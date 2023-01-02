《從絕望到希望》：我的肝、腎、心、肺、骨髓的功能都下降了，我可能即將第四度接近死亡

洪水猛獸般的爆發

我今天已經喝了兩罐紅牛。 昨晚也有睡飽。 我有很多事要做。 為什麼我這麼累？ 為什麼？

2012年四月我在賓夕法尼亞醫院實習時，一切再次上演。那時，病人正在對我說他的膝蓋動了手術之後復元狀況如何，突然地，我對抗了一整天的疲累化為某種熟悉的感覺，我看著病人的嘴唇在動卻完全沒聽到他在說什麼，病房裡的聲音完全消失了，我的腦海一片混亂。我找藉口離開，衝去平常休息時讀書的空房。

那間房在醫院改建前就在了，在過去平靜無事的時刻，我總會想像於一七五一年創立這間醫院的班傑明．富蘭克林應該也曾在這個房間待過好多次，搞不好他和我一樣是為了隱私才來這裡，會在這裡摘掉假髮休息片刻。

可是今天占據我思緒的不是醫療史。我需要小睡片刻，也需要平息逐漸攀升的焦慮感。我把門關上，將白袍捲成枕頭湊合著用，設了七分鐘的鬧鐘，然後躺在地上休息。我一邊閉上雙眼，一邊提醒自己：你每三個星期都會施打司妥昔單抗，那就是你的奇蹟藥物，它能鎖定這個疾病的問題所在，你不可能復發，你只是累了。你只是累了。

那一晚我沒有採取任何行動，只在心中考慮要不要摸摸看脖子的淋巴結有沒有腫大的跡象。這個想法一點都不理性，因為不知情一點好處都沒有，我總有一天必須伸手檢查自己的脖子，不過我知道這種鴕鳥心態很常見，每個醫師都遇過這種病人，明明早就懷疑身體出了問題，卻因為不想面對事實拖到最後一刻才就醫。我以前常常對這種人感到不耐煩，而現在我懂了。

需要知道的渴望勝出，我摸到了完全不想摸到的東西，脖子兩側都腫起來了。可是很多狀況都有可能造成淋巴結腫大，我心想。這是事實，所以我晚上暫且沒有採取任何行動。

不過隔天一起床，我就寫信給我的醫師，承認我沒有依循建議在一月接受能偵測新的疾病活動的正子／電腦斷層造影，我向他們解釋自己正忙於孤兒疾病中心的業務和醫學院實習，實在不想花一整個早上去做檢查。但是現在──在原本應進行可及早偵測疾病活動的追蹤檢查的三個月後──我出現了新症狀，醫師叫我隔天立刻去檢查。

那晚和凱特琳聊天時，我和她分享了我的一天並規劃了下一次見面。我沒有提及新症狀的事，我不想讓她擔心，反正應該沒什麼大不了。

我沒有如之前所承諾的對她誠實、展現脆弱，我說服自己，每個小病小痛都如實報告只會讓人覺得煩厭，在確定我不只是得了普通感冒或流感之前，她不需要和我一起陷入憂慮漩渦。有了後見之明，現在我明白：我當時就是那麼害怕。

半夜，我一身冷汗地醒來，床單都徹底浸濕了。起床換床單時，我看到了決定性的證據：紅痣又出現了，我的軀幹上到處都是。

我允許自己再次一廂情願的幻想：我不可能復發，因為我有打司妥昔單抗。司妥昔單抗可以預防疾病復發，這是李醫師說的。就是這樣，我很健康。

一切都很好，必須很好。我知道自己在接受試驗藥物治療時不會復發，我得到了奇蹟，我的罹癌母親未能獲得的奇蹟，很多病患未能獲得的奇蹟。如果司妥昔單抗其實不能阻止我的病或讓它不會復發……。

冷靜下來

我心中的病患退縮到了黑暗的角落，換成自我診斷的那個我掌舵。

隔天，我在前往查房的路上用手機打開正子／電腦斷層造影結果，結果顯示我的淋巴結腫到跟我第一次住院時一樣大，而且代謝活動增加了。這是復發的徵兆，應該立刻抽血做進一步檢查，並投與司妥昔單抗。

如果是我的病人出現這些狀況，我一定會這樣建議對方，可是我仍然是那個頑固的我：我向醫師解釋我必須先完成進行中的臨床實習，除此之外，AMF星期五要在洛利舉辦年度募款餐會，還有很多東西要準備；事實上我星期一還有一場重要的AMF董事會議，所以要等到星期二我才有空去驗血和施打司妥昔單抗。

我對凱特琳也用了同一套說詞，對於驗血的重要性輕描淡寫帶過，如同我對自己做的那樣，她有點擔心，但是聽了我對整個情況的解釋──或者說自圓其說──就安心了。

別擔心。我對自己說，也對別人說。不可能是復發。

很不幸，醫師相信了我的判斷，最後我在摸到淋巴結腫大的一星期後才去驗血，結果顯示多項數值異常。我們追蹤的指標中最重要的是C反應蛋白（C-reactive protein，CRP），它是發炎和免疫系統活化的指標。

前三次發作時，CRP值是我最可靠的疾病指標，會在病情惡化時飆高，最嚴重時飆到三百以上，然後在我感覺好轉時下降。CRP值就是標竿，我去年一整年的CRP值都很正常。

結果顯示，我的CRP值的確變高了，但是僅微幅上升至十二．七（正常範圍是○到十）。在CRP值曾經飆到三百的情況下，比正常值高了二．七有什麼大不了？ 我放下心中大石，再次覺得自己大驚小怪，自己只是跟別人一樣得了普通的感冒所以不舒服，畢竟我喉嚨的確有點痛。

也許就是因為喉嚨發炎所以CRP值才會微幅上升？ 然而，由於我的淋巴結腫大且出現新活動，我的醫師決定比原訂計畫提早一星期投與司妥昔單抗，以防萬一。

和之前每次輸液時一樣，二姊吉娜坐在旁邊陪我，我則專心用筆電處理AMF的信件或孤兒疾病中心的事情。今天只是普通的一天，我不斷如此告訴自己。我決定在洛利多待幾天，兩天後再驗一次血，以防萬一。

兩天後，我的CRP值飆升到二百二十七，這不但代表我真的復發了，而病情還極為猛烈。不過在這麼短的時間內從十二．七飆升到二百二十七幾乎不可能，所以我和醫師做了任何好醫師在出現奇怪數值時應該做的事：再檢查一次數字。