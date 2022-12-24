普亭首度使用「戰爭」形容俄烏衝突，計畫擴軍到150萬人
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普亭已批准俄羅斯國防部長紹伊古的提議，將軍隊人數從目前的100萬增加到150萬。此外，在接受記者採訪時，普亭首度使用「戰爭」一詞來形容俄烏衝突。
（中央社）俄羅斯總統普亭首度使用「戰爭」一詞來形容俄烏衝突，美國官員評估這可能只是口誤。另一方面，白宮指控，北韓出售武器給俄羅斯傭兵組織「瓦格那集團」。
普亭首次以戰爭稱俄烏衝突 美國評估只是口誤
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）12月22日提到俄烏衝突使用「戰爭」一詞，在衝突爆發10個月後的現在，普亭首次不再以精心設計的「特殊軍事行動」來公開稱呼俄軍侵烏，但美國評估可能只是口誤。
《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，普亭在莫斯科對記者說，「我們的目標不是要轉動軍事衝突的飛輪，正好相反，我們想結束這場戰爭，我們已經且會繼續為此奮鬥」。
批評普亭的人士指出，從3月以來，用戰爭一詞稱呼俄烏衝突實際上是非法的，因為當時普亭簽署一項審查法，規定散布跟俄軍侵略烏克蘭有關的「假」消息為犯罪，最高可判15年徒刑，這使普亭如今使用的字眼引起外界關注。
一名美國官員告訴CNN，他們的初步評估是，普亭所說並非刻意，可能只是口誤。然而，美國官員將密切注意，克里姆林宮官員未來幾天將如何說明此事。
《ABC》報導，反對派議員尼基塔・尤費列夫（Nikita Yuferev）在一封公開信中提出質疑，要求總檢察長和內政部長「依法追究普亭對傳播有關俄羅斯軍事行動『假消息』的責任」。尤費列夫表示，他知道自己提起的法律訴訟不會有任何結果，但他提出訴訟是為了揭露這項體制的「謊言」。
白宮：北韓出售武器給俄傭兵組織瓦格那集團
白宮表示，北韓已交付武器給俄羅斯傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group），該組織獨立於俄羅斯國防機構，目前正帶頭圍攻烏克蘭的巴赫姆特（Bakhmut）。
《法新社》報導，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說，北韓上月出售步兵火箭彈和飛彈給瓦格那集團，此舉違反聯合國安全理事會決議，美國將加強制裁瓦格那集團。
柯比告訴記者：「瓦格那集團在全世界尋找武器供應商，以支持它在烏克蘭的軍事行動。…我們能證實，北韓已完成對瓦格那集團的初步武器交付，該集團為這些裝備付費。」
北韓官媒《北韓中央通信社》（KCNA）報導，北韓外交部否認關於北韓提供軍火給俄羅斯的報導，稱其「毫無根據」，並譴責美國向烏克蘭提供致命武器。
《Nikkei Asia》報導，美國估計瓦格納目前在烏克蘭部署了50000名人員，其中包括10000名軍事承包商，和從俄羅斯監獄招募的40000名罪犯。美國評估北韓運送的武器數量不會改變烏克蘭的戰場情勢，但預計平壤將運送更多的軍事裝備給俄方。
澤倫斯基結束訪美後停留波蘭 跨越邊界返抵烏克蘭
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的發言人告訴《法新社》，澤倫斯基結束訪問美國的歷史性行程後，已經返回烏克蘭。這是他在俄羅斯2月全面進攻烏國後的首場國際訪問。
總統的新聞秘書尼基佛洛夫（Sergiy Nykyforov）證實澤倫斯基在波蘭短暫停留後，已經跨過國界返回烏克蘭。
《路透社》報導，澤倫斯基在波蘭期間，與該國總統杜達（Andrzej Duda）進行將近2小時的會談。
澤倫斯基閃電訪美會拜登 克宮控無視俄方關切
俄羅斯克里姆林宮指控，基輔當局和華府對俄方的關切充耳不聞，還控訴說美國正在將烏克蘭作為削弱俄羅斯的戰場。
《法新社》報導，俄羅斯總統普亭堅稱俄國目標是要迅速解決這場戰鬥。普亭告訴記者：「我們的目標是要終結這場衝突。我們正在為此努力。我們將尋求確保戰事完全告終，愈快愈好。」
普亭說：「所有的衝突到頭來大抵都是以談判告終…我們的敵人（基輔當局）愈快認清這一點愈好。」
克宮：美愛國者飛彈老舊 擋不了俄對烏軍事行動
烏克蘭總統澤倫斯基訪問華府期間，美國宣布向烏克蘭提供先進的愛國者（Patriot）飛彈系統。克里姆林宮12月22日說，這無助化解衝突或阻擋俄國達成目標，總統普亭還稱愛國者系統老舊。
《路透社》報導，俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者，澤倫斯基訪美期間未顯示準備和談的跡象，證明了美國在與俄羅斯打代理人戰爭，「戰到烏克蘭只剩一兵一卒」。
培斯科夫提到愛國者飛彈系統時說：「這對加速解決衝突不具建設性，只會適得其反。這無法阻止俄羅斯聯盟在特別軍事行動期間達成目標。」俄羅斯2月底揮軍入侵烏克蘭，宣稱是在進行特別軍事行動，這場戰爭已造成數萬人死亡。
俄羅斯將再擴軍50萬人
《華爾街日報》報導，普亭已批准俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）的提議，將軍隊人數從目前的100萬增加到150萬，其中包括69.5萬簽署合約的志願兵。紹伊古表示，俄羅斯正計劃建立新的空軍編隊，包括八個轟炸機團和一個戰鬥機團。還將在烏克蘭佔領區建立三個新的摩托化步兵師。此外也將在俄羅斯西北與芬蘭接壤的卡累利阿組建一個軍團，同時將七個摩托化步兵旅擴大為師。
《美聯社》報導，目前所有18 至27歲的俄羅斯男性都必須服兵役一年，但許多人使用大學延畢和健康理由來免役。紹伊古說，為了增兵會將徵兵的年齡範圍將改為21歲至30歲，新兵可以選擇作為役男服役一年，或作為志願兵與軍方簽訂合約。普亭承諾，被徵召的人至少能獲得195000盧布（約2800 美元）的月薪，大約是俄羅斯平均工資的五倍。
新聞來源
- 蒲亭首稱俄烏衝突為「戰爭」 北韓疑售武器給俄國傭兵（中央社）
- Vladimir Putin faces legal challenge after breaking Kremlin's 'fake news' law with comments on 'war' in Ukraine（ABC）
- U.S. says Russia's Wagner Group bought North Korean weapons（Nikkei Asia）
- 普丁批准增加俄羅斯軍力，預示將在烏克蘭打持久戰（華爾街日報）
- Russian military announces plan to expand, create new units（美聯社）
延伸閱讀
- 摩爾多瓦警告俄軍明年春將入侵，美媒：澤倫斯基將親赴美國國會演說
- 普亭訪白羅斯加強軍事合作，季辛吉稱「和談時刻將至」遭烏克蘭怒批
- 英相宣布對烏克蘭供彈不絕，基輔全力搶修已恢復全市供應暖氣
- 俄羅斯16日對烏克蘭發射逾70枚飛彈，歐盟同意第9輪制裁俄，莫迪再度喊話普亭以外交手段解決衝突
- 烏軍彈襲俄羅斯佔領區，若光復南方重鎮梅利托波爾「將直通克里米亞」
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責任編輯：彭振宣
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