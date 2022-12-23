澳洲礦業巨擘必和必拓10年來最大併購案，近2000億收購OZL布局鉀銅鎳等電池原料
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全球經濟正在走下坡，必和必拓卻在此時發出聲明表示，同意以每股28.25澳元的現金價格收購OZL的100%股權，換算為96億澳幣，將近2000億台幣的鉅額價碼，收購澳洲銅礦商，成為該公司十年來最大筆併購案。
澳洲礦業巨擘——必和必拓（BHP Group Limited）以每股28.25澳元的現金價格收購OZ Minerals（OZL）的100%股權，換算合計96億澳幣（新台幣1979.52億），成為該公司10年來最大筆併購案，更是宣告礦企巨獸由傳統鋼鐵、焦煤和油氣等業務，轉向佈局「鉀銅鎳」等重要新能源原料。
必和必拓以1979億收購銅礦商，創下10年來最大筆併購案
必和必拓是全世界市值最高的礦產企業之一，也是全球重要的煉鋼、挖鐵礦和產冶金煤的生產商。
近年受到新能源風潮帶動，能源開始由石油發電，轉為電池等儲能設備，而主要的電池原料是包含鈷鎳等各種礦物，同時也是下一世代科技的關鍵鑰匙。
昨（22）日，必和必拓發出聲明表示，以每股28.25澳元的現金價格收購OZL的100%股權，換算為96億澳幣鉅額價碼，收購澳洲銅礦商，成為該公司10年來最大筆併購案。
必和必拓指出，向OZ Minerals提出每股28.25澳幣的併購價碼後，雙方已簽訂協議計劃執行契約（SIA）。目前OZ Minerals的董事會均已贊同此交易，若無意外，預計2023年3下旬左右舉行股東會做出形式上的表決。
石油、天然氣多頭告終？銅鎳等電池物料崛起
OZ Minerals指出，這項交易案已經商議已久，再經過各項調查及為期4週的獨家盡職調查，評估確認符合股東最佳利益等條件後，才完成本交易。
事實上，必和必拓的大部分收入來自鐵礦石和焦煤。《金融時報》報導指出，該公司一直在尋求成長，重點放在電動汽車電池的鉀銅鎳。分析師強調，必和必拓整合它們在澳洲和英國的股權，且通過伍德塞德石油公司（Woodside）的合併，再分離了其石油、天然氣等業務。
必和必拓指出，收購持續擴大銅鎳資源採集，這對支持全球脫碳和電氣化的趨勢至關重要。值得注意的是，必和必拓旗下的西部鎳業公司（Nickel West）也會拓展，並且優質硫化鎳礦等資源，瞄準未來巨大的再生能源商機。
這也意味著，必和必拓這的巨大的礦企集團，正式宣告重心將慢慢由傳統油氣，轉向新能源的戰略方向。令外界感到訝異的是，必和必拓選擇全球經濟走下坡時，尤其是它們最大市場中國正陷入疫情的危機之中，這時發動鉅額的收購策略引起外界擔憂。
必和必拓談中國：看見房市復甦的希望
今年10月，韓慕睿強調，他對中國這個全球最大的大宗商品消費國的前景持謹慎而樂觀的態度，雖然中國經濟數據放緩，但是仍有相當潛力。韓慕睿說：「我們的觀點是，中國仍將在未來12個月爲全球經濟成長提供一點支撐。我們看到中國出現了一些復甦的希望（中國房地產）。」
必和必拓董事長麥克文（Ken MacKenzie）表示，這個交易案有助於集團持續拓展大宗原物料市場，創造更多綜效果。必和必拓首席執行官韓慕睿（Mike Henry）也指出，雖然現在全球經濟不穩定，市場波動頻繁，替該案增加許多不確定性，但是必和必拓與OZL的結合會創造更大的價值。
研究調查機構Jefferies分析師Christopher LaFemina的研究報告指出，傳統燃料發電轉換到再生能源，銅的需求將增加5倍，因為銅導電性和低反應等特質，廣泛被用在陸上風電和太陽能的零組件設備。
最後，韓慕睿指出，OZL的業務將與必和必拓銅礦勘探有相輔相成的效果，而必和必拓良好的資產負債表、嚴格有序的資本配置，也能夠成為彼此有力的支柱。
必和必拓日前發布最新報告指出，因爲鐵礦石和鎳的強勁需求，抵消了銅和煤炭產量下降的問題，而銅和煤炭產量主要受到了澳洲潮溼天氣和勞動力短缺的衝擊，未來仍保持審慎樂觀。
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核稿編輯：翁世航
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