2022/12/24,
社會

澳門放寬入境防疫限制首日，大批港人前往遊玩

澳門放寬入境防疫限制首日，大批港人前往遊玩
Photo Credit: AP/ 達志影像

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澳門當局進一步放寬入境防疫限制後，吸引了大批香港旅客前往觀光探親。放寬首天已陸續有旅客經港珠澳大橋口岸從香港赴澳，來往港澳車票幾乎全部售罄。

（中央社）據報導，澳門當局昨天（23日）起進一步放寬入境防疫限制後，吸引了大批香港旅客前往觀光探親。

《澳門電台》報導，澳門當局昨日起放寬入境防疫措施，首天已陸續有旅客經港珠澳大橋口岸從香港赴澳，來往港澳車票幾乎全部售罄。

報導引述從香港赴澳遊玩一天的中國大陸旅客說，澳門放寬入境防疫限制，對大家都方便；另有港客說，由於澳門放寬入境防疫措施，稍後會再與朋友赴澳旅遊。

香港及澳門爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）三年來，兩地都採取較嚴格的入境防疫限制，包括強制入境者隔離檢疫，以致兩地旅遊業和消費市場十分低迷。

隨著北京方面近期大幅放寬防疫措施後，港澳也緊隨其步伐，放寬入境防疫限制，包括從海外入境香港若在機場核酸檢測呈陰性，便可自由活動。

此前澳門當局要求入境者抵達後必須接受一次核酸檢測，賦予健康碼為「紅碼」，意味著活動受限。此外，在入境翌日起計算的第三天，入境者需要再接受一次核酸檢測。

澳門當局22日宣布，自23日起取消以上措施。

目前從香港、台灣和海外入境澳門的入，只需要入境前72小時內核酸檢測陰性報告，以及入境後5天內每天進行快篩，呈陰性便可繼續自由活動。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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