美國爆發史上最嚴峻禽流感疫情，超過5270萬隻鳥禽死亡、連鎖生鮮超市蛋價翻四倍
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除了嚴峻的禽流感疫情外，包括人事成本上升、原物料與運輸價格上漲等因素，皆導致雞蛋價格成長許多。為因應目前情況，部分超市開始銷售更多有機雞蛋，因普通的雞蛋價格已漸漸超越有機雞蛋。不過即便如此，業者指出，消費者需求並未下降，基本上還維持在漲價前的狀態。
文：Taylor Mei
在美國再度迎來近期一波COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）感染潮的同時，當地的鳥禽也爆發了有史以來最大規模的禽流感疫情。據《全國公共廣播電台》（NPR）報導，自今（2022）年2月起，導致全美47州禽類大量死亡的罪魁禍首「高病原性家禽流行性感冒」（HPAI），已經造成超過5270萬隻鳥禽死亡，受影響的家禽數量更是超過5769萬。
全美史上最嚴重的禽流感疫情
這次的禽流感是繼2014及2015年以來最嚴重的一次，當時造成禽鳥死亡的數量約有5000萬隻。與今年相同，當年的禽流感爆發也是在冬天的時候。然而，不一樣的是，2014及2015年面臨的疫情考驗到了6月就結束，今年則即便過了夏天，禽流感病毒卻又捲土重來，絲毫沒有消失的跡象。
「我希望這不是大家需要面對的『新常態』。」世界衛生組織專門研究動物傳染病及流感的專家韋比（Richard Webby），在接受《NPR》訪問時這樣表示。在造成鳥禽死亡的禽流感病毒中，常見的A型流感病毒表面蛋白質物質「血球凝集素」（HA）及「神經氨酸」（NA），各可分為15（H1至H15）種及9種亞型（N1至N9）。
相較於鳥類可能感染所有H及N亞型的病毒，人類則較容易出現感染H1N1及H3N2的情況。雖然先前美國在4月時，還是有出現H5N1禽流感「禽傳人」的狀況，但多數禽流感跨物種跳躍（viral host jump）可能性較低，過往紀錄出現人類遭感染的情況多由血球凝集素為H5、H6、H7、H9或H10的禽流感病毒株所致，且人傳人機率較低。
面對禽流感來勢洶洶，多數養殖場最常透過「撲殺」的方式，靠著減少雞、鴨、火雞等禽類的數量，在更大規模的傷害發生前，試圖降低疾病傳播的速度。不過，即便撲殺了大量的家禽，似乎對於遏止一而再，再而三發生的禽流感效果不彰，甚至除了家禽死亡外，許多地區的野鳥也因感染禽流感而喪命。
連鎖生鮮超市雞蛋成本翻四倍
據《華爾街日報》（WSJ）報導，除了家禽死傷慘重外，這一波禽流感疫情也造成雞蛋價格持續飆升。不過對超商業者而言，因雞蛋為主力商品，為維持消費者購買力、不讓消費者受到雞蛋價格影響過大，業者不得不犧牲部分雞蛋的收益，以確保消費者依舊會購買雞蛋。
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世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
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雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
● 現場早鳥禮－AWS三合一化妝鏡伸縮數據線
活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
● 線上問卷禮－$25美元AWS Credit服務抵扣券
完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
● 現場抽獎禮－來自re:Invent拉斯維加斯活動現場的限量神秘好禮（共三名）
完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8