台北人都去哪邊過耶誕節？天母、信義商圈、中山北路條通、大稻埕各自精彩
我們想讓你知道的是
耶誕節該怎麼過，要去哪裡過？在美軍駐台、日本統治的歷史脈絡下，中山北路三段的晴光市場一帶聚集不少俱樂部，洋溢美式風情；往南走到一段的條通一帶，則酒吧、居酒屋林立，帶有日式氣息。在耶誕節這個異國節日裡，漫步在中山北路，除了可以在酒吧或居酒屋中與朋友歡慶，也能從帶有美式、日式風格的店家中，感受到異國氛圍，再加上沿街店家的耶誕布置、節慶音樂，還有來來往往的洶湧人潮，都烘托了熱鬧的佳節氣息。
文：郭慧
攝影：林冠良
圖：台北市商業處、chienmuhou
進入一年的最後一個月，溫馨歡樂的耶誕節即將到來，在這美好的節日，台北的耶誕還可以有何種有趣玩法？讓我們跟著體驗設計顧問公司「林事務所」執行長林承毅走訪台北的街頭巷尾，從信義商圈的耶誕街景，到帶有北國氣息的近郊山林，以及充滿在地況味的大稻埕，體驗不同風情的耶誕佳節，探索在台北過耶誕的不同可能。
感受天母、信義商圈的節慶氛圍
提起台北最具代表性的耶誕街景，許多人腦海中首先會浮現信義商圈的耶誕燈景，林承毅也不例外。「每年約莫11月中旬開始，信義區的百貨業者都會擺置巨型耶誕樹及各式主題造景，以燦爛燈飾營造繁華璀璨的氛圍，搭配著逛街、賞燈人潮，洋溢熱鬧歡快的氣氛。儘管帶有商業氣息，不是每個人都喜歡，但我依然覺得這裡是最富有耶誕氛圍的地區之一。」
除了信義商圈，林承毅也進一步表示，耶誕節源於歐美，傳到日本後更發展出許多歡慶耶誕的過節儀式，在此脈絡下，台北帶有歐、美、日氣息的區域往往便是規畫台北耶誕散策的最佳路線，像是具美軍進駐歷史的天母便是一例。
「耶誕節即將到來時，許多當地居民會在住家內外布置燈飾、玩偶造景，再加上這一區有不少美軍宿舍、洋房、國際學校與美式餐廳，別具異國情調，當人們漫步在綠樹成蔭的天母商圈，不只有種偽出國的感覺，也可以感受到家家戶戶慶祝耶誕的氣息。」
熱鬧或靜謐的兩種過節體驗
林承毅推薦的另一處街區則是中山北路。他指出，在美軍駐台、日本統治的歷史脈絡下，中山北路三段的晴光市場一帶聚集不少俱樂部，洋溢美式風情；往南走到一段的條通一帶，則酒吧、居酒屋林立，帶有日式氣息。
在耶誕節這個異國節日裡，漫步在中山北路，除了可以在酒吧或居酒屋中與朋友歡慶，也能從帶有美式、日式風格的店家中，感受到異國氛圍，再加上沿街店家的耶誕布置、節慶音樂，還有來來往往的洶湧人潮，都烘托了熱鬧的佳節氣息。不只如此，鄰近的心中山線形公園在耶誕節前夕也會布置耶誕樹造景及燈飾，更為此區增添夢幻的耶誕氣息。
若是偏好靜謐氛圍，想要享受一個人的耶誕節，那麼陽明山則是林承毅推薦的好去處。「走入冬日的陽明山，那冷冽的空氣、茂密的樹林，能讓散步其中的人感覺彷彿造訪耶誕老人的家鄉——北歐一般，在此環境中散步、吃飯、泡溫泉，與自然共處，享受獨處的時光，也是一種不一樣的台北耶誕體驗。」
感受異國節日的在地演繹
而在前述地區之外，林承毅也分享，素以「年貨大街」聞名的大稻埕街區，坐落著由馬偕博士設立、建築融匯中西風格的台灣基督長老教會大稻埕教會。耶誕節前教會不只在教堂內外布置耶誕燈飾、舉辦節慶活動，也會發起「聖誕糕」預購。
林承毅補充，聖誕糕其實是英國流行的耶誕糕點，通常以白蘭地及各式果乾製成，傳教士來台後，為了與人們分享節日的喜悅，便以綠豆粉、糯米粉、砂糖等製成傳統台式糕餅，再壓上耶誕鈴鐺、耶誕老人等圖樣，可說是「台版聖誕糕」，記錄了耶誕節這異國節日在台灣「在地化」的過程。
「如今聖誕糕多半在老字號餅鋪中販售，有梅子、綠豆、黑糖等傳統口味，位於延平北路的『十字軒糕餅舖』是至今仍在販售聖誕糕的據點之一，很適合在耶誕節前夕購入品嘗。」
同樣揉合台灣文化與耶誕氣息的還有禮品店、飾品批發店林立的後火車站一帶。「由於耶誕節後不久便是春節，因此走逛這一帶時，往往可以在店家看見耶誕飾品與春聯、爆竹等裝飾並陳的景色，中西交錯下別有一番趣味。」林承毅說道。
耶誕節該如何度過，其實沒有標準答案。然而台北生活豐富有趣，有各種精彩等待發掘，不妨帶著雀躍的心情，依照個人喜好，享受屬於自己的美好耶誕。
本文經《台北畫刊》授權刊登，原文刊載於此
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
Tags：
打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
全文連結
本文章內容由「兒福聯盟」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。