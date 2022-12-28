除了聽到膩的〈叮叮噹〉，試試這四首意想不到的古典音樂聖誕歌單

文：音音有代誌｜K編

一年一度聖誕節身為許多人夢寐以求的節日，你可能會去聖誕市集走走、或和親朋好友聚會，感受濃厚的佳節氣氛外，順便執行交換禮物之快樂例行公式。

當然，除了聖誕老公公、聖誕樹、雪人燈飾、雪橇玩偶之外，聖誕節歌曲肯定是替氛圍加分的好朋友，不過，除了〈叮叮噹〉外，你都聽些什麼歌呢？

今天，我們就要送給大家四首「相對來說」可能比較冷門的聖誕歌單，以後聖誕節不知道有什麼歌單可以助興的話，這幾首歌說不定是你的好選擇。

他也有做聖誕節音樂

什麼？一向以技巧艱深和英俊外表（誤）聞名的鋼琴家李斯特（Liszt），也有做聖誕節音樂嗎？答案出乎意料的，會。

不僅如此，《聖誕樹》這一整套鋼琴組曲還是獻給其孫女Daniela之作。由於Daniela的生日在12月24日，身為幸運的聖誕寶寶，傷心的事實卻是——她的生日往往會和聖誕節一起過，只能在心理向媽媽默默吶喊不公。

不過，收到由李斯特所作的鋼琴組曲擔任聖誕禮物，應該讓心中的不快平衡了不少？

12月份也能有代表音樂，謝謝你把我譜寫得這麼美

試想一下：假如一年當中的每個月分都有代表它們的音樂，你會希望每個月的音樂聽起來是什麼模樣？

而柴可夫斯基（Tchaikovsky）還真的做過這樣的嘗試。他曾受音樂雜誌編輯委託，替一年的十二個月份譜寫符合該月的特色音樂，這也是他後來頗知名的作品——《四季》誕生源頭。

而因應十二月的特色和氛圍，柴可夫斯基選擇以優美華爾滋為主軸，左右手在流暢的旋律下顯得一搭一唱、格外生動。此外，他還替此曲加上了「聖誕節」的副標題，並在底下附上了詩人茹科夫斯基（Vasily Zhukovsky）的詩作：

Once upon a Christmas night the girls were telling fortunes: taking their slippers off their feet and throwing them out of the gate.（曾經有過的聖誕夜裡，女孩們要占卜自己的未來；要將腳上的鞋子捨棄，然後丟出門外）

至於為什麼要把鞋子脫掉呢？

其實，柴可夫斯基副標題所指的「聖誕節」，並不是我們傳統認知上面的聖誕節，而是所謂的「主顯節」（洗禮節，Epiphany）。主顯節是聖誕節後的第十二天，這段期間依照東斯拉夫神話所述，特別允許亡魂與妖怪來到現世，堪稱是最神秘又魔幻的周間，紛紛興起各式占卜活動。

而詩內提到的「捨棄鞋子」這回事，相當盛行於占卜世界，少女們會透過落地的鞋子腳尖方向，看自己的姻緣所在。

聖誕節孤單寂寞覺得冷？我讓你不孤單

我以為，你只有《大黃蜂的飛行》；想不到《平安夜》管絃樂組曲也能這麼動聽。

說到林姆斯基高沙可夫（ Nikolai Rimsky-Korsakov）大家可能會直接與《大黃蜂的飛行》、《天方夜譚》交響組曲等知名作品聯想，但你也許不知道——他還曾做過超適合聖誕節聽的《平安夜》管絃樂組曲。

這部作品靈感來自他所創作的四幕歌劇《平安夜》，故事發生在烏克蘭季坎卡區首府季坎卡的一片雪地，裡面有女沙皇 Tsaritsa 、魔鬼、巫婆、巫師等眾多角色，講述他們在平安夜發生的一系列驚心動魄故事。

如果你在平安夜的生活有點太枯燥乏味的話，或許這部作品會很適合你。

台灣不能滑雪橇，但音樂能帶你飛

打字機創意奇才搖身一變成聖誕滑雪橇號召？我想去！美國作曲家勞瑞安德森（Leroy Anderson）以譜寫篇幅較短的管絃樂作品聞名，不僅被電影配樂大師約翰威廉斯（John Williams）稱作「美國輕管弦樂大師」之一，更是古典音樂史上的創意大師，《打字機》就是他的著名代表作。

不過這一次，他沒有要帶大家打字；這一次，他要帶大家在聖誕夜《滑雪橇》。

而擅長用一些特殊樂器製造獨一無二聲響的大師，在《滑雪橇》中選用了木魚（woodblocks）去創造出類似馬走路時的馬蹄聲；樂曲接近尾聲時，小號演奏家還會發出類似馬匹群體嘶吼的聲音唷。

大家都知道聖誕節到雪地滑雪橇是再美好不過的體驗了，雖然台灣沒有那麼多雪給我們滑，不過，聽音樂圓夢還是你的好選擇，K編聽完覺得超紓壓滴。

參考資料

本文經《音音有代誌》授權轉載，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航