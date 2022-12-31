讀《小王子》的原著與改編電影：販賣夢想、教人「找回魔法」是一門好生意

文：陶曉嫚

「你長大後想成為怎樣的人呢？」電影《小王子》中，名校甄試委員這樣問小女孩。

小女孩答不出來，她已經背好了媽媽耳提面命的考古題答案，為什麼名校應該錄取她的三個原因。幸與不幸，小女孩的媽媽是位事業女強人，仰賴多「元」入學制度，讓答非所問的女兒有敗部復活的機會－－買間負擔得起的房子，住進名校學區。

這間模子倒出來、毫無特色的房子，與一位做著青春飛行夢的怪爺爺比鄰而居，幸與不幸，因為這名脫線「惡鄰」，房子低於平均成交價，但是省下來的錢要拿來防堵怪爺爺搞的「破壞」，小女孩的讀書時間還會被《小王子》童書插圖摺成的紙飛機打斷。

離開寂寞星球開始旅行的《小王子》，吸引小女孩離開枯燥繁瑣的課業，進入怪爺爺飛行員編織的故事中。對小孩子而言，好的故事應該永遠說不完，還要有夢幻的完美大結局，但《小王子》的發展事與願違，和一般人成長的本質一樣，因此小女孩大發脾氣，拒絕接受。

電影劇情中安排了一位失意又失憶的王子先生（Mr. Prince），來呼應了一段充滿負能量的話：「有時候為了錢，出賣自己的靈魂和原則，不要覺得丟臉，丟臉的是還沒有一個好價格。」

販賣夢想、教人「找回魔法」是一門好生意

既然原作的《小王子》是寓言體故事，它可以很自由發散，狐狸是朋友或寵物的化身，玫瑰花象徵著愛情，小王子當然可以是這位魯蛇（loser），也可以是那位溫拿（winner），是你，也是我。

但是改編成電影就需要有清楚的故事線、明確的宗旨，例如提醒人懷抱著夢想與童心，不要忘記自己小時候的志向。電影中的王子先生想起過去的一切，能夠承受破敗的現實，接受自己曾經是充滿理想、好奇心與批判性的小王子嗎？

電影劇情是王子先生對狂熱的商人摔識別證辭職，幻化為小時候的自己，象徵他「找回自我」，因此敘事主角小女孩的歷險也告一段落，她回到日常生活中，因為心態和能力的成長受到大人們的讚賞，至於王子先生何時回歸現實，就留給觀眾自行想像了－－若不這樣輕輕放下，電影無法收尾。

販賣夢想、教人「找回魔法」是一門好生意，想要放空腦袋，享受動態繪本的美術風格，都歡迎來看這部電影，而我私心偏好原作更勝於改編。

在原作繪本裡面，小王子就是小王子，還來不及變成大人故事就結束了，這也比較有想像的空間；長大的王子先生回歸現實後會發生什麼事，不需要想像力就能推演出來，但應該沒有觀眾想看王子先生寄履歷給炒過他150次魷魚的商人，並乞求商人給他第151份工作。

回到「想成為怎樣的人」這個問題上，問題看似簡單，但我們脫口說出的答案真的和我們真正希望的一樣嗎？這份「真正的希望」應該也會隨著我們的成長一起調整和改變吧？！

時間不會逆流，人需要向前走、把生活過下去，我身為一名世故的成年人，此時想引述鯨向海的詩〈過節〉（以下節錄）：

…我過的好嗎？

我的手還是會想觸摸那些事

我的雙腳還是跨向那些地方

我的喉結還是只周旋某些辭令

我的臉還是越來越像某些討厭的傢伙

像山群在冬天其實也畏冷

卻以霜雪苦候溫暖的腳印 我過的好嗎？過就這樣過了

在預支了太多燃燒不得不

熄滅的時刻，在所有童年的魔法

都猝然失效的時刻

過就這樣過了……

這首詩的結尾很溫暖，就和《小王子》原著一樣，值得在不同的時期重新品味。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航