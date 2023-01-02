《從絕望到希望》：我的肝、腎、心、肺、骨髓的功能都下降了，我可能即將第四度接近死亡
我們想讓你知道的是
大衛・費根博姆曾是一名實習醫生，更是綽號叫「野獸」的美式足球隊員，還與人生的摯愛凱薩琳交往甚密，這些看似美好的願景，卻在一天突然倒地昏厥後徹底改變。
洪水猛獸般的爆發
我今天已經喝了兩罐紅牛。
昨晚也有睡飽。
我有很多事要做。
為什麼我這麼累？
為什麼？
2012年四月我在賓夕法尼亞醫院實習時，一切再次上演。那時，病人正在對我說他的膝蓋動了手術之後復元狀況如何，突然地，我對抗了一整天的疲累化為某種熟悉的感覺，我看著病人的嘴唇在動卻完全沒聽到他在說什麼，病房裡的聲音完全消失了，我的腦海一片混亂。我找藉口離開，衝去平常休息時讀書的空房。
那間房在醫院改建前就在了，在過去平靜無事的時刻，我總會想像於一七五一年創立這間醫院的班傑明．富蘭克林應該也曾在這個房間待過好多次，搞不好他和我一樣是為了隱私才來這裡，會在這裡摘掉假髮休息片刻。
可是今天占據我思緒的不是醫療史。我需要小睡片刻，也需要平息逐漸攀升的焦慮感。我把門關上，將白袍捲成枕頭湊合著用，設了七分鐘的鬧鐘，然後躺在地上休息。我一邊閉上雙眼，一邊提醒自己：你每三個星期都會施打司妥昔單抗，那就是你的奇蹟藥物，它能鎖定這個疾病的問題所在，你不可能復發，你只是累了。你只是累了。
那一晚我沒有採取任何行動，只在心中考慮要不要摸摸看脖子的淋巴結有沒有腫大的跡象。這個想法一點都不理性，因為不知情一點好處都沒有，我總有一天必須伸手檢查自己的脖子，不過我知道這種鴕鳥心態很常見，每個醫師都遇過這種病人，明明早就懷疑身體出了問題，卻因為不想面對事實拖到最後一刻才就醫。我以前常常對這種人感到不耐煩，而現在我懂了。
需要知道的渴望勝出，我摸到了完全不想摸到的東西，脖子兩側都腫起來了。可是很多狀況都有可能造成淋巴結腫大，我心想。這是事實，所以我晚上暫且沒有採取任何行動。
不過隔天一起床，我就寫信給我的醫師，承認我沒有依循建議在一月接受能偵測新的疾病活動的正子／電腦斷層造影，我向他們解釋自己正忙於孤兒疾病中心的業務和醫學院實習，實在不想花一整個早上去做檢查。但是現在──在原本應進行可及早偵測疾病活動的追蹤檢查的三個月後──我出現了新症狀，醫師叫我隔天立刻去檢查。
那晚和凱特琳聊天時，我和她分享了我的一天並規劃了下一次見面。我沒有提及新症狀的事，我不想讓她擔心，反正應該沒什麼大不了。
我沒有如之前所承諾的對她誠實、展現脆弱，我說服自己，每個小病小痛都如實報告只會讓人覺得煩厭，在確定我不只是得了普通感冒或流感之前，她不需要和我一起陷入憂慮漩渦。有了後見之明，現在我明白：我當時就是那麼害怕。
半夜，我一身冷汗地醒來，床單都徹底浸濕了。起床換床單時，我看到了決定性的證據：紅痣又出現了，我的軀幹上到處都是。
我允許自己再次一廂情願的幻想：我不可能復發，因為我有打司妥昔單抗。司妥昔單抗可以預防疾病復發，這是李醫師說的。就是這樣，我很健康。
一切都很好，必須很好。我知道自己在接受試驗藥物治療時不會復發，我得到了奇蹟，我的罹癌母親未能獲得的奇蹟，很多病患未能獲得的奇蹟。如果司妥昔單抗其實不能阻止我的病或讓它不會復發……。
冷靜下來
我心中的病患退縮到了黑暗的角落，換成自我診斷的那個我掌舵。
隔天，我在前往查房的路上用手機打開正子／電腦斷層造影結果，結果顯示我的淋巴結腫到跟我第一次住院時一樣大，而且代謝活動增加了。這是復發的徵兆，應該立刻抽血做進一步檢查，並投與司妥昔單抗。
如果是我的病人出現這些狀況，我一定會這樣建議對方，可是我仍然是那個頑固的我：我向醫師解釋我必須先完成進行中的臨床實習，除此之外，AMF星期五要在洛利舉辦年度募款餐會，還有很多東西要準備；事實上我星期一還有一場重要的AMF董事會議，所以要等到星期二我才有空去驗血和施打司妥昔單抗。
我對凱特琳也用了同一套說詞，對於驗血的重要性輕描淡寫帶過，如同我對自己做的那樣，她有點擔心，但是聽了我對整個情況的解釋──或者說自圓其說──就安心了。
別擔心。我對自己說，也對別人說。不可能是復發。
很不幸，醫師相信了我的判斷，最後我在摸到淋巴結腫大的一星期後才去驗血，結果顯示多項數值異常。我們追蹤的指標中最重要的是C反應蛋白（C-reactive protein，CRP），它是發炎和免疫系統活化的指標。
前三次發作時，CRP值是我最可靠的疾病指標，會在病情惡化時飆高，最嚴重時飆到三百以上，然後在我感覺好轉時下降。CRP值就是標竿，我去年一整年的CRP值都很正常。
結果顯示，我的CRP值的確變高了，但是僅微幅上升至十二．七（正常範圍是○到十）。在CRP值曾經飆到三百的情況下，比正常值高了二．七有什麼大不了？ 我放下心中大石，再次覺得自己大驚小怪，自己只是跟別人一樣得了普通的感冒所以不舒服，畢竟我喉嚨的確有點痛。
也許就是因為喉嚨發炎所以CRP值才會微幅上升？ 然而，由於我的淋巴結腫大且出現新活動，我的醫師決定比原訂計畫提早一星期投與司妥昔單抗，以防萬一。
和之前每次輸液時一樣，二姊吉娜坐在旁邊陪我，我則專心用筆電處理AMF的信件或孤兒疾病中心的事情。今天只是普通的一天，我不斷如此告訴自己。我決定在洛利多待幾天，兩天後再驗一次血，以防萬一。
兩天後，我的CRP值飆升到二百二十七，這不但代表我真的復發了，而病情還極為猛烈。不過在這麼短的時間內從十二．七飆升到二百二十七幾乎不可能，所以我和醫師做了任何好醫師在出現奇怪數值時應該做的事：再檢查一次數字。
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世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
我們想讓你知道的是
雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
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活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
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完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
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完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
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集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8