加拿大H.O.M.E計畫：五個NPO把社福與醫療服務裝上行動巴士，為弱勢與無家者提供全方面照護
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在疫情下，加拿大安大略省的5個非營利組織合作，將社會福利與醫療服務帶上行動巴士，讓無家者與因疫情成為弱勢的民眾能得到完整照護。
2021年初，加拿大安大略省（Ontario）的五個非營利組織（NPO）合作，把幾乎所有的基本社會福利與醫療服務裝上一台行動巴士，讓無家者、弱勢民眾在封城的情況下能持續得到照護，避免他們在疫情中變得更邊緣、更弱勢。
這個計畫由不同專業的組織合作，提供全方位、連續性的支持，並且直接「把服務送進社區」，稱為「健康外展行動參與計畫」（Health Outreach Mobile Engagement），簡稱H.O.M.E，就和英文中的「家」（home）拼音一樣。
疫情惡化了脆弱處境
加拿大的疫情遠比臺灣嚴重，H.O.M.E計畫的團隊之一「倫敦市關懷無家者回應服務」（簡稱「倫敦關懷」，London Cares）指出，疫情期間，安大略省倫敦市（London）的無家者處境變得更嚴峻。
一來是因為疫情影響經濟，許多人在疫情間收入遽減，因而失去住房，成了「新手無家者」；另一方面，為了防疫，倫敦市如同去年疫情期間的臺北萬華，許多社區社福中心、公共空間都關閉，導致許多無家者不僅沒有住所，連喝水、洗澡、上廁所等基本需求都無法滿足。
疫情也加劇成癮問題。「加拿大心理健康協會－米德瑟斯縣分會」（見註解）2020年9月的一份問卷調查顯示，在加拿大第二波疫情期間，安大略省有22%的受訪者為了緩解疫情帶來的壓力而增加喝酒的頻率，12%的人增加使用大麻，另外8%則食用有成癮效果、需要管制的處方藥。
不僅如此，「倫敦關懷」表示，疫情中的無家者常同時有嚴重的身心議題，包括飲酒或吸毒等成癮問題或創傷，這些都需要治療才能逐漸好轉。
但無家者可能受限於醫院太忙碌、染疫風險太大，或者因為自卑、擔心他人眼光等種種原因，不願就醫。慢性病因此惡化、小傷口也可能拖成大感染，成癮造成的身體傷害也越來越嚴重。
一台行動車多種服務，五個團體全方位照護
H.O.M.E計畫在2021年1月啟動，五個非營利組織找來一輛醫療巴士，每個星期兩天，駐點在安大略省倫敦市的不同社區，就近提供基本的醫療、社福服務，必要時也會開車去拜訪長期照顧的個案。他們將這個行動服務計畫暱稱為「有輪子的診所」。
在行動診所的服務中，有的看似非常基本（例如提供食物和飲水），整體看起來又五花八門，但這個計畫卻體現了對弱勢來說非常重要的「整體性」與「連續性」。
因為讓人墜入弱勢處境的脆弱因子，往往不是單獨出現，它們通常交織在同一個人身上，互相影響、惡性循環。
例如，有人因為疫情被裁員租不起房子，成為無家者，連洗澡、找一套像樣的西裝都很難，因此無法體面的去面試，更難找到工作；露宿街頭、生活沒有目標，也可能讓他接觸毒品，或引起酗酒之類的成癮問題。他甚至可能因為自卑或邋遢而不敢踏進醫院，進而讓小傷變成大病。
要解決這些問題，需要的往往不只包紮治療或成癮協助，可能還需要心理健康資源，甚至協助他找到房子、找到工作。
在過去，找房子需要有媒合住房的NPO、解決酗酒需要協助成癮治療的NPO，就業可能又要由另一個NPO負責。不同的團體提供不同的服務，雖然能讓各團體的工作更專精，卻也可能讓個案的需求不容易被整體性的考量，或不同服務間無法互相協調。
但參與H.O.M.E計畫的五個非營利組織，每個專長都不同。包括提供安全供藥的「倫敦市社區健康中心」、協助進行成癮治療的「泰晤士河谷成癮服務」、為無家者尋找住房的「倫敦關懷」、具有半官方性質的護理和緊急救援單位「米德瑟斯縣－倫敦市護理服務」，以及協助愛滋病患並倡議C型肝炎防治的「愛滋連結」。
H.O.M.E計畫標榜「一個窗口、多種服務」，醫療巴士上充滿不同面向的支持，包括醫療護理、成癮治療、傳染病檢測、醫療與社福資源轉介、住房媒合、基本物資，以及建立關係與陪伴等。服務人員也可以為這些弱勢進行整體評估，打造適合他們、連續性的計畫。
H.O.M.E的《初期結果報告》顯示，正因為有五個專精不同領域的NPO合作，因此可以為個案提供全方位的支持，且這樣的合作模式不只對「被服務的人」有利，對各團體的服務人員也很有幫助。
報告中便有服務人員表示，參與了H.O.M.E計畫，讓他們更了解目前的服務趨勢和問題，也能更了解弱勢者的需求，並因此知道其他團體／單位在做哪些事、知道外界有哪些不同的服務可以轉介給需求者。
連續性的支持好處多多
珊卓（化名）就是這類「整體服務計畫」的受益者。她患有癌症、曾經從事性工作，也曾斷斷續續的流落街頭。
雖然H.O.M.E開始時，珊卓已經找到房子住，有了安穩的住處，但因為過往看病曾被歧視、有過不好的經驗，加上行動不便又沒有交通工具，她因此一直放任病情惡化，沒有定期接受癌症治療。
H.O.M.E的外展團隊每個星期探望珊卓3次，除了帶去水、食物等物資、提供基本的護理服務，也提供情感支持，並鼓勵她回醫院接受定期治療。
在這樣「全方位」的照顧下，珊卓說：「 （以前）我會呆坐在這，為自己感到難過，想著以前發生過的可怕事情。直到他們出現了，一切都感覺好多了，（現在）每天都比昨天更好。」
魯伯特（化名）也因為參與H.O.M.E計畫，連結到需要的社福團體。在計畫開始前，魯伯特原本是「愛滋連結」的關懷個案，疫情期間，他的雙腳因為蜂窩性組織炎感染了一年多，但當時醫院需要等很久，他因此不願就診。
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。