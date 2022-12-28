除了聽到膩的〈叮叮噹〉，試試這四首意想不到的古典音樂聖誕歌單
我們想讓你知道的是
一年一度聖誕節身為許多人夢寐以求的節日，你可能會去聖誕市集走走、或和親朋好友聚會，感受濃厚的佳節氣氛外，順便執行交換禮物之快樂例行公式。當然，除了聖誕老公公、聖誕樹、雪人燈飾、雪橇玩偶之外，聖誕節歌曲肯定是替氛圍加分的好朋友，不過，除了〈叮叮噹〉外，你都聽些什麼歌呢？以下這四首歌，保證讓你不會撞歌，又能彰顯品味。
文：音音有代誌｜K編
一年一度聖誕節身為許多人夢寐以求的節日，你可能會去聖誕市集走走、或和親朋好友聚會，感受濃厚的佳節氣氛外，順便執行交換禮物之快樂例行公式。
當然，除了聖誕老公公、聖誕樹、雪人燈飾、雪橇玩偶之外，聖誕節歌曲肯定是替氛圍加分的好朋友，不過，除了〈叮叮噹〉外，你都聽些什麼歌呢？
今天，我們就要送給大家四首「相對來說」可能比較冷門的聖誕歌單，以後聖誕節不知道有什麼歌單可以助興的話，這幾首歌說不定是你的好選擇。
他也有做聖誕節音樂
什麼？一向以技巧艱深和英俊外表（誤）聞名的鋼琴家李斯特（Liszt），也有做聖誕節音樂嗎？答案出乎意料的，會。
不僅如此，《聖誕樹》這一整套鋼琴組曲還是獻給其孫女Daniela之作。由於Daniela的生日在12月24日，身為幸運的聖誕寶寶，傷心的事實卻是——她的生日往往會和聖誕節一起過，只能在心理向媽媽默默吶喊不公。
不過，收到由李斯特所作的鋼琴組曲擔任聖誕禮物，應該讓心中的不快平衡了不少？
12月份也能有代表音樂，謝謝你把我譜寫得這麼美
試想一下：假如一年當中的每個月分都有代表它們的音樂，你會希望每個月的音樂聽起來是什麼模樣？
而柴可夫斯基（Tchaikovsky）還真的做過這樣的嘗試。他曾受音樂雜誌編輯委託，替一年的十二個月份譜寫符合該月的特色音樂，這也是他後來頗知名的作品——《四季》誕生源頭。
而因應十二月的特色和氛圍，柴可夫斯基選擇以優美華爾滋為主軸，左右手在流暢的旋律下顯得一搭一唱、格外生動。此外，他還替此曲加上了「聖誕節」的副標題，並在底下附上了詩人茹科夫斯基（Vasily Zhukovsky）的詩作：
Once upon a Christmas night the girls were telling fortunes: taking their slippers off their feet and throwing them out of the gate.（曾經有過的聖誕夜裡，女孩們要占卜自己的未來；要將腳上的鞋子捨棄，然後丟出門外）
至於為什麼要把鞋子脫掉呢？
其實，柴可夫斯基副標題所指的「聖誕節」，並不是我們傳統認知上面的聖誕節，而是所謂的「主顯節」（洗禮節，Epiphany）。主顯節是聖誕節後的第十二天，這段期間依照東斯拉夫神話所述，特別允許亡魂與妖怪來到現世，堪稱是最神秘又魔幻的周間，紛紛興起各式占卜活動。
而詩內提到的「捨棄鞋子」這回事，相當盛行於占卜世界，少女們會透過落地的鞋子腳尖方向，看自己的姻緣所在。
聖誕節孤單寂寞覺得冷？我讓你不孤單
我以為，你只有《大黃蜂的飛行》；想不到《平安夜》管絃樂組曲也能這麼動聽。
說到林姆斯基高沙可夫（ Nikolai Rimsky-Korsakov）大家可能會直接與《大黃蜂的飛行》、《天方夜譚》交響組曲等知名作品聯想，但你也許不知道——他還曾做過超適合聖誕節聽的《平安夜》管絃樂組曲。
這部作品靈感來自他所創作的四幕歌劇《平安夜》，故事發生在烏克蘭季坎卡區首府季坎卡的一片雪地，裡面有女沙皇 Tsaritsa 、魔鬼、巫婆、巫師等眾多角色，講述他們在平安夜發生的一系列驚心動魄故事。
如果你在平安夜的生活有點太枯燥乏味的話，或許這部作品會很適合你。
台灣不能滑雪橇，但音樂能帶你飛
打字機創意奇才搖身一變成聖誕滑雪橇號召？我想去！美國作曲家勞瑞安德森（Leroy Anderson）以譜寫篇幅較短的管絃樂作品聞名，不僅被電影配樂大師約翰威廉斯（John Williams）稱作「美國輕管弦樂大師」之一，更是古典音樂史上的創意大師，《打字機》就是他的著名代表作。
不過這一次，他沒有要帶大家打字；這一次，他要帶大家在聖誕夜《滑雪橇》。
而擅長用一些特殊樂器製造獨一無二聲響的大師，在《滑雪橇》中選用了木魚（woodblocks）去創造出類似馬走路時的馬蹄聲；樂曲接近尾聲時，小號演奏家還會發出類似馬匹群體嘶吼的聲音唷。
大家都知道聖誕節到雪地滑雪橇是再美好不過的體驗了，雖然台灣沒有那麼多雪給我們滑，不過，聽音樂圓夢還是你的好選擇，K編聽完覺得超紓壓滴。
參考資料
- classic fm，“The 20 best pieces of classical Christmas music”
- Puffles and Honey，「A Week of Christmas Music – Liszt’s Christmas Tree Suite」
- 廖皎含，「柴可夫斯基：〈十月〉〈十一月〉〈十二月〉，選自《四季》曲目介紹」
- bon音樂，「柴可夫斯基：鋼琴曲集《四季》（12 首個性小品）介紹」
- 維基百科，「勒萊·安德森」
- 音音有代誌，“敲敲鍵盤也能變成音樂？安德森居然用打字機演奏了一首交響樂！”
- houston symphony，“15 PIECES OF CLASSICAL MUSIC FOR CHRISTMAS”
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。