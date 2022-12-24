2022/12/24,
美加

美國參議院查特斯拉、福特等8大車廠，要求揭露供應鏈是否涉新疆強迫勞動

美國參議院查特斯拉、福特等8大車廠，要求揭露供應鏈是否涉新疆強迫勞動
Photo Credit: 中央社

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美國聯邦參議院財政委員會主席魏登，致函八大車廠執行長，詢問有關中國供應鏈的議題。魏登在信中表示：「車輛若包含在新疆開採或生產的零件，車廠不能夠，也不應該讓這些產品在美國販售。」

（中央社）根據12月22日公開的信函，美國聯邦參議院財政委員會要求通用汽車、福特和特斯拉等美國車市8大業者揭露，採購的零件是否與中國新疆的強迫勞動力有關聯。

美國《防止維吾爾人強迫勞動法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act）今年6月生效，實際上禁止所有來自新疆的貨物進口到美國，以反制華府認定北京在新疆打壓維吾爾穆斯林等少數民族構成的種族滅絕行為，包括強迫勞動。

《路透社》報導，參院財政委員會主席魏登（Ron Wyden）致函通用汽車（GM）、福特（Ford）、特斯拉（Tesla），以及日商豐田（Toyota）和本田（Honda）、德國的福斯汽車（Volkswagen）和豪華車廠賓士（Mercedes-Benz）、克萊斯勒（Chrysler）母公司斯特蘭蒂斯（Stellantis）等大車廠執行長，詢問有關中國供應鏈的議題。

魏登在信中表示：「汽車製造商應仔細檢查自身與所有和新疆有關的供應商是何種關係，這點至關重要。」

「車輛若包含在新疆開採或生產的零件，車廠不能夠，也不應該讓這些產品在美國販售，除非經過盡職調查（due diligence）確認零件與強迫勞動無關。」

魏登說，他想知道車廠是否曾經「因為利用了與新疆有關的原物料、開礦、加工或零件生產」，而取消或減少與任何供應商的往來。

魏登引用英國雪菲爾哈倫大學（Sheffield Hallam University）本月稍早發布的一份新報告，內容研究汽車產業對於在新疆生產的鋼、鋁、銅、電池、電子產品和其他零件的利用情況。

報告指出：「從原物料開採加工到汽車零件製造，我們發現，車輛的幾乎每個部分都必須受到更仔細檢查，以確保與維吾爾人被強迫勞動無關。」

美國聯合汽車工會（United Auto Workers，UAW）本月稍早已呼籲車廠將整條供應鏈移出新疆。「現在該是汽車產業在維吾爾之外地區建立高道德供應鏈模式的時刻，讓勞工、人權與環境都能受到保護。」

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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