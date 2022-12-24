台大校務會議討論性平會：學生認為選舉規定由學生自治決定，教授指「典型的事前審查」
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台大性平會提案，若未來學生參選性別平等委員政見有違《性別平等教育法》的疑慮，應修正後才可刊登。然而，台大學生代表認為性平會不應制定選舉規定；台大國發所教授劉靜怡更是指出，這是典型的事前審查，幾乎確定是違憲的。
台灣大學學生自治風氣盛行，其中，性別平等教育委員會（下稱性平會）的學生代表選舉，在2021學年度第2學期的校內學生自治選舉時，於校內引發各式各樣的爭議。而今（24）日舉行的台大校務會議中，性平會提出修正「性別平等教育委員會設置辦法」，除了讓有違反性平法規的學生不得參選外，還提出若政見有違《性別平等教育法》的疑慮，應修正後才可刊登。
然而，台大學生代表認為性平會不應制定選舉規定，學生選舉應由學生自治選委會來規範；台大國發所教授劉靜怡更是指出，這是典型的事前審查，幾乎確定是違憲的。最終校長管中閔提議先撤下該案，與法務、學生會討論後再行決議。
「合法性行為區」、「性平事件當事人腦袋怪怪的」都曾入學生委員政見
台大的性別平等教育委員會共有17至21人，由校長、教務長、總務長、學務長、教師代表、職工代表、學生代表以及相關專家學者組成，除了規劃校內性別平等相關計畫與活動，在校園中發生與《性別平等教育法》有關的案件時，也負責調查處理，其中有5名學生代表是由學生普選選出。
在本次台大校務會議中，有提案希望修正「性平會設置辦法」，台大性平委員會副主委、動物科學技術學系教授陳明汝指出，本次修正的第5條，是針對選舉過程的競選海報、競選發言做規範，另外還有若教職員工、校外專家學者以及參選學生委員選舉的學生，有違反相關性平法規的情況，不得擔任性平委或是參與學生選舉。
據了解，這些修正恐怕源自於上次台大校內學生自治選舉所出現的狀況。2021學年度的性平委選舉中，有候選人在政見中提及，要在台大總圖前廣場、後草皮設立「合法性行為區」；一名學生稱要「制裁台女，終結噁男」；另一名學生則在政見寫道，應該投入更多人力調查性平事件，「以免調查小組被主觀意識過強的瘋子主導調查，以及「性平事件往往當事人的一方腦袋怪怪的」、「我們不應該把一個可憐鬼送去記過跟愛校服務來安撫那個瘋子，而是要將瘋子送去心輔中心輔導讓他知道那不是性騷擾」，而這名學生最後也順利當選了性平委。
另一方面，在今日召開的校務會議中，陳明汝表示，針對「性平委設置辦法」的修正，其中第4條將對延長登記做規範。修正文字內容指出，如果「可預見」選舉結果將不符合性別比例，則應延長登記期間。
根據台大「性平委設置辦法」，5名學生委員中單一性別不得超過3名，而當時候選人性別比例過於懸殊、男性較少，因此決議延長候選人登記時間。
在當時的性平委選舉中，有不少學生在延長的登記時間裡，透過參選表達對性平會決議的不滿，認為這項作法沒有法源依據。一名法律學系學生在政見中寫道，罔顧程序正義的結果，就是像他這樣沒有遵守報名時間的人，可以和最初登記的9名生理男性候選人一起競選。另一名大氣科學系學生在政見中指出，延期不符合程序正義，如果選舉結果未能達成性別標準，應該按照「性平委設置辦法」另行辦理補選，而非延期。
學生認為選舉規定由學生自治決定、學者指「典型的事前審查」
「性平委設置辦法」修正案中提及，若學生政見有違反《性別平等教育法》第1條或第條第4款、第5款之疑慮，應經性平會輪值小組提供修正建議並請修正後，始可刊登。對此，台大學生會長孫語謙質疑有事前審查疑慮，「為什麼對學生才有審查？」陳明汝回應，因為只有學生委員才要寫政見，如果其政見內容有涉及性騷擾或違反性平，才會「建議」做一些修正，「但我們並沒有終止他競選，就算他不修正，他仍然有競選的資格。」
台大研究生協會會長許冠澤表示，性平會的選舉是民主精神的實踐，他不認為性平會可以制定選舉規定，而應該由學生自治選委會來規範。國發所所長劉靜怡則指出，這項規定在整個法律體系上，要多加思考可能產生的影響，學生的政見要經過有權力的人審查後才刊登，是典型的事前審查，因為這是針對公共事務進行的政治型言論，「幾乎百分之百確定是違憲的」。
即將卸任的校長管中閔則提議，代表們關切的議題是重要的，因此是否先把提案撤掉，再將建議與法務、學生會討論一下。他也贊成學生所說，很多事項不宜由校方訂定，而是學生透過自治形式產生。最終性平會也同意先撤掉提案，後續再進行討論。
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核稿編輯：翁世航
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。