2022/12/24,
美加

美眾院調查委員會最終報告：認定川普煽動國會襲擊有責，川普批「政治迫害」

美眾院調查委員會最終報告：認定川普煽動國會襲擊有責，川普批「政治迫害」
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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聯邦眾議院委員會12月22日晚間公布最終報告，認定前總統川普在國會襲擊案煽動致命動亂。川普在他自創的「真實社群」平台發文說，報告「極具黨派色彩」，是一種「政治迫害」

（中央社）調查2021年1月6日美國國會襲擊案的聯邦眾議院委員會12月22日晚間公布最終報告，認定前總統川普應面對煽動致命動亂的刑事指控。

路透社報導，眾院調查特別委員會21日和22日稍早也公布一些訪談和證人證詞的筆錄。

最終報告》篇幅超過800頁，是根據18個月以來，近1200次訪談、數十萬份文件，以及逾60座聯邦和州立法院裁定製作而成。

根據稍早公布的執行摘要，報告列出17項具體結果，討論了川普及其同夥行動的法律後果，還建議司法部起訴川普等人。報告也列出立法上的建議，以免未來再度發生類似襲擊事件。

調查特別委員會19日建議聯邦檢察官以4項罪名起訴川普，包括妨礙公務正式程序、圖謀詐騙美國、圖謀做出不實陳述，以及煽動、助長或支持暴動；他們認為這一切都是為了推翻2020年11月總統大選結果，進而導致國會遇襲。

委員會先前在160頁的報告摘要中表示：「川普未遵守憲法賦予的義務，確保法律切實執行，反而圖謀推翻選舉結果。」

最終報告公布後，川普在他自創的「真實社群」（Truth Social）平台發文說，報告「極具黨派色彩」，是一種「政治迫害」；他還說，報告沒有「探討（1月6日）抗議的原因，也就是選舉舞弊」。

眾院調查特別委員會由民主黨主導，委員會向司法部提出的建議並無強制性，但這是國會史上第一次建議起訴一名前總統，而川普上月才剛宣布要再度爭取於2024年競選總統。

在21日和22日公布的資料中，有一份筆錄顯示，白宮前幕僚賀勤森（Cassidy Hutchinson）過去的律師巴桑蒂諾（Stefan Passantino）曾要她「淡化」她對國會暴動案起因的瞭解，還說「記得的事情愈少愈好」。

根據賀勤森的證詞筆錄，巴桑蒂諾幫她準備作證時，曾建議她說對於某些事情她已經想不起來。

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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