印度2023年超越中國成為全球第一人口大國，為何這件事可能意義重大？
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世界上25歲以下的人口中有五分之一來自印度，47%的印度人年齡在25歲以下。經濟學家拉指出，這一代印度年輕人將成為知識和網路商品經濟中最大的消費者和勞動力來源，印度人也將成為全球最大的人才庫。
明年4月中旬，印度預計超過中國，成為世界上人口最多的國家。
這兩個亞洲大國的人口都已超過14億，70多年來兩國人口總數一直佔全球人口三分之一以上。
明年中國的人口可能開始減少。由於生育率迅速下降，去年中國1060萬人出生，略高於死亡人數。近幾十年來，印度的生育率也大幅下降，從1950年每名婦女生5.7個孩子下降到今天的每名婦女生2個孩子，但下降速度較慢。
那麼，印度超過中國成為世界上人口最多的國家意味著什麼？
中國的人口減少速度比印度快
中國的人口增長率從1973年的2%下降到1983年的1.1%，下降了約一半。
人口學家指出，這在很大程度上是通過踐踏人權實現的。兩場運動，一個提倡只生一個孩子，另一個提倡晚婚，孩子之間的年齡差更大，孩子數量更少。
在上個世紀下半葉的大部分時間裡，印度的人口都在快速增長，每年增長近2%。隨著時間的推移，死亡率下降，預期壽命增加，收入增加。越來越多的人獲得了清潔飲用水和現代污水系統，特別是城市居民。「但出生率仍然很高，」倫敦政治經濟學院的人口學家蒂姆・戴森（Tim Dyson）說。
印度1952年啟動了計劃生育項目，到1976年才首次制定了國家人口政策，這時中國正忙於降低出生率。
但印度在1975年緊急狀態期間（期間公民自由被暫停），一項過度積極的計劃生育計劃迫使數百萬窮人絕育，導致社會對計劃生育的強烈反對。「如果緊急狀態沒有發生，如果政客們更加積極，印度的生育率下降會更快。這也意味著，隨後所有政府在計劃生育方面都謹慎行事，」戴森說。
韓國、馬來西亞、台灣和泰國等東亞國家啟動人口方案的時間比印度晚得多，但比印度更早實現了較低的生育率、降低了嬰兒和產婦死亡率、提高了收入並增進了人類發展。
印度並沒有經歷人口爆炸
自1947年獨立以來，印度人口已經增加了超過10億，預計其人口還將增長40年。但幾十年來，該國的人口增長率一直在下降，並沒有兌現「人口災難」這種可怕預測。
所以人口統計學家表示，印度人口比中國多不再是一個「令人擔憂」的重要問題。
收入的增加和醫療教育機會的改善，讓印度婦女生育數量減少，有效地使增長曲線變平。在22個邦和屬地中，有17個的生育率已經低於更替水平：每名婦女生育兩個孩子。（生育更替水平是指新生兒數量能維持人口穩定的水平。）
印度南部的出生率下降速度比人口更多的北部要快。「遺憾的是，印度更多地區不可能像印度南部那樣。」戴森表示，「如果其他情況一樣，印度北部部分地區人口的快速增長壓低了生活水平。」
然而，超越中國可能意義重大
例如，它可以增強印度獲得聯合國安理會常任理事國席位的要求。聯合國安理會有五個常任理事國，包括中國。
印度是聯合國創始成員國之一，並一直堅稱得到常任理事國席位的要求是合理的。聯合國經濟和社會事務部人口司司長約翰・威爾莫斯（John Wilmoth）表示：「我認為（作為人口最多的國家）你有一定的權利。」
總部位於孟買的國際人口科學研究所（International Institute for Population Sciences）的詹姆斯（KS James）表示，印度人口變化的方式也很重要。
詹姆斯說，儘管存在種種缺陷，但印度在一個既貧窮又普遍缺乏教育的民主國家實行計劃生育，實現了「健康的人口轉型」，這一點值得稱讚。「大多數國家都是在識字率和生活水平提高之後才這樣做。」
還有更多好消息。世界上25歲以下的人口中有五分之一來自印度，47%的印度人年齡在25歲以下。三分之二的印度人出生在20世紀90年代初印度經濟自由化之後。經濟學家拉賈戈帕蘭（Shruti Rajagopalan）在一篇新論文中指出，這群印度年輕人有一些獨特的特點。「這一代印度年輕人將成為知識和網路商品經濟中最大的消費者和勞動力來源。印度人將成為全球最大的人才庫。」
但也有挑戰
印度需要為年輕的勞動年齡人口創造足夠的就業機會，來獲得人口紅利。但根據印度經濟監測中心的數據，印度只有40%的勞動年齡人口工作或想工作。
更多的女性需要工作，因為她們在勞動年齡生育和照顧孩子的時間減少了。這部分情況更慘淡。根據印度經濟監測中心的數據，10月份只有10%的勞動年齡婦女參加了工作，而中國的這一比例為69%。
然後是移民問題。大約有2億印度人在國內各州和地區之間遷移，他們的人數肯定還會增長。大多數是離開農村到城市找工作的工人。「由於農村缺乏工作機會和低工資，隨著移民增加，我們的城市會發展起來。他們能為移民提供公道的生活水平嗎？否則我們最終會有更多的貧民窟和疾病，」印度喀拉拉邦移民與發展國際研究所的移民專家拉詹（S Irudaya Rajan）說。
人口學家說，印度還需要制止童婚，防止早婚，正確登記出生和死亡。出生性別比失衡意味著出生的男孩比女孩多，仍然令人擔憂。皮尤研究中心（Pew Research Center）的一項研究顯示，有關「人口控制」的政治言論似乎針對的是該國最大的少數民族穆斯林，而實際上，「印度各宗教團體之間的生育差距普遍比過去小得多」。
然後是印度的老齡化
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。