【圖輯】義大利隱士離群索居51年，不用電力卻怡然自得，「放棄一些事物是為了得到更重要的東西」
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卡迪納利自願過著沒有電、沒有瓦斯，也沒有室內自來水管的日子。「我對成為世界的一部分並不感興趣。所以我離開了一切——家庭、大學、朋友、運動隊伍，朝著一個完全不同的方向生活。」他坐在廚房裡，穿著帶有補丁的褲子。
72歲的法布里奇奧・卡迪納利（Fabrizio Cardinali）並不嚮往明亮的城市燈光。事實上，他沒有使用電力，半個多世紀以來一直完全過著無電力生活。
這使他成為歐洲極少數不在意今年冬天能源價格飆升的人之一。
卡迪納利長長的白鬍子，讓他看起來有點像卡爾・馬克思（Karl Marx）、詩人華特・惠特曼（Walt Whitman）或比較苗條的聖誕老人。他住在義大利東岸安科納（Ancona）山區庫普拉蒙塔納（Cupramontana）的一座石造農舍裡，這裡也是威爾帝基歐（Verdicchio）葡萄酒的產區。
他自願過著沒有電、沒有瓦斯，也沒有室內自來水管的日子。
「我對成為世界的一部分並不感興趣。所以我離開了一切——家庭、大學、朋友、運動隊伍，朝著一個完全不同的方向生活。」他坐在廚房裡，穿著帶有補丁的褲子。
「放棄一些事物並不是自我虐待，你放棄是為了得到更重要的東西。」
過去他完全是一個人生活，現在他倒是有兩位室友，還多了幾隻雞和一隻貓，他稱之為「和諧核桃社區」（The Tribe of the Harmonious Walnuts）。
當地人告知前來尋找卡迪納利的朋友或遊客，要走一條狹窄的土路才能找到他。
卡迪納利的室友們，分別叫做阿格尼絲（Agnese）和安德里亞（Andrea）。他們用燒柴火的爐子做飯取暖，用鄰居送的食用油做燃料來點亮檯燈讀書。
35歲的阿格尼絲兩年前搬進來，她說：「我感到很榮幸，能有選擇自由的機會。」現年46歲的安德里亞每週都會回到50公里外的馬切拉塔（Macerata）家中照顧母親。
「和諧核桃」種植水果和蔬菜，自產橄欖油、養蜂採蜜。一個當地的農會賣給他們豆類、穀類和小麥，再自行研磨加工成麵包。
在允許的狀況下，他們用多餘的農作物換取需要的任何東西。
儘管有人稱他為「 庫普拉蒙塔納的隱士」，但卡迪納利卻不這麼認為。相反，他認為生活在這裡才是最好的狀態。
他給那些想要效仿他的人首要的建議是：「扔掉你手上的智慧型手機。」
卡迪納利偶爾會短途旅行去拜訪朋友，拿橄欖去榨油，步行或者搭便車去最近的城鎮和朋友喝咖啡、看醫生。
「我以這種方式生活了大約51年，從未後悔過。當然，確實存在一些困難，但這些困難沒有讓我覺得自己做出了錯誤的選擇，或者放棄了一切，從來沒有。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。