讀《小王子》的原著與改編電影：販賣夢想、教人「找回魔法」是一門好生意

我們想讓你知道的是
在原作繪本裡面，小王子就是小王子，還來不及變成大人故事就結束了，這也比較有想像的空間；長大的王子先生回歸現實後會發生什麼事，不需要想像力就能推演出來，但應該沒有觀眾想看王子先生寄履歷給炒過他150次魷魚的商人，並乞求商人給他第151份工作。
文：陶曉嫚
「你長大後想成為怎樣的人呢？」電影《小王子》中，名校甄試委員這樣問小女孩。
小女孩答不出來，她已經背好了媽媽耳提面命的考古題答案，為什麼名校應該錄取她的三個原因。幸與不幸，小女孩的媽媽是位事業女強人，仰賴多「元」入學制度，讓答非所問的女兒有敗部復活的機會－－買間負擔得起的房子，住進名校學區。
這間模子倒出來、毫無特色的房子，與一位做著青春飛行夢的怪爺爺比鄰而居，幸與不幸，因為這名脫線「惡鄰」，房子低於平均成交價，但是省下來的錢要拿來防堵怪爺爺搞的「破壞」，小女孩的讀書時間還會被《小王子》童書插圖摺成的紙飛機打斷。
離開寂寞星球開始旅行的《小王子》，吸引小女孩離開枯燥繁瑣的課業，進入怪爺爺飛行員編織的故事中。對小孩子而言，好的故事應該永遠說不完，還要有夢幻的完美大結局，但《小王子》的發展事與願違，和一般人成長的本質一樣，因此小女孩大發脾氣，拒絕接受。
電影劇情中安排了一位失意又失憶的王子先生（Mr. Prince），來呼應了一段充滿負能量的話：「有時候為了錢，出賣自己的靈魂和原則，不要覺得丟臉，丟臉的是還沒有一個好價格。」
販賣夢想、教人「找回魔法」是一門好生意
既然原作的《小王子》是寓言體故事，它可以很自由發散，狐狸是朋友或寵物的化身，玫瑰花象徵著愛情，小王子當然可以是這位魯蛇（loser），也可以是那位溫拿（winner），是你，也是我。
但是改編成電影就需要有清楚的故事線、明確的宗旨，例如提醒人懷抱著夢想與童心，不要忘記自己小時候的志向。電影中的王子先生想起過去的一切，能夠承受破敗的現實，接受自己曾經是充滿理想、好奇心與批判性的小王子嗎？
電影劇情是王子先生對狂熱的商人摔識別證辭職，幻化為小時候的自己，象徵他「找回自我」，因此敘事主角小女孩的歷險也告一段落，她回到日常生活中，因為心態和能力的成長受到大人們的讚賞，至於王子先生何時回歸現實，就留給觀眾自行想像了－－若不這樣輕輕放下，電影無法收尾。
販賣夢想、教人「找回魔法」是一門好生意，想要放空腦袋，享受動態繪本的美術風格，都歡迎來看這部電影，而我私心偏好原作更勝於改編。
在原作繪本裡面，小王子就是小王子，還來不及變成大人故事就結束了，這也比較有想像的空間；長大的王子先生回歸現實後會發生什麼事，不需要想像力就能推演出來，但應該沒有觀眾想看王子先生寄履歷給炒過他150次魷魚的商人，並乞求商人給他第151份工作。
回到「想成為怎樣的人」這個問題上，問題看似簡單，但我們脫口說出的答案真的和我們真正希望的一樣嗎？這份「真正的希望」應該也會隨著我們的成長一起調整和改變吧？！
時間不會逆流，人需要向前走、把生活過下去，我身為一名世故的成年人，此時想引述鯨向海的詩〈過節〉（以下節錄）：
…我過的好嗎？
我的手還是會想觸摸那些事
我的雙腳還是跨向那些地方
我的喉結還是只周旋某些辭令
我的臉還是越來越像某些討厭的傢伙
像山群在冬天其實也畏冷
卻以霜雪苦候溫暖的腳印
我過的好嗎？過就這樣過了
在預支了太多燃燒不得不
熄滅的時刻，在所有童年的魔法
都猝然失效的時刻
過就這樣過了……
這首詩的結尾很溫暖，就和《小王子》原著一樣，值得在不同的時期重新品味。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
Tags：
公平在心，待客如親：臺銀人壽高齡及身心障礙等弱勢消費者服務及保護措施
我們想讓你知道的是
臺銀人壽十分重視顧客保護及誠信經營，並以此作為公司共同遵循之價值體系與行為準則。不只設置網站金融友善專區，也在保險商品開發設計階段納入高齡弱勢客戶適合度評估，更針對高齡或身心障礙等弱勢消費者投保案件採行相關措施，維護顧客權益。
臺銀人壽為強化對待高齡者、身心障礙等弱勢族群金融消費之保障，透由建立重視顧客保護及誠信經營之企業文化，作為公司共同遵循之價值體系與行為準則，並將「建立重視顧客保護及誠信經營之企業文化」、「實踐友善服務，公平對待弱勢客戶」明定於公司政策及策略，提供之服務包含：
一、臺銀人壽各營業據點服務櫃台，除設置相關無障礙設施（例如緩坡平台）及輔助工具（例如老花眼鏡）等外，各櫃台人員亦視臨櫃保戶現場情形提供必要協助。同時保戶如有需要亦可事先洽請所屬地區業務人員或理專協助到府服務辦理。因應年長保戶或身心障礙人士個別需要，持續檢視營業據點之辦公環境是否有充足適宜之無障礙設施。
二、臺銀人壽官方網站設置金融友善專區，即時更新最新相關訊息供保戶查閱：
（一）臺銀人壽官方網站通過國家通訊傳播委員會軟體辨識及人工檢測，取得無障礙2.0 AA級標章：身心障礙者於臺銀人壽官方網站內，可透過操作鍵盤快速鍵及網站導覽快速取得所需投保內容，且可使用相關報讀軟體聆聽網站提供之資訊。
（二）官方網站之給付理賠作業專區、保險單借款專區註記友善服務說明：
臺銀人壽官方網站之給付理賠作業專區、保險單借款專區內註記有「高齡、行動不便或有其他需求之保戶，可透由臺銀人壽服務專線0800-011-966或網站信箱請求派員協助辦理保單借款事宜，臺銀人壽接獲訊息後將派員服務。」讓有需求之保戶能順利尋求協助。
（三）官方網站設有「公平待客原則」專區，增進消費者對臺銀人壽落實公平待客原則之瞭解，進一步提升企業信任，並對內形塑「公平待客原則」之企業文化，同時加強員工教育訓練有關高齡弱勢消費者權益之服務及保護意識，以維保戶權益。
（四）保戶電子報：為使消費者對於臺銀人壽公平待客原則相關作業情形充分了解，公司每季發行之保戶電子報設有專欄「公平惠客室」，持續宣導「公平待客原則」各項資訊，期透過充分訊息傳遞使保戶了解消費者權益保障。
三、保障高齡弱勢消費者之投保權益，強化保險商品開發設計階段即納入高齡弱勢客戶商品之適合度評估：
（一）商品研發階段，評估保險商品特性對高齡客戶潛在影響及各種不利因素，包括評估是否適合銷售予高齡客戶。
（二）商品銷售前，查核是否對保險公司所屬業務員及合作銷售通路宣導保險商品是否適合銷售於高齡客戶、不適合銷售之對象及客戶特性。
（三）商品銷售後，檢視消費者投保權益，包括依過去保戶爭議案件重新檢視評估保險商品是否對高齡客戶之權益有不利影響、是否有未落實商品適合度之情形，或違反公平待客原則。
四、受理高齡或身心障礙等弱勢消費者投保案件，採行措施：
（一）身心障礙者承保原則：依保戶身心障礙類別及投保險種、商品給付內容參考各險種審查程序提供核保承保條件；另對於身心障礙者之未承保案件，除以書面敘明未承保理由通知要保人，並提高陳報核定層級。
（二）高齡消費者核保：評估投保商品之適當性，對於銷售各種有解約金之投資型或非投資型保險商品予高齡客戶，建置適當評估程序，評估投保商品之適當性，於招攬過程將銷售過程以錄音方式保留紀錄，並於核保過程中進行覆審，確認客戶辦理該等商品交易之適當性。
（三）保單銷售後電訪：對於高齡客戶投保，年繳保險費或單件保險費一定金額以上之保單，需於契約撤銷期間屆滿前完成電訪作業，以確認其瞭解商品內容及投保意願。
臺銀人壽持續開發及推行包容性金融商品與服務，確保弱勢族群可取得合理便利、平等的金融商品，以普惠金融之理念公平服務每一位客戶，未來亦將持續運用金融科技創新精進各項作為，逐步擴大金融服務之可及性、使用性及品質。
本文章內容由「臺銀人壽」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。