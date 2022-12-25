全台議會正副議長選舉：邱莉莉當選台南議長，藍營關鍵一票助綠營首度贏得基隆

今（25）日全台議會正副議長選舉，選前黑金爭議不斷的台南市由民進黨邱莉莉當選，高雄市正副議長則由民進黨康裕成與昨日才退出國民黨的曾俊傑當選，基隆市則因前議長國民黨張芳麗倒戈，民進黨童子瑋險勝國民黨的蔡旺璉，奪下議長寶座。另外，花蓮縣議長張峻連任後隨即退出國民黨。

台南市議長選舉：黑金爭議，民進黨邱莉莉當選、郭信良連任失敗

《中央社》報導，台南市議會57名議員完成宣誓後進行議長選舉。投票第1輪結果，邱莉莉拿到民進黨團全部28票，並獲台聯楊中成、台灣基進李宗霖、無黨籍的黃麗招、邱昭勝、施余興望，再加上昨晚未出席國民黨團會議的李文俊、張世賢、李鎮國3人支持，以過半36票比21票擊敗尋求連任的郭信良。

據報導，國民黨團昨晚召開甲級動員會議討論選舉流程，但李文俊、張世賢及李鎮國3人請假未出席，今天早上特地在選前再次開會討論。面對跑票，國民黨團多數成員在議長選舉過後的休息時間離開會場，黨團發言人王家貞面對媒體追問時僅簡短1句「國民黨團撤了吧」，隨即離開會場。

面對台南市議長選舉黑金問題，選前民進黨6名正國會系的議員聯合發表聲明，由陳秋萍代表發言表示，一直以來堅持的重點是拒絕黑金、黑道背書，但此次會含淚投給這張黨證，希望民進黨團持續檢討、改革。

邱莉莉會後接受媒體聯訪表示，感謝所有黨團成員團結，以及其他黨派與國民黨3名偏本土派議員支持，會透過與各黨派合作，希望未來4年是一個團結進步的台南市議會。

擔任民進黨台南市正副議長選舉督導小組召集人的台南市長黃偉哲表示，在最後關頭黨團成員團結一致，為民進黨留一口元氣，展現改革進步的決心，重拾人民對民進黨的信心。

據《中央社》，民進黨中評會主委賴瑞隆也表示，感謝所有黨籍議員，團結一致投票，特別是在民進黨九合一敗選低迷時刻，這樣的團結勝選格外重要，他期許所有黨員繼續團結改革，擦亮清廉勤政愛鄉土的創黨價值，重新喚起台灣人民的信任與期待。

《中央社》報導，無黨籍郭信良尋求連任失利，發布聲明表示：「政治的紛紛擾擾，總是有結束的一天，對所有同事我只有感恩與感謝，不論我在哪一個位置，我依然都會湧泉以報。」

郭信良表示，從民進黨創黨開始一直到現在，25年政治生涯問心無愧，過去4年擔任議長也交出漂亮成績單。

他也強調，自己真的不是黑金，也不是黑道，拜託不要再為了政治，硬要把他染黑，因要當黑金或黑道是要有條件的，他完全不夠格。面對這段時間的黑金爭議攻擊，郭信良選擇原諒，但也對民進黨在台南今日的模樣感到難過至極。

高雄市議長選舉：民進黨康裕成、前國民黨曾俊傑搭檔勝出

《中央社》報導，民進黨議長參選人康裕成搭檔的無黨籍曾俊傑，在首輪投票即以35票過半票數勝出。

曾俊傑昨天正副長選前才接連退出議會黨團、國民黨。民進黨高雄市黨部隨後發出新聞稿推出「民無配」，由康裕成、曾俊傑角逐正副議長。

高雄市議會共65席，藍綠均未過半，國民黨原本29席，少了曾俊傑後剩28席；民進黨27席，但無黨籍黃捷、台灣基進張博洋已加入民進黨團運作；今天正副議長投票，台聯吳銘賜、無黨籍高忠德、范織欽、陳幸富、無黨團結聯盟李順進均支持民進黨推出人選。

《中央社》報導，康裕成選後接受媒體聯訪表示，她和曾俊傑的共同想法是打造不分黨派、地域、族群的議會，但絕對嚴格監督市府團隊，且強調未來率領的議會是有效率、不會杯葛議事或空轉的議會。重回議長座的她說，因嫻熟議事主持，相信能讓議事運作更順暢。

曾俊傑則說，一定秉持理性問政、嚴格監督，讓議事更順暢。對於網路上開始有罷免等反對聲浪，他尊重，希望不分黨派為高雄打拚。

陳其邁說，站在市府立場，重要的是拋棄政黨對立，讓府會更和諧，減少朝野歧見、找出共同答案。

基隆市議長選舉：國民黨張芳麗跑票，民進黨童子瑋驚險勝出

《中央社》報導，民進黨推派的市議員童子瑋搭檔親民黨市議員楊秀玉，2人各獲得16票支持，當選基隆市議會議長、副議長。這也是民進黨首次拿下基隆市議會議長。

童子瑋獲得民進黨的12票，也獲得無黨籍林旻勳、陳明建以及親民黨楊秀玉3票支持，再加上國民黨市議員張芳麗跑票，童子瑋共得16票，險勝14票的國民現任議長蔡旺璉。

《民視新聞台》報導，倒戈的張芳麗表示，此舉是為了報答國策顧問童永對她哥哥及對她的恩情，童永希望孫子童子瑋能登上議長位子。

張芳麗進一步表示，本屆是他的最後一屆，他不擔心黨紀處分，且國民黨部從他第一屆到第八屆選舉都從不曾提供幫助。

花蓮縣議長選舉：反傅大將張峻成功連任，當選後退出國民黨

《中央社》報導，花蓮縣議會正副議長選舉第2輪投票藍營議員6席跑票，選前因排黑條款報准參選議員的張峻成功連任議長。被視為「反傅」大將的張峻隨即宣布退出國民黨。

張峻接受媒體聯訪表示，這場選舉選得很辛苦，「天公疼好人」，也感謝民進黨的支持，一起捍衛花蓮縣議會尊嚴，強力監督伸張民意。他說「民眾選出民意代表就是要監督縣政府，而不是順意縣府，要把監督的角色扮演好」。

張峻哽咽說，朱立倫領導的國民黨讓立委傅崐萁長期霸凌黨內同志，宣布退出國民黨，自己是忠貞愛國、愛國民黨，卻受到長期霸凌、打壓，以排黑為藉口，弄得自己好像是全國「最黑」的議長，涉及LED採購案二審至今尚未定讞，覺得非常委屈「一言難盡」。

六都議長、副議長當選名單

台北市：議長戴錫欽（國民黨）、副議長葉林傳（國民黨）