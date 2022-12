除了聽到膩的〈叮叮噹〉，試試這四首意想不到的古典音樂聖誕歌單

文:音音有代誌|K編

一年一度聖誕節身為許多人夢寐以求的節日,你可能會去聖誕市集走走、或和親朋好友聚會,感受濃厚的佳節氣氛外,順便執行交換禮物之快樂例行公式。

當然,除了聖誕老公公、聖誕樹、雪人燈飾、雪橇玩偶之外,聖誕節歌曲肯定是替氛圍加分的好朋友,不過,除了〈叮叮噹〉外,你都聽些什麼歌呢?

今天,我們就要送給大家四首「相對來說」可能比較冷門的聖誕歌單,以後聖誕節不知道有什麼歌單可以助興的話,這幾首歌說不定是你的好選擇。

什麼?一向以技巧艱深和英俊外表(誤)聞名的鋼琴家李斯特(Liszt),也有做聖誕節音樂嗎?答案出乎意料的,會。

不僅如此,《聖誕樹》這一整套鋼琴組曲還是獻給其孫女Daniela之作。由於Daniela的生日在12月24日,身為幸運的聖誕寶寶,傷心的事實卻是——她的生日往往會和聖誕節一起過,只能在心理向媽媽默默吶喊不公。

不過,收到由李斯特所作的鋼琴組曲擔任聖誕禮物,應該讓心中的不快平衡了不少?

試想一下:假如一年當中的每個月分都有代表它們的音樂,你會希望每個月的音樂聽起來是什麼模樣?

而柴可夫斯基(Tchaikovsky)還真的做過這樣的嘗試。他曾受音樂雜誌編輯委託,替一年的十二個月份譜寫符合該月的特色音樂,這也是他後來頗知名的作品——《四季》誕生源頭。

而因應十二月的特色和氛圍,柴可夫斯基選擇以優美華爾滋為主軸,左右手在流暢的旋律下顯得一搭一唱、格外生動。此外,他還替此曲加上了「聖誕節」的副標題,並在底下附上了詩人茹科夫斯基(Vasily Zhukovsky)的詩作:

Once upon a Christmas night the girls were telling fortunes: taking their slippers off their feet and throwing them out of the gate.(曾經有過的聖誕夜裡,女孩們要占卜自己的未來;要將腳上的鞋子捨棄,然後丟出門外)