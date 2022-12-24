博客來被爆「假承攬真僱傭」，統一超商將總經理調離現職，與被開除清潔婦改為僱傭關係

（中央社）博客來網路書店被律師陳又新披露涉及對清潔工「假承攬真僱傭」，引起外界譁然。博客來母公司統一超商12月24日發布聲明表示，針對此案，博客來總經理江呈欣立即調離現職，即刻啟動內部調查。

統一超商12月24日發布聲明，感謝這位長期服務於博客來的夥伴，藉由此事件讓公司發現博客來內部問題。為積極改善內部制度並確保各項夥伴關係，針對此案，博客來總經理江呈欣立即調離現職，並即刻啟動內部調查。



統一超商強調，博客來長期重視工作夥伴關係，除遵循勞基法外，更希望與時俱進調整兼顧夥伴在公司發展時各項福利。針對此事，公司已經進行調查。



律師陳又新在臉書發文揭露，一名在博客來打掃20幾年的清潔工，遭公司通知明年起不用再來，該名清潔工不僅過去從沒有勞健保、三節禮金，現在才知道自己連退休金也沒有。



陳又新貼文指出，該名清潔工表示自己不識字，結果博客來和清潔工簽署的是承攬契約，卻要打卡上下班等，恐涉及「假承攬真僱傭」，貼文一出，引爆網友譁然，要求博客來出面說明。

這起事件引發網路熱議，大批網友湧進博客來粉專留言表達不滿，許多「鑽石會員」揚言抵制博客來，改到其他電商買書。

遭解雇的清潔工：顧慮到沒錢吃飯，只好咬牙待著

《TVBS》報導，遭解雇的清潔工李姓阿姨出面表示，起初是沒有合約關係的，做完就走，是統一超商併購博客來之後，才開始有簽約，直到最近公司找清潔公司取代，她就被突然通知「明年不用再來了」。對此，阿姨說自己有向上反映，「我說20幾年了，你們什麼都沒有給我，沒有勞健保，沒有任何福利」，疑惑如果公司規定要集團（指外包清潔公司）來做，時間到她該下會下，但為何沒問她要不要轉任承包博客來清潔業務的公司。

阿姨說，自己當初為了博客來，把外面工作都辭掉，去跟主管說要給她勞健保，「他說不行，我說至少給我像工讀生的福利，他說也不行」，但是顧慮到辭職後沒辦法繳房租、沒錢吃飯，她仍咬牙待著。

主管機關：查證屬實就開罰

《中央社》報導，勞動部勞動關係司司長王厚偉指出，勞動部會請地方政府的勞工局展開調查，如果確認有假承攬真僱傭之實，必須依法開罰，包含沒投保勞保、沒給退休金等，將觸及勞工保險條例、就業保險法、勞工職業災害保險及保護法，以及勞基法等。

《中時新聞網》報導，勞動部強調，勞務契約雖得基於契約自由原則本誠信約定僱用契約或承攬契約等不同的勞務提供方式，但勞務契約性質是否屬於勞動契約，並不受契約名稱、形式之拘束，向就整體契約內容及勞務提供事實情形，依從屬程度高低作綜合判斷。

勞動部絕不容許事業單位濫用與自然人簽訂承攬契約的方式，來規避勞動法令上課予雇主相關責任與義務。

《中央社》報導，台北市勞動局勞動基準科長葉思延說明，僱傭關係的判斷基準包含受指揮監督的程度與從屬性性質，例如接受差勤管理、必須遵守工作規則的人格從屬性，以及薪資非論件計酬而是出勤天數的經濟從屬性等，其中又以人格從屬性較能確定雙方關係。

由於此案是雇主與受僱者的個別勞動契約關係，所以建議這名清潔人員能具名申訴，與博客來先走勞資爭議調解的管道，調解不成再由勞動檢查單位介入處理，若行政機關也無法判斷，則由司法機關確認。勞動局也會視情況主動先請博客來作說明。

博客來：期望跟當事人改為僱傭關係

《聯合報》報導，博客來12月24日緊急召開會議討論，會後博客來說，本公司溝通不足未能讓當事人理解公司良善本意，將儘速提出各種與當事人成為僱傭關係方案。博客來表示，20年前當時的時空環境許多工作，有承攬，有僱傭，本公司對於當事人過去是承攬關係，期望改為僱傭關係。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航