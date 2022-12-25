俄軍平安夜砲擊赫爾松造成10死58傷，烏克蘭：享用聖誕節大餐時，別忘了烏克蘭正對抗邪惡
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烏克蘭總統澤倫斯基23日提醒國民慎防俄羅斯在聖誕假期進行攻擊；24日平安夜當天俄羅斯軍隊對烏克蘭南部赫爾松地區發動砲擊，造成10死、58傷，澤倫斯基稱俄軍「為恐嚇和享樂而殺戮人命」，烏克蘭外交部長則說歐美喊話：「享用聖誕節大餐，別忘了烏克蘭正對抗邪惡。」
俄軍平安夜砲擊赫爾松造成10死58傷
（中央社）甫結束訪美行程的烏克蘭總統澤倫斯基24日抨擊俄羅斯發動「恐怖行動」。俄軍在平安夜當天對烏國南部赫爾松（Kherson）發動砲擊，造成至少10人死亡、58人受傷。
法新社報導，儘管俄羅斯軍隊早已撤離赫爾松，但當地仍在莫斯科武器射程內，受到的威脅也未解除。
澤倫斯基在Telegram發布照片，顯示赫爾松街道上遍布著火的車輛、粉碎的窗戶玻璃和屍體。他說，「這是赫爾松……在聖誕節前一日早晨，市中心的狀況。」
他還指控，俄軍是「為恐嚇和享樂而殺戮人命」。
澤倫斯基強調，「這就是烏克蘭的真實生活，世界必須看見並理解我們正努力對抗真正的邪惡。」
烏國外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）也透過推文呼籲，「當歐洲、北美及其他地區的家庭準備享用聖誕節大餐，別忘了烏克蘭正對抗邪惡。」
《中央社》報導，美國聯邦眾議院23日在民主黨主導下通過450億美元援烏方案，將送交總統拜登簽署成法。
澤倫斯基於例行晚間談話影片中表示：「隨著長假即將到來，俄羅斯恐怖分子可能會再度加強活動。他們不在乎基督教價值或任何相關價值。」他提醒國民，在聖誕節期間注意空襲警報，互相幫助、彼此照顧。
烏克蘭呼籲摧毀伊朗武器工廠
（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基的高層幕僚之一24日呼籲「清算」伊朗製造無人機與飛彈的工廠，並且將這些工廠的供應商逮捕。基輔指控德黑蘭計劃提供俄羅斯更多武器。
路透社報導，澤倫斯基的幕僚波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特（Twitter）發文，指控伊朗「公然羞辱國際制裁機制」，並呼籲以摧毀伊朗的武器工廠作為回應。
基輔稱俄羅斯自9月起利用伊朗製的見證者-136型（Shahed-136）自殺式無人機攻擊境內目標，並指控德黑蘭供應莫斯科1700架這一型無人機，伊朗則予以否認。
烏克蘭情治首長在昨天發布的一則訪問中指出，俄羅斯為了對烏克蘭境內的軍事和能源目標發動攻擊，已經動用了約540架見證者-136無人機。
荷蘭承諾提供烏克蘭25億歐元軍事援助
（中央社）荷蘭23日承諾在2023年提供25億歐元（約新台幣820億元）幫助飽受戰火蹂躪的烏克蘭，其中大部分資金指定用於軍事援助。
法新社報導，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）在海牙舉行的記者會上說：「將近20億元意在用於軍事支持。」
他說，剩下的部分將用於人道主義援助、重建基礎設施以及確保對俄羅斯的戰爭罪行究責。
荷蘭政府說：「這項捐助的確切用途取決於烏克蘭人民的需求，因此也取決於戰爭情勢。」
荷蘭政府表示，對於烏克蘭的重建支持，意在幫助重建當地醫院、住宅、能源和農業基礎設施，以及協助掃雷工作。
荷蘭國防部長歐龍仁（Kajsa Ollongren）上週說，自從俄羅斯在2月入侵烏克蘭以來，荷蘭已經向烏克蘭提供近10億歐元的軍事支持。
呂特23日稍早時推文表示：「只要俄羅斯繼續對烏克蘭發動戰爭，（荷蘭）就會提供包括軍事、人道主義和外交方面的援助。」
他推文說：「烏克蘭可以依靠荷蘭。」
普亭要求國防工業上緊發條以供應作戰武器
（中央社）俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）23日告訴俄羅斯國防工業負責人，要他們努力提高生產，確保俄羅斯軍隊迅速獲得在烏克蘭作戰所需的所有武器、裝備和軍事硬體設備。
普亭訪問武器製造中心杜拉（Tula）時發表上述評論。普亭將俄羅斯在烏克蘭的戰爭視為歷史性努力的一部分，以回擊他所謂西方對全球事務的過度影響。
普亭說：「我們的軍事工業複合體最重要的關鍵任務，是為我們的部隊和前線部隊提供他們所需要的一切：在儘可能短的時間內提供必要數量和品質良好的武器、裝備、彈藥和器具。」
「根據我們獲得的戰鬥經驗，完善和大幅提升我們作戰人員武器與裝備的戰術特性也很重要。」
普亭本週說，俄羅斯軍隊必須從在烏克蘭遭遇的問題中吸取教訓並加以解決。他承諾將提供俄軍一切所需，以進行這場已持續近10個月的戰爭。
自俄羅斯軍隊2月24日大舉在烏克蘭展開普亭所謂的「特別軍事行動」以來，莫斯科已經放棄約半數最初奪取的領土。
俄羅斯已失去或放棄大量軍事硬體設備，而且根據美國官員說法，有數萬俄軍死亡。
普亭23日表示，他希望國防工業專家直接與前線軍隊合作，定期精進武器與硬體設備。
國防工業面臨交付的壓力。
烏拉爾（Urals）地區的工會領袖上週告訴俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS），參與國防訂單的公司已改為每週工作6天，工人輪班工作長達12小時。
戰爭導致烏克蘭穀物收成減少40%
（中央社）烏克蘭穀物協會（Ukrainian Grain Association）負責人伊瓦申科23日告訴法新社，由於俄羅斯入侵，烏克蘭今年穀物收成推估比去年減少約40%。
伊瓦申科（Sergiy Ivashchenko）說，「我們估計到今年底穀物收成是6500萬到6600萬噸」，去年收成創下1億600萬噸紀錄。
伊瓦申科說，「（歉收）主因是戰爭」，戰爭立即導致燃料短缺，並阻礙播種。
烏克蘭是重要糧食出口國，但俄羅斯在2月底入侵後阻擋烏克蘭港口運輸，並封鎖2000萬噸穀物輸出。
伊瓦申科說，「港口遭到封鎖，這打破了循環」，切斷農民收入來源。
他解釋道：「當然還有戰爭，意味著農民沒有足夠的錢來購買肥料，他們的生產量下降。」
在聯合國和土耳其斡旋下，具有里程碑意義的烏克蘭穀物出口協議於今年7月簽署，為恢復出口建立一條安全的運輸廊道。
伊瓦申科說，「多個地區遭到占領、在田間的戰鬥以及基礎設施遭到破壞」仍然嚴重癱瘓農作物生產。
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