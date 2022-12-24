【東南亞週報】聯合國安理會要求緬軍釋放翁山蘇姬｜泰國海軍軍艦沈船｜越南預計2023年生產MacBook

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第202期，為讀者挑選2022年12月17日至12月23日期間，有關緬甸、泰國、越南、菲律賓、新加坡與馬來西亞的六則東協區域大事。

緬甸｜聯合國安理會通過決議案 要求緬軍停止暴力、釋放翁山蘇姬

聯合國安全理事會12月21日通過關於緬甸的決議案，要求立即停止一切形式的暴力，軍政府亦應立即釋放所有被任意拘禁的囚犯，包括前文人政府領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）和前總統溫敏（Win Myint）。這是安理會74年來首度就緬甸局勢通過決議案。



安理會內部對於如何應對緬甸危機一直存在分歧，常任理事國中國和俄羅斯反對對緬採取強硬行動。就此決議案，安理會15個成員國中以12票贊成，0票反對，3票棄權通過，其中，中國、俄羅斯和印度投下棄權票。



英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）在這個英國起草的決議案進行表決後表示：「我們今日向（緬）軍釋出堅定的訊息，他們應該毫無疑問地知道我們希望此決議案得到全面實施」。



中國常駐聯合國代表張軍（Zhang Jun）在表決後表示，中國仍有顧慮，緬甸問題「沒有快速解決的辦法」。他認為，這個問題最終能否妥善解決，取決於緬甸自身。俄國駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）則是表示，莫斯科並不認為緬甸局勢對國際和平與安全構成威脅，因此認為不應由聯合國安理會處理。



下週，軍政府法庭將針對翁山蘇姬的貪汙案件進行最後結辯，該法庭對這個前文人政府領袖會做出最終判決。安理會於此時通過決議案，對判決能帶來多大程度的影響，不得而知。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 2021年5月22日，在緬甸曼德勒街頭呼籲自由和釋放翁山蘇姬的抗議活動。

泰國｜泰皇家海軍軍艦沈船 數名船員遇難失蹤

泰國皇家海軍輕型巡防艦「蘇可泰號」（HTMS Sukhothai）於12月18日晚間發生沉船意外。截至12月20日，搜救隊伍找到1名生還者，但同時也發現有5人死亡，仍有24人失蹤，軍方將繼續搜索行動。

該軍艦日前從春武里府（Chonburi）的軍港出發，18日因惡劣天候加上海相不佳，艦長決定臨時在巴蜀府（Prachuap Khiri Khan）靠岸，然而同日晚間在距離巴蜀府岸邊約20海里時因為大浪打入船隻內，導致船上斷電且引擎發生故障，大約在晚間11時30分左右沉入暹羅灣。

據悉，軍艦上載有105人，包括海軍人員、水手以及空中海岸防衛隊人員。軍方得知沈船消息後，出動海軍船艦以及直升機在巴蜀府外海執行救援任務，高達75人獲救，然因船上救生衣數量不足，仍有數名船員罹難或失蹤。該軍艦乘客人數上限約為75人，30名船員並沒有獲得救生衣。

泰國總理帕拉育同時亦為國防部長，於12月21日對罹難者親屬表達慰問。國會軍事委員會預計在下周將針對此事件，質詢帕拉育及海軍司令成猜（Choengchai Chomchoengpaet）。

此軍艦係美國在1980年中旬為泰國製造，至近執行任務已有大約40年，因此被質疑是否因維護工作不足，導致該軍艦無法應付惡劣氣候。然而根據泰國海軍，該軍艦在近年已多次更新維修。

#Thailand: A Royal Thai 🇹🇭 Navy #Ratanakosin class Corvette HTMS Sukhothai (FS-442) has reportedly sunk after taking in water due to rough sea conditions. The ship was patrolling at a distance of 20 miles from the pier in Bang Saphan District, Prachuap Province. pic.twitter.com/eUWmBktpcz — Defence Insider (@defence_insider) December 18, 2022

越南｜蘋果預計2023年於越南生產MacBook

蘋果公司（Apple）為實現生產供應多元化，預計明年開始將MacBook筆電部分產線轉移至越南。

根據日經報導，蘋果的供應商富士康將在越南生產MacBook，富士康已在今年8月進行MacBook試生產，並已於北江省承租50.5公頃土地，預計投資3億美元建設生產基地，聘雇3萬名員工，產線最快將於2023年5月開始投產。

有鑑於地緣政治局勢以及中國的新冠肺炎清零政策，蘋果規劃其旗艦產品會在中國以外的增加生產基地。蘋果已自2020年起開始在越南量產AirPods，而MacBook、Apple Watch和iPad也將在越南生產。蘋果在10月時也宣布iPhone 14開始在印度生產，據知情人士表示，蘋果也規劃將印度打造成iPhone和AirPods的另一個生產基地。而根據摩根大通的分析師預測，在2025年前，65%的AirPods、20%的iPad和Apple Watch，以及5%的MacBook將由越南生產供應。

不只蘋果，Google、Meta、Microsoft等科技大廠都在近年將部分工廠或資料中心移出中國。戴爾、惠普供應商英業達的一位管理階層指出，中國在低成本製造的優勢已逐漸流失，科技公司將部分生產基地從中國轉移出去的趨勢已在加速，且在近期內難以扭轉。

Photo Credit: AP/達志影像 蘋果電腦

菲律賓｜菲日國防合作升溫 小馬可仕二月擬訪日

菲律賓與日本在國防議題上互動及合作頻繁，據菲律賓政府指出，配合日本與東協建立夥伴關係50週年紀念，總統小馬可仕擬於明年2月出訪日本。

菲總統小馬可仕預計在2023年2月出訪日本，確切日期尚未定案，談論議題將聚焦在國防合作。根據共同社報導，日本會提出未來五年對菲國的基礎建設援助計畫，小馬可仕也預計趁此機會吸引投資。小馬可仕在6月就職後，於9月首次進行國是訪問的國家為印尼與新加坡。他與日本首相岸田文雄曾於9月在美國紐約聯合國大會場邊進行會晤，雙邊就中國在南海與東海頻仍的經濟與軍事行動提出討論。

近期菲律賓與日本兩國在國防議題上合作頻繁。今年4月，菲日在東京首次舉行雙邊外長、防長的2+2會談，為實現自由開放的印太地區進行合作。會後日本向菲方出口防空雷達系統等設備。11月27日到12月11日期間，菲日進行聯合防空訓練，日本航空自衛隊在12月6日派遣2架F-15戰鬥機抵達菲律賓北部的克拉克空軍基地，這是二戰後日本首次向菲律賓派遣戰機。菲律賓、日本與美國更在本月於東京共同舉辦陸軍領導人會議，三方並同意每年舉行會議。會後日本承諾提供菲律賓UH-1直升機，用於災害與人道救援。