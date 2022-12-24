北韓23日再發射彈道飛彈，今年創歷史紀錄共發射66枚各式飛彈

（中央社）南韓軍方表示，北韓12月23日下午向東海上發射彈道飛彈，距離18日發射2枚中程彈道飛彈（MRBM）僅相隔5天。

《韓聯社》報導，軍方仍在分析飛行高度、射程、速度等相關數據。根據日媒報導，這枚飛彈掉落在日本專屬經濟區（EEZ）外。

北韓18日上午也向東海上發射2枚飛行物，雖然北韓官媒聲稱是為測試偵察衛星所發射的載具，但南韓軍方仍保持原先推測，認為是裝載固態引擎的中程彈道飛彈。

《韓聯社》報導，據南韓聯合參謀本部消息，軍方發現北韓當天下午4時32分在平壤順安一帶向東部海域發射2枚短程彈道飛彈（SRBM）。這2枚飛彈各飛行250多公里和350多公里，均落在半島東部海域。

北韓所射飛彈沒有設定特定靶標，從平壤順安地區朝著東北方向飛行後落入半島東部海域。鋻於北韓此次在平壤一帶發射飛彈，其可能為KN系列的短程彈道飛彈，或為改良版或新型短程彈道飛彈。

北韓此次試射飛彈背後的動機

《韓聯社》分析，北韓此次試射飛彈，針對的可能是美國就北韓11月18日發射洲際彈道飛彈（ICBM）一事，研討在聯合國發表「安理會主席聲明」；以及公佈北韓與俄羅斯進行軍火交易的消息。也可視為反制美軍F-22隱形戰機和B-52H戰略轟炸機，日前飛往濟州道參加「韓美聯合軍演」。

另外，根據朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正，12月20日在談話中用粗話回應南韓專家做出「北韓發佈的衛星圖像粗製濫造」的評價後，僅僅三天就試射飛彈，也可以推測是針對這些評價進行武力示威。

此外《Nikkei Asia》報導， 北韓近期也抨擊日本加強國防政策的計劃是「黑心」和「為再次入侵而集結軍備」。北韓警告日本將面臨後果嚴重，稱東京將意識到它「做出了一個錯誤且非常危險」的決定，平壤的不滿將「在實踐中」表現出來。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

盤點今年北韓試射了多少飛彈

《韓聯社》報導，2022年是北韓對南韓進行先制核武威脅、將軍事挑釁提升到歷史最高水準的一年。北韓今年共發射66枚彈道飛彈，其中8枚是洲際彈道飛彈（ICBM），還通過立法加劇了對南韓的核武威脅。

特別是從9月底到11月中旬，北韓以美國出動戰略武器和「韓美聯合軍演」為理由，多次發射不同射程的彈道飛彈和火箭彈，還出動戰機加劇緊張局勢。特別是北韓11月2日發射的25枚飛彈中，有1枚落在北方界線（NLL）以南的公海，這在南北韓分裂後尚屬首次。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航