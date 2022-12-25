台灣柑仔店在紐約，透過果乾、台灣食物找回歸屬感、推廣文化
我們想讓你知道的是
鄭衍莉、林思妤兩名台裔女子在美國紐約開設風格復古的柑仔店「雲海嚴選」，讓台灣遊子得以在紐約找到歸屬感，「每個國家在這裡都有存在感，在這邊開店像是我們完成一小塊拼圖。」他們也希望，透過台灣果乾、台灣零嘴等在美國推廣台灣文化，進而將台灣視為一個獨立所在。
（中央社）紐約是個多元文化匯集的地方，台灣文化處在其中，多年來能見度始終不高。這半年來，一間復古又現代的柑仔店嘗試從食物切入，以獨特的存在讓更多在地人認識台灣。
身在異鄉，想家時難免嘴饞。在紐約尋找家鄉味，除了上餐館解饞，去華人或亞洲超市買食材回家料理也行，但台灣產品在其中有如配角，總覺得少了家的感覺。過去，皇后區法拉盛（Flushing）有「小台北」之稱，如今大多是中國商家，曼哈頓華埠也是相同景觀，台灣遊子在這座城市愈來愈難找到歸屬感。
今年6月，兩名台裔女子催生的雲海嚴選柑仔店在布魯克林區威廉斯堡（Williamsburg）開張，致力用充滿寶島風味的陳設、品項翻轉台灣元素在紐約日漸難尋的局面。
台美混血的創辦人鄭衍莉（Lisa Cheng Smith）接受中央社專訪時說：「雲海在紐約市對我來說很重要，因為它早該在這裡了，為何之前沒有？這邊有很多日本、印度、泰國專賣店，每個國家在這裡都有存在感，台灣確實也有，但存在感較低，而是跟來自中國等地的食物混在一起。所以對我來說，在這邊開店像是我們完成一小塊拼圖。」
雲海嚴選從電子商務起家，起源是鄭衍莉身在設計、零售業時跑單幫，從台灣把她鍾愛產品帶到美國的副業。她在德州成長，台灣感覺像家鄉，卻從來不是家鄉，但身為台灣人又是重要的童年回憶，她長大後因此四處尋找台灣的東西，想做能代表台灣生活風格與文化的事。
去年2月底，中國片面宣布暫停進口台灣鳳梨，時值林思妤（Lillian Lin）以合夥人身分加入雲海團隊，在美國共同發起以群眾募資支持台灣小農的活動。
林思妤生於紐約、年幼時隨父母回台讀到高中畢業才返美求學發展，出社會後曾任顧問、在餐飲集團與食品進出口公司任職過，一直沒有機會介紹台灣文化，投入雲海團隊算是她融會貫通後的不同嘗試。
雲海從電商跨足實體店面，在紐約頗富名氣的台菜餐廳Win Son（盈成餐館）扮演重要角色。
Win Son使用的部分醬料原本就由雲海供應，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行後，紐約餐飲業大洗牌，Win Son把握機會拓展版圖，在餐廳對街新開一間烘焙坊，旁邊留有閒置的小店面，最後變成雲海開店的落腳處。
林思妤在台灣透過視訊受訪表示，開店是想讓紐約有一個屬於台灣文化、食物的地方，這原本是雲海經營5至10年的遠程計畫，沒想到提早實現，她覺得很幸運。
開店後，鄭衍莉與林思妤必須兼顧線上與實體生意，也多了聘請人手顧店等煩惱。但在她們眼中，成就感遠多於開店面對的種種挑戰。
鄭衍莉說，曾見到Uber呼嘯而過突然煞車，顧客衝進店把產品塞進購物籃，這代表雲海打出知名度，顧客專程到店內把東西買回家；也曾見到有人閒逛到店裡，不禁發出讚歎聲，驚豔的不只是店面本身，也包括陳列台灣文化物件營造的氛圍。
走進雲海店面，有種穿越時空的錯覺。在台灣都會，傳統柑仔店逐漸凋零，在求新求變的紐約，這種充滿古早味的風格更是難見。在這裡，顧客能選購醬油、麻油等多種醬料，在乖乖等零嘴、蘋果西打等飲料中找回家鄉的溫暖，大同電鍋與大同寶寶的存在更讓復古味加分。
談到仿古設計緣起，林思妤說，想到台灣食物，心中自然而然浮現雜貨店，因為想台灣的時候，從小長大的記憶就是柑仔店。
琳琅滿目的貨架上，一排鳳梨、芒果、芭樂、蓮霧乾特別顯眼，這也是雲海品牌自豪之處。
去年中國暫停進口台灣鳳梨後，雲海在美國發起群眾募資，直接向台灣小農採購做成果乾，以利進口到美國。初步目標是2萬美元，結果反應出乎意料熱烈，最終募到近11萬美元（約新台幣338萬元）。鑑於台灣果乾品質出眾，雲海在鳳梨之外擴大產品線，把芒果、芭樂、蓮霧乾也帶進美國。
林思妤說，雲海今年再度與台灣小農合作，訂了一批新的果乾，希望形成永久合作關係，讓雲海能一直把台灣的水果介紹給美國人。
近一年來，兩岸關係持續緊繃，中國加強對台貿易施壓，禁止進口品項擴大到石斑魚等水產，近期連台灣糕餅業也遭波及。
身在美國的鄭衍莉說，中國下禁令的品項，雲海不見得都能立即進口，鳳梨乾有道理，其他產品則可能不可行。因此，雲海嘗試協助的方式是在美國推廣台灣文化，讓在地客群重視台灣美食，從食物更了解台灣，進而將台灣視為一個獨立所在。
林思妤呼應表示，增進美國民眾對兩岸議題的意識與了解，是台灣面對中國施壓之際，雲海著力的方向。
林思妤說：「在台灣的台灣人很清楚台灣是什麼，台灣文化跟中國的差別等。當你在美國，還是有很多人不知道台灣是什麼，根本不知道台灣在哪裡或是與中國的差別，所以我們扮演的角色就是教育、歡迎，透過食物是一個很容易連結人的方式。」
這展現在雲海店面以英文介紹產品，不只服務台灣顧客，也致力拓展美國客源。現在離紐約形成台灣聚落仍遙遠，但威廉斯堡這個街角或許是第一步。一步一腳印，築夢踏實，正如雲海嚴選，台灣終究會讓世界更多人看見。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
Tags：
菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
我們想讓你知道的是
菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。