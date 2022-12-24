2022/12/24,
歐洲

【圖輯】義大利隱士離群索居51年，不用電力卻怡然自得，「放棄一些事物是為了得到更重要的東西」

【圖輯】義大利隱士離群索居51年，不用電力卻怡然自得，「放棄一些事物是為了得到更重要的東西」
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

卡迪納利自願過著沒有電、沒有瓦斯，也沒有室內自來水管的日子。「我對成為世界的一部分並不感興趣。所以我離開了一切——家庭、大學、朋友、運動隊伍，朝著一個完全不同的方向生活。」他坐在廚房裡，穿著帶有補丁的褲子。

72歲的法布里奇奧・卡迪納利（Fabrizio Cardinali）並不嚮往明亮的城市燈光。事實上，他沒有使用電力，半個多世紀以來一直完全過著無電力生活。

這使他成為歐洲極少數不在意今年冬天能源價格飆升的人之一。

卡迪納利長長的白鬍子，讓他看起來有點像卡爾・馬克思（Karl Marx）、詩人華特・惠特曼（Walt Whitman）或比較苗條的聖誕老人。他住在義大利東岸安科納（Ancona）山區庫普拉蒙塔納（Cupramontana）的一座石造農舍裡，這裡也是威爾帝基歐（Verdicchio）葡萄酒的產區。

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卡迪納利在自己的菜園裡｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

他自願過著沒有電、沒有瓦斯，也沒有室內自來水管的日子。

「我對成為世界的一部分並不感興趣。所以我離開了一切——家庭、大學、朋友、運動隊伍，朝著一個完全不同的方向生活。」他坐在廚房裡，穿著帶有補丁的褲子。

「放棄一些事物並不是自我虐待，你放棄是為了得到更重要的東西。」

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

過去他完全是一個人生活，現在他倒是有兩位室友，還多了幾隻雞和一隻貓，他稱之為「和諧核桃社區」（The Tribe of the Harmonious Walnuts）。

當地人告知前來尋找卡迪納利的朋友或遊客，要走一條狹窄的土路才能找到他。

卡迪納利的室友們，分別叫做阿格尼絲（Agnese）和安德里亞（Andrea）。他們用燒柴火的爐子做飯取暖，用鄰居送的食用油做燃料來點亮檯燈讀書。

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卡迪納利（左）、阿格尼絲（中）和安德里亞（右）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

35歲的阿格尼絲兩年前搬進來，她說：「我感到很榮幸，能有選擇自由的機會。」現年46歲的安德里亞每週都會回到50公里外的馬切拉塔（Macerata）家中照顧母親。

「和諧核桃」種植水果和蔬菜，自產橄欖油、養蜂採蜜。一個當地的農會賣給他們豆類、穀類和小麥，再自行研磨加工成麵包。

在允許的狀況下，他們用多餘的農作物換取需要的任何東西。

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安德里亞｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

儘管有人稱他為「 庫普拉蒙塔納的隱士」，但卡迪納利卻不這麼認為。相反，他認為生活在這裡才是最好的狀態。

他給那些想要效仿他的人首要的建議是：「扔掉你手上的智慧型手機。」

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

卡迪納利偶爾會短途旅行去拜訪朋友，拿橄欖去榨油，步行或者搭便車去最近的城鎮和朋友喝咖啡、看醫生。

「我以這種方式生活了大約51年，從未後悔過。當然，確實存在一些困難，但這些困難沒有讓我覺得自己做出了錯誤的選擇，或者放棄了一切，從來沒有。」

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卡迪納利正在點燃油燈｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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