台大校務會議討論性平會：學生認為選舉規定由學生自治決定，教授指「典型的事前審查」

台灣大學學生自治風氣盛行，其中，性別平等教育委員會（下稱性平會）的學生代表選舉，在2021學年度第2學期的校內學生自治選舉時，於校內引發各式各樣的爭議。而今（24）日舉行的台大校務會議中，性平會提出修正「性別平等教育委員會設置辦法」，除了讓有違反性平法規的學生不得參選外，還提出若政見有違《性別平等教育法》的疑慮，應修正後才可刊登。

然而，台大學生代表認為性平會不應制定選舉規定，學生選舉應由學生自治選委會來規範；台大國發所教授劉靜怡更是指出，這是典型的事前審查，幾乎確定是違憲的。最終校長管中閔提議先撤下該案，與法務、學生會討論後再行決議。

「合法性行為區」、「性平事件當事人腦袋怪怪的」都曾入學生委員政見

台大的性別平等教育委員會共有17至21人，由校長、教務長、總務長、學務長、教師代表、職工代表、學生代表以及相關專家學者組成，除了規劃校內性別平等相關計畫與活動，在校園中發生與《性別平等教育法》有關的案件時，也負責調查處理，其中有5名學生代表是由學生普選選出。

在本次台大校務會議中，有提案希望修正「性平會設置辦法」，台大性平委員會副主委、動物科學技術學系教授陳明汝指出，本次修正的第5條，是針對選舉過程的競選海報、競選發言做規範，另外還有若教職員工、校外專家學者以及參選學生委員選舉的學生，有違反相關性平法規的情況，不得擔任性平委或是參與學生選舉。

據了解，這些修正恐怕源自於上次台大校內學生自治選舉所出現的狀況。2021學年度的性平委選舉中，有候選人在政見中提及，要在台大總圖前廣場、後草皮設立「合法性行為區」；一名學生稱要「制裁台女，終結噁男」；另一名學生則在政見寫道，應該投入更多人力調查性平事件，「以免調查小組被主觀意識過強的瘋子主導調查，以及「性平事件往往當事人的一方腦袋怪怪的」、「我們不應該把一個可憐鬼送去記過跟愛校服務來安撫那個瘋子，而是要將瘋子送去心輔中心輔導讓他知道那不是性騷擾」，而這名學生最後也順利當選了性平委。

Photo Credit：截自台大選舉公報

另一方面，在今日召開的校務會議中，陳明汝表示，針對「性平委設置辦法」的修正，其中第4條將對延長登記做規範。修正文字內容指出，如果「可預見」選舉結果將不符合性別比例，則應延長登記期間。

根據台大「性平委設置辦法」，5名學生委員中單一性別不得超過3名，而當時候選人性別比例過於懸殊、男性較少，因此決議延長候選人登記時間。

在當時的性平委選舉中，有不少學生在延長的登記時間裡，透過參選表達對性平會決議的不滿，認為這項作法沒有法源依據。一名法律學系學生在政見中寫道，罔顧程序正義的結果，就是像他這樣沒有遵守報名時間的人，可以和最初登記的9名生理男性候選人一起競選。另一名大氣科學系學生在政見中指出，延期不符合程序正義，如果選舉結果未能達成性別標準，應該按照「性平委設置辦法」另行辦理補選，而非延期。

學生認為選舉規定由學生自治決定、學者指「典型的事前審查」

「性平委設置辦法」修正案中提及，若學生政見有違反《性別平等教育法》第1條或第條第4款、第5款之疑慮，應經性平會輪值小組提供修正建議並請修正後，始可刊登。對此，台大學生會長孫語謙質疑有事前審查疑慮，「為什麼對學生才有審查？」陳明汝回應，因為只有學生委員才要寫政見，如果其政見內容有涉及性騷擾或違反性平，才會「建議」做一些修正，「但我們並沒有終止他競選，就算他不修正，他仍然有競選的資格。」

台大研究生協會會長許冠澤表示，性平會的選舉是民主精神的實踐，他不認為性平會可以制定選舉規定，而應該由學生自治選委會來規範。國發所所長劉靜怡則指出，這項規定在整個法律體系上，要多加思考可能產生的影響，學生的政見要經過有權力的人審查後才刊登，是典型的事前審查，因為這是針對公共事務進行的政治型言論，「幾乎百分之百確定是違憲的」。

即將卸任的校長管中閔則提議，代表們關切的議題是重要的，因此是否先把提案撤掉，再將建議與法務、學生會討論一下。他也贊成學生所說，很多事項不宜由校方訂定，而是學生透過自治形式產生。最終性平會也同意先撤掉提案，後續再進行討論。

Photo Credit：關鍵評論網／李芯 台大校長管中閔任內最後一次出席校務會議。

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核稿編輯：翁世航