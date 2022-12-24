港陸預計明年1月全面通關，醫管局計劃應對陸求診人潮
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香港行政長官李家超表示，北京中央同意逐步有序全面通關，目標在明年1月中前落實；醫管局行政總裁高拔陞表示，若陸港通關後出現來自中國大陸的求診人潮，也有計劃應對。
李家超：目標明年1月中前落實
（中央社）香港行政長官李家超今天表示，北京中央同意逐步有序全面通關，目標在明年1月中前落實；港府會與廣東省及深圳市政府商討每日通關人數及口岸，兼顧兩地疫情及風險。
綜合《香港01》及《星島日報》報導，李家超結束首次到北京述職行程，今天下午返抵香港。他總結行程時作出上述表示。陸港通關近3年因疫情封控大幅受限。
李家超表示，北京中央同意逐步有序全面通關，港府會即時聯絡有關單位，包括中國國家衞健委、港澳辦、廣東及深圳市政府，溝通聯繫，積極尋求共識方案，再報請北京中央審批，目標在明年1月中前落實，整個通關過程要做到「逐步、有序及全面」。
他說，明白通關初期市民會有很大的需求，但在制訂通關過程中，必須考慮多個元素，一定要做到「不出亂、安全、有序」。
李家超指出，重要考慮元素是人數問題，以及過關排隊等過程是否順暢，港府會和廣東省及深圳市政府商討每天通關人數及口岸等，兼顧兩地疫情變化及風險管理，按措施優化制定方案，並在盡量滿足需求及安全有序要求下，盡量取得最有利的平衡。
李家超表示，港府即時成立「通關事務協調組」，成員包括政府全部15個政策局，由政務司司長陳國基帶領下全面推進工作，他會即時返回政府總部主持高層會議，與司局長商討工作。
中國7日公布優化防疫新10條後，深圳市政府半個月來已4度增加「健康驛站」的名額，25日起每天有3500個。目前港人經深圳灣口岸入境深圳，要先在深圳健康驛站預約系統預約隔離酒店及通關名額。
醫管局：有預案準備陸求診人潮
中國大陸疫情面臨高峰，多地醫療系統超負荷之際，陸港或於明年初恢復通關。香港醫院管理局行政總裁高拔陞表示，若陸港通關後出現來自中國大陸的求診人潮，也有計劃應對。
綜合港媒報導，高拔陞接受香港有線新聞訪問時作出上述表示。該訪問在今天播出。
因疫情中斷近3年的陸港通關，盛傳明年初全面恢復。中國國務院總理李克強日前接見到北京述職的香港行政長官李家超時表示，隨著疫情防控優化調整措施有序推進落實，有關方面要抓緊溝通協調，推動香港與大陸人員往來逐步恢復正常。
值此之際，香港確診病例上升，昨天新增超過2萬例，加上踏入流感高峰期，香港公立醫院急症室求診人數大增，有病人等了8小時也未能就診。
高拔陞表示，現在與第5波疫情最高峰時相比，嚴重或需要接受深切治療的病例較少，輕微病例較多，但由於很多感染的老人本身患有基礎病，醫療服務負擔仍然大。
他表示，如果醫護人員可以配合，希望他們盡量不要在這段時間休假。
記者提問如果香港與中國大陸真的通關，因為大陸疫情有上升趨勢，會不會有大量來自中國大陸的人來香港急症室就診。
高拔陞表示，因為疫情難以估計，醫管局會緊密審視整體疫情及求診人數等，有需要時作出相應調整。被問到公立醫院有沒有足夠醫護人員及藥物應付，他表示，在隔離設施、治療、藥物、保護裝備等方面，醫管局都有不同預案準備。
中國疫情引發民眾的搶藥潮，蔓延至香港、澳門、台灣、日本及澳洲等。香港不少藥房被買到缺貨。高拔陞表示，醫管局有足夠藥物庫存，會有方法確保供應。
《南華早報》今天報導，中國目前未正式批准大規模使用復必泰（BNT）疫苗，有中國大陸民眾到澳門接種復必泰原始病毒株疫苗，費用約美元212元，預約接種已排到明年1月28日。
香港政府22日公布，復必泰原始病毒株疫苗、復必泰二價疫苗及科興疫苗已正式在港註冊，相關藥廠正積極爭取向私家市場供應有關疫苗。非香港居民可以在私家醫生診所或醫院自費接種相關疫苗。
報導引述香港私家醫院聯會主席何兆煒表示，正密切留意陸港何時通關，及有多少中國大陸民眾有興趣來香港接種疫苗。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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