盤點中國疫情爆發應對：為什麼很少有老年人接種疫苗？科興和國藥生產的疫苗有效嗎？
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當中國政府在2020年底開始推廣疫苗時，它優先考慮了勞動年齡人口，而沒有在大量的老年人身上測試疫苗，這也使得一些人不願意接種疫苗：很多老人都有潛在的疾病，他們認為接種疫苗不安全。
中國放寬COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫管制的「二十條」與「新十條」已實施一段時間。據報導，管制放鬆後，中國的醫院擠滿了新冠患者。
未經證實的消息稱，全國感染人數數以千萬計，但近日官方公布的每日確診數字只有數千人。
中國外交部發言人毛寧12月23日對外宣稱：「中國疫情防控形勢總體是可預判、可控的。相信中國人民團結應對，很快將迎來經濟社會平穩有序發展的新階段。」
到目前為止，中國新冠疫苗接種情況未如理想。衛生官員近日表示將加強疫苗接種計劃，當中尤其強調加快推進老年人新冠病毒疫苗接種。
中國新的新冠政策是什麼？
在有爭議的清零政策引發大規模抗議後，中國放棄了在曾經爆發疫情的城市和地區進行大規模檢測。
如果人們有輕微的新冠症狀，他們現在可以待在家裡，而不被送往隔離中心。
中國官方報告的新冠肺炎病例數量相對較低，死亡人數很少。
由於中國已結束大規模檢測計劃，中國當局不再擁有新冠感染人數的可靠數據。
不過，也有傳聞稱，醫院已經人滿為患。
世界衛生組織要求中國提供疾病嚴重程度和入院數字等具體數據。
中國有多少人接種了疫苗？
11月份的官方數據顯示，中國衛生部門目前已經為40%的80歲以上人群接種了兩針和一針加強疫苗。
這個年齡段的人最容易感染病毒。與過去相比，這是一個很大的進步。
2022年4月，在70歲至79歲的人群中，只有不到50%的人接種了兩次疫苗和一劑加強針，在80歲以上的人群中，不到20%的人接種了疫苗。
據報導，中國現在設定的目標是，到2023年1月底，90%的80歲以上人口接種兩劑疫苗，或者接種兩劑，再加上一劑加強針。
然而，僅僅接種疫苗可能不足以阻止新冠病例激增。
專家認為，由於中國人口一直處於封鎖狀態，許多人沒有獲得「混合免疫」，即沒有通過接種疫苗和接觸活病毒而獲得額外保護。
為什麼中國很少有老年人接種疫苗？
當中國政府在2020年底開始推廣疫苗時，它優先考慮了勞動年齡人口。
它沒有在許多老年人身上測試疫苗，並告訴他們不能說這些疫苗對這個年齡段的人是否安全。
中國新冠肺炎專家小組負責人梁萬年教授表示，這使得一些人不願意接種疫苗。
他說：「很多老人都有潛在的疾病，他們認為接種疫苗不安全。」
中國的新冠疫苗有效嗎？
中國只在公民身上使用了國產疫苗：科興和國藥生產的新冠疫苗。
這兩種方法都使用已殺死的新冠病毒的一部分使身體暴露在新冠病毒中，刺激免疫系統產生病毒抗體。
美國的一項研究表明，施打更普及的科興疫苗，在預防新冠病毒感染的有效率只有66%，在預防死亡方面的有效率只有86.3%。
科興和國藥疫苗都不如西方國家廣泛使用的輝瑞和莫德納mRNA疫苗有效。
這些疫苗訓練免疫系統攻擊病毒上的刺突蛋白——這是病毒感染人體細胞的部分。
它們在預防嚴重疾病或死亡方面提供90%的保護。
哪些國家使用中國疫苗？
自疫情開始以來，其他64個國家使用了國藥疫苗，34個國家使用了科興。它們在印度尼西亞、泰國、馬來西亞、越南和菲律賓等亞洲國家特別受歡迎。
中國的疫苗可以儲存在2至8攝氏度的冰箱中，而莫德納的mRNA疫苗需要儲存在零下20攝氏度，輝瑞的疫苗需要儲存在零下70攝氏度的冰箱中。
許多發展中國家使用中國的疫苗，因為它們沒有在如此低溫下儲存大量疫苗的設施。
為什麼中國沒有使用西方的新冠疫苗？
中國聲稱已經生產了全球約一半的新冠疫苗庫存。
中國政府迄今為止拒絕批准西方mRNA疫苗在國內使用。德國已經向中國運送了輝瑞疫苗，但這些疫苗只會提供給外國居民。
中國據信正在開發自己的mRNA疫苗，但還未宣佈什麼時候可供使用。
據報導，中國要求美國公司莫德納提供其mRNA疫苗背後的技術，但被該公司拒絕了。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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