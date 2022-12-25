新兵入伍訓練：社會學齊美爾的「社交性」如何發生在軍營中？
我們想讓你知道的是
當兵是許多男性的共同回憶，拔除社會上的標籤與位階，進到新訓中心的鄰兵，同樣頂著一顆平頭，穿著不太合身的迷彩服。但就是這樣的條件，社會學家齊美爾（Georg Simmel）所說的「社交性」才可能發生。
德國社會學家齊美爾（Georg Simmel）在 1949 年提出「社交性」（sociability）這個概念。他將社交性定義為「遊戲式的互動」，並指出這種互動，不帶入嚴肅的話題或強烈的負面情緒，卻能幫助人從沉重的生活中解放。
「社交性」是書本上的理論，是理論上存在的事物，卻未必會發生在生活中。在台灣生活了這麼久，要發生不帶有目的的互動並不容易，但這在當兵的期間卻頻繁又平凡地發生。
軍中的社交是當兵生活中的重要元素。在新兵訓練期間，一個連隊一百多人一起生活、一起接受訓練、同甘共苦。在營區、宿舍內朝夕相處的阿兵哥會擦出什麼樣的火花？
入伍的第二天晚上，有一個叫做「肝膽相照」的活動，同班級的新兵會互相認識。大家在自我介紹的時候，多半介紹一些自己的興趣，有些人會介紹自己的住處、家庭或感情狀況，這樣的自我介紹和談話內容與正式的社交場合便有明顯的不同。
要達成社交性，一個重要的條件是對話的內容不能含有就其本身之外的目的性，且不能以嚴肅的方式談論。當兵遇到的弟兄形形色色、背景多元。我們並不會指望弟兄成為未來職場的重要人脈，大家眼前最大的目標也都是互相扶持、平安退伍，於是「漫無目的」地聊、「為了殺時間」而聊是經常發生的。
「平等」的重要性
另一個社交性的要件，是平等的交談。
「平等」難以實現在日常生活，因為每個人有不同的社會地位、學歷背景，但在軍中大家都擁有一樣的身分階級，也就是「新兵」或「二等兵」，每個人也都頂著一顆剛理好的光頭。長官常說當兵要放下「個人意識」或「自我意識」，融入團體生活，聽起來令人煩躁，卻也變向帶來平等社交的好處。
所謂的平等、去個人化，是指不管你是黑道老大，還是台大博士，在這裡都不會比較厲害，也不會比較有權力。每個人都有相近的發言自由，同儕一起相處的時間也短到難以形成明顯的上下關係，或在團體內部分化成明顯權力不均的小團體。
在每次用餐結束，要離開餐廳時，新兵被規定不能自己一個人走回去集合場，而要「兩兩並肩」或「三人成行」排好隊形回去集合。這是社交性最常發生的時刻，因為在用完餐的當下，我會「隨意」尋找剛好也用完餐的弟兄，問他要不要一起回去。
在走回集合場的路上兩分鐘的時間，社交性就足以發生。雖然兩兩或三人間素不相識，但必然會有共同話題，那就是當兵。聊上午的訓練有多辛苦、隔壁鄰兵打呼有多大聲、對方的勤務和公差是什麼、退伍後最想做的第一件事是什麼……這些話題從不嚴肅，卻也並非不著邊際。
有時，當兵當下的苦悶就是在這一問一答、一來一回間悄悄被排解掉的。
另一個我最喜歡的時間，是休息時間和弟兄三五成群喝飲料聊天。在豔陽高照的嘉義，熱到頭暈的午後，我的同班弟兄經常圍坐在板凳上一起喝販賣機的飲料。
我們討論著放假要一起去哪裡吃好吃的、哪一個班長人很好或很機車，有時一起唱唱歌聊樂團和喜歡的音樂，或聊聊各自下班後會做的事情。我說我喜歡寫文章，也承諾其中一些弟兄一定會把這篇文章寫出來，放上和他們的合照。
當兵的日子苦，但那些苦不堪言的重量就神奇地被和這些弟兄的閒談排解掉了。
當兵期間經常感到辛苦又沒有意義，幸好有齊美爾以及社會學，帶領我看見其中有意義的部分。任意的搭訕、隨意的攀談，都是難以發生在人生中的。也許這麽一個特別的場域、特殊的時光，才能帶給我這樣特別的體驗，讓我認識一個又一個不一樣的人，用四個月的時間去聽一百個人的故事和心情似乎不算太浪費，實際做起來也絲毫不奇怪。
看到這裡的你如果是正在當兵的弟兄，不妨試試多和裡面的人聊天，體驗看看難得的「社交性」，軍旅生活品質或許會因此提升不少。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
我們想讓你知道的是
菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。