選總部共開88槍。檢警專案小組1個多月來陸續逮捕5人收押，但孔祥志和幕後策畫指揮者之一的「紅龜」洪政軍迄今在逃。

由於槍擊廠址扯上明祥馨企業有限公司，儘管郭再欽一再表明是槍擊案受害者，但這起重大槍擊案引來地方政壇諸多揣測，包括背後牽扯台南沿海光電業龐大利益分配不均引來槍擊恫嚇警告。

台南市政府經濟發展局長陳凱凌也是近半年廣受爭議官員。之前即有黑函直指陳凱凌涉及圖利等罪嫌，包括立場各異議員在市議會質疑，陳更與議員打起官司。

全案看似風平不起浪，但南檢悄悄偵辦，21日突然發動搜索，陳凱凌23日坦承收賄、接受性招待等貪污罪嫌後遭收押，也讓即將走馬上任第2個任期的黃偉哲領軍市政團隊蒙上陰影。

這些案件恐衝擊台南市正副議長選舉。下屆台南市議會57席，其中民進黨28席、國民黨15席、無黨團結聯盟及無黨籍12席、台聯1席、台灣基進1席。

台聯議員楊中成、台灣基進議員當選人李宗霖已表態支持民進黨提名人選，民進黨若無人跑票，7連霸的邱莉莉與林志展可望在第一輪投票以過半票數勝出。

不過，6名正國會議員在黨團會議投票推舉議長參選人時退席，其中8連霸的陳秋萍更聲明「不替黑金背書」。

連日來PTT網站甚至匿名「邱莉莉和郭再欽交好」、「黑金勢力」等傳言與放話，也使得4年前民進黨團跑票疑雲再現，黨團成員私下透露「必須做好最壞打算」。讓邱莉莉繼2018年議長角逐失利，此次「二番戰」面臨荊棘挑戰。

Photo Credit: 中央社 民進黨台南市議會黨團推舉市議員邱莉莉角逐下屆議長，邱莉莉9日受訪表示，如果當選只擔任一屆，將議會改革妥當後交棒給新世代。

現任無黨籍議長郭信良尋求連任，國民黨團未推舉議長人選，決議支持黨籍現任副議長李文俊爭取連任，並不與民進黨合作，保留與郭信良合作可能性。

原為民進黨籍郭信良2018年選前宣布退黨並獲3名民進黨議員跑票支持，與國民黨、無黨合作順利當選，這次在民進黨中央宣告祭出最嚴厲黨紀處分下，是否重演自家人跑票情況成為關鍵。

一連串黑金糾纏事件，在正副議長選前吹皺地方政壇一池春水。身為台南子弟的民進黨副秘書長林飛帆22日深夜在臉書（facebook）貼出檢討文，點名包括台南市長黃偉哲、郭信良、郭再欽等人，郭再欽今天立刻宣布退黨。

諸多爭議未釐清了結，國民黨籍市議員方一峰22日下午遭人恐嚇，南檢23日分案偵辦，據傳和議長選舉有關。雖然檢警調專案小組傳訊相關涉案人獲交保，卻也讓議長改選陷入重重黑幕。甚至鬆動民進黨在台南鐵票，後續影響不可小覷。

Photo Credit: 中央社 許信良建議民進黨大膽重用太陽花運動領導人林飛帆，民進黨代理黨主席、高雄市長陳其邁3日接受媒體聯訪表示，「不對個別候選人評論」，不過會依期程，在1月中經由黨員投票產生新任黨主席。

陳亭妃質疑黨中央不了解台南，林飛帆：市政沉痾必須集體檢討

（中央社）民進黨副秘書長林飛帆發文批評台南亂象，呼籲市長黃偉哲應該整頓市政沉痾。民進黨立委陳亭妃質疑黨中央不了解台南，並要求應查清楚黑金問題；林飛帆表示，台南結構性問題確實存在，沉痾之一就包括議會亂象。

林飛帆22日在臉書發出檢討文，點名「議會不該成為郭再欽或郭信良的禁臠」、「涉及弊案的郭再欽等人應主動退黨」等。郭再欽今天發布新聞稿宣布退黨，也提到無黨籍台南市議長郭信良應退出台南市議長選舉，以利市議會改革。