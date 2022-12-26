加拿大報告：氣候變遷衝擊，西哈德遜灣北極熊數量5年減少逾1/4
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全球有19個北極熊棲地，遍布於俄羅斯、美國阿拉斯加州、挪威、格陵蘭與加拿大，但西哈德遜灣是當中位置最南的地點，科學家預測當地的北極熊可能會最快消失。
（中央社）根據加拿大政府本週發布的報告，西哈德遜灣（Western Hudson Bay）的北極熊數量在短短5年內減少27%，顯示北極熊受到氣候變遷影響。
每年秋季，住在西哈德遜灣沿岸的北極熊遷徙回到海冰面上時，都會經過亞北極圈的曼尼托巴省（Manitoba）旅遊勝地邱吉爾鎮（Churchill）。這不僅讓這群北極熊成為全球最佳的研究對象，也成了遊客最愛探訪的寵兒，每年替當地帶來720萬加幣（約新台幣1.6億元）的經濟收益。
然而，努納戊特特區（Nunavut）政府評估發現，此區2021年只有618頭北極熊，比1980年代減少約50%。
非營利組織「國際北極熊中心」（Polar Bears International）首席研究科學家懷特曼（John Whiteman）說：「就某種程度而言，這令人感到震驚。真正發人省思的是，除非海冰面積停止消失，否則這種（北極熊）數量減少的狀況，預估最終將導致……滅絕。」
北極熊仰賴海冰捕獵，蹲守冰面上海豹的呼吸孔來獵捕牠們。然而，北極地帶暖化的速度現在是全球其餘地區的4倍快。哈德遜灣周遭的季節性海冰在春天的融化時間提早了，在秋天結冰的時間卻又延後了，導致北極熊更長時間沒有食物可吃。
科學家提醒，目前還不清楚北極熊數量減少與哈德遜灣海冰消失是否直接相關，因為過去5年來，有4年的海冰狀況相對良好。然而科學家表示，氣候變遷導致當地海豹數量減少，可能連帶造成北極熊數量驟減。
獨立野生動物生物學家艾特金森（Stephen Atkinson）說，有些北極熊可能移居他地，但「成年公北極熊的數量或多或少維持不變，導致總數量驟減的原因是未成年公熊與成年母熊的數量減少」。
艾特金森替努納戊特特區政府領導北極熊的數量研究計畫。他表示，這樣的數量變化不符合北極熊遷移出西哈德遜灣的想法。
亞伯達大學（University of Alberta）北極熊科學實驗室（Polar Bear Science Lab）領導人德洛契爾（Andrew Derocher）說：「2021年出生的小北極熊很少。我們觀察到北極熊緩慢老化現象，當海冰狀況不佳時，年紀較大的北極熊較為脆弱，導致死亡率攀升。」
同樣令科學家擔憂的是，這份報告顯示北極熊數量減少的狀況正在加速。在2011年到2016年，北極熊數量僅減少11%。
全球有19個北極熊棲地，遍布於俄羅斯、美國阿拉斯加州、挪威、格陵蘭與加拿大，但西哈德遜灣是當中位置最南的地點，科學家預測當地的北極熊可能會最快消失。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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