美國爆發史上最嚴峻禽流感疫情，超過5270萬隻鳥禽死亡、連鎖生鮮超市蛋價翻四倍

文：Taylor Mei

在美國再度迎來近期一波COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）感染潮的同時，當地的鳥禽也爆發了有史以來最大規模的禽流感疫情。據《全國公共廣播電台》（NPR）報導，自今（2022）年2月起，導致全美47州禽類大量死亡的罪魁禍首「高病原性家禽流行性感冒」（HPAI），已經造成超過5270萬隻鳥禽死亡，受影響的家禽數量更是超過5769萬。

全美史上最嚴重的禽流感疫情

這次的禽流感是繼2014及2015年以來最嚴重的一次，當時造成禽鳥死亡的數量約有5000萬隻。與今年相同，當年的禽流感爆發也是在冬天的時候。然而，不一樣的是，2014及2015年面臨的疫情考驗到了6月就結束，今年則即便過了夏天，禽流感病毒卻又捲土重來，絲毫沒有消失的跡象。

「我希望這不是大家需要面對的『新常態』。」世界衛生組織專門研究動物傳染病及流感的專家韋比（Richard Webby），在接受《NPR》訪問時這樣表示。在造成鳥禽死亡的禽流感病毒中，常見的A型流感病毒表面蛋白質物質「血球凝集素」（HA）及「神經氨酸」（NA），各可分為15（H1至H15）種及9種亞型（N1至N9）。

相較於鳥類可能感染所有H及N亞型的病毒，人類則較容易出現感染H1N1及H3N2的情況。雖然先前美國在4月時，還是有出現H5N1禽流感「禽傳人」的狀況，但多數禽流感跨物種跳躍（viral host jump）可能性較低，過往紀錄出現人類遭感染的情況多由血球凝集素為H5、H6、H7、H9或H10的禽流感病毒株所致，且人傳人機率較低。

面對禽流感來勢洶洶，多數養殖場最常透過「撲殺」的方式，靠著減少雞、鴨、火雞等禽類的數量，在更大規模的傷害發生前，試圖降低疾病傳播的速度。不過，即便撲殺了大量的家禽，似乎對於遏止一而再，再而三發生的禽流感效果不彰，甚至除了家禽死亡外，許多地區的野鳥也因感染禽流感而喪命。

連鎖生鮮超市雞蛋成本翻四倍

據《華爾街日報》（WSJ）報導，除了家禽死傷慘重外，這一波禽流感疫情也造成雞蛋價格持續飆升。不過對超商業者而言，因雞蛋為主力商品，為維持消費者購買力、不讓消費者受到雞蛋價格影響過大，業者不得不犧牲部分雞蛋的收益，以確保消費者依舊會購買雞蛋。