加拿大H.O.M.E計畫：五個NPO把社福與醫療服務裝上行動巴士，為弱勢與無家者提供全方面照護

2021年初，加拿大安大略省（Ontario）的五個非營利組織（NPO）合作，把幾乎所有的基本社會福利與醫療服務裝上一台行動巴士，讓無家者、弱勢民眾在封城的情況下能持續得到照護，避免他們在疫情中變得更邊緣、更弱勢。

這個計畫由不同專業的組織合作，提供全方位、連續性的支持，並且直接「把服務送進社區」，稱為「健康外展行動參與計畫」（Health Outreach Mobile Engagement），簡稱H.O.M.E，就和英文中的「家」（home）拼音一樣。

疫情惡化了脆弱處境

加拿大的疫情遠比臺灣嚴重，H.O.M.E計畫的團隊之一「倫敦市關懷無家者回應服務」（簡稱「倫敦關懷」，London Cares）指出，疫情期間，安大略省倫敦市（London）的無家者處境變得更嚴峻。

一來是因為疫情影響經濟，許多人在疫情間收入遽減，因而失去住房，成了「新手無家者」；另一方面，為了防疫，倫敦市如同去年疫情期間的臺北萬華，許多社區社福中心、公共空間都關閉，導致許多無家者不僅沒有住所，連喝水、洗澡、上廁所等基本需求都無法滿足。

疫情也加劇成癮問題。「加拿大心理健康協會－米德瑟斯縣分會」（見註解）2020年9月的一份問卷調查顯示，在加拿大第二波疫情期間，安大略省有22%的受訪者為了緩解疫情帶來的壓力而增加喝酒的頻率，12%的人增加使用大麻，另外8%則食用有成癮效果、需要管制的處方藥。

不僅如此，「倫敦關懷」表示，疫情中的無家者常同時有嚴重的身心議題，包括飲酒或吸毒等成癮問題或創傷，這些都需要治療才能逐漸好轉。

但無家者可能受限於醫院太忙碌、染疫風險太大，或者因為自卑、擔心他人眼光等種種原因，不願就醫。慢性病因此惡化、小傷口也可能拖成大感染，成癮造成的身體傷害也越來越嚴重。

一台行動車多種服務，五個團體全方位照護

H.O.M.E計畫在2021年1月啟動，五個非營利組織找來一輛醫療巴士，每個星期兩天，駐點在安大略省倫敦市的不同社區，就近提供基本的醫療、社福服務，必要時也會開車去拜訪長期照顧的個案。他們將這個行動服務計畫暱稱為「有輪子的診所」。

Photo Credit: 多多益善｜健康外展行動參與計畫

在行動診所的服務中，有的看似非常基本（例如提供食物和飲水），整體看起來又五花八門，但這個計畫卻體現了對弱勢來說非常重要的「整體性」與「連續性」。

因為讓人墜入弱勢處境的脆弱因子，往往不是單獨出現，它們通常交織在同一個人身上，互相影響、惡性循環。

例如，有人因為疫情被裁員租不起房子，成為無家者，連洗澡、找一套像樣的西裝都很難，因此無法體面的去面試，更難找到工作；露宿街頭、生活沒有目標，也可能讓他接觸毒品，或引起酗酒之類的成癮問題。他甚至可能因為自卑或邋遢而不敢踏進醫院，進而讓小傷變成大病。

要解決這些問題，需要的往往不只包紮治療或成癮協助，可能還需要心理健康資源，甚至協助他找到房子、找到工作。

在過去，找房子需要有媒合住房的NPO、解決酗酒需要協助成癮治療的NPO，就業可能又要由另一個NPO負責。不同的團體提供不同的服務，雖然能讓各團體的工作更專精，卻也可能讓個案的需求不容易被整體性的考量，或不同服務間無法互相協調。

但參與H.O.M.E計畫的五個非營利組織，每個專長都不同。包括提供安全供藥的「倫敦市社區健康中心」、協助進行成癮治療的「泰晤士河谷成癮服務」、為無家者尋找住房的「倫敦關懷」、具有半官方性質的護理和緊急救援單位「米德瑟斯縣－倫敦市護理服務」，以及協助愛滋病患並倡議C型肝炎防治的「愛滋連結」。

H.O.M.E計畫標榜「一個窗口、多種服務」，醫療巴士上充滿不同面向的支持，包括醫療護理、成癮治療、傳染病檢測、醫療與社福資源轉介、住房媒合、基本物資，以及建立關係與陪伴等。服務人員也可以為這些弱勢進行整體評估，打造適合他們、連續性的計畫。

Photo Credit: 多多益善｜健康外展行動參與計畫

H.O.M.E的《初期結果報告》顯示，正因為有五個專精不同領域的NPO合作，因此可以為個案提供全方位的支持，且這樣的合作模式不只對「被服務的人」有利，對各團體的服務人員也很有幫助。

報告中便有服務人員表示，參與了H.O.M.E計畫，讓他們更了解目前的服務趨勢和問題，也能更了解弱勢者的需求，並因此知道其他團體／單位在做哪些事、知道外界有哪些不同的服務可以轉介給需求者。

連續性的支持好處多多

珊卓（化名）就是這類「整體服務計畫」的受益者。她患有癌症、曾經從事性工作，也曾斷斷續續的流落街頭。

雖然H.O.M.E開始時，珊卓已經找到房子住，有了安穩的住處，但因為過往看病曾被歧視、有過不好的經驗，加上行動不便又沒有交通工具，她因此一直放任病情惡化，沒有定期接受癌症治療。

H.O.M.E的外展團隊每個星期探望珊卓3次，除了帶去水、食物等物資、提供基本的護理服務，也提供情感支持，並鼓勵她回醫院接受定期治療。

在這樣「全方位」的照顧下，珊卓說：「 （以前）我會呆坐在這，為自己感到難過，想著以前發生過的可怕事情。直到他們出現了，一切都感覺好多了，（現在）每天都比昨天更好。」

魯伯特（化名）也因為參與H.O.M.E計畫，連結到需要的社福團體。在計畫開始前，魯伯特原本是「愛滋連結」的關懷個案，疫情期間，他的雙腳因為蜂窩性組織炎感染了一年多，但當時醫院需要等很久，他因此不願就診。