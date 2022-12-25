2022/12/25,
歐洲

法國巴黎疑似種族主義者槍殺3名庫德族人，庫德族人抗議：「我們根本沒有受到保護。」

法國巴黎疑似種族主義者槍殺3名庫德族人，庫德族人抗議：「我們根本沒有受到保護。」
法國巴黎發生槍擊事件後，庫爾德社區成員聚集在共和廣場，人們舉著標語。Photo Credit：Reuters / 達志影像

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一名69歲法國白人男子23日中午槍擊巴黎市中心的庫德族文化中心，造成3死3傷，死者均為庫德族人。法國庫德族民主委員會表示，槍擊事件恰逢巴黎3名庫爾德女性武裝分子遇害十週年，「我們根本沒有受到保護。10年來，六名庫德族人在光天化日之下在巴黎市中心被殺。」

法國巴黎時間23日中午，位於黎市中心的庫德族文化中心發生3死3傷槍擊事件。死者皆為庫德族人，槍手據傳為種族主義者，過去曾因以砍刀攻擊難民區帳篷而被判刑入獄。

綜合《路透社》《法新社》報導，巴黎市中心第10區遍布商店及咖啡館的昂吉安路（Rue d'Enghien）在23日中午傳出多聲槍響，一名69歲法國白人男子威廉M（William M.）先是襲擊庫德族文化中心，接著進入一家髮廊，並在髮廊內重新填裝子彈時遭到制伏。

該名男子行凶武器是一把美國陸軍廣泛使用的柯爾特M1911手槍，而他攜帶的箱子中還有2、3個已裝填的彈匣，至少25發子彈。

庫德族社區知名人士薩利赫．阿扎德（Salih Azad）表示，此次槍擊事件中一位26歲女性受害者已在巴黎生活多年，並且在社會和文化中融入地很好。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，將法國庫德族人作為襲擊目標令人髮指；內政部長杰拉爾德．達爾馬寧（Gerald Darmanin）則表示，這起事件顯然是針對外國人，但不確定該名男子的目的是否為殺害庫德族人，「我們還不知道他的確切動機。」

庫德族人對於這起蓄意的槍擊事件以及法國安全部門無能為力的態度感到憤怒，並與與警察發生衝突。抗議者向警察投擲物品，垃圾桶和餐廳的桌子被掀翻，停在該地區的幾輛汽車和警車的窗戶也因投擲磚塊而被砸碎。而警方則以催淚瓦斯驅趕憤怒的人群。

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Photo Credit：Reuters / 達志影像
法國巴黎發生槍擊事件後，庫德族社區的成員參加了一場示威活動，人們看著一輛翻倒的車輛。

《法國24》報導，在衝突過後，法國庫德族民主委員會（CDK-F）又在共和廣場組織了示威活動，數百名庫德族抗議者與包括巴黎第10區市長在內的政界人士一起揮舞著旗幟，聆聽對遇難者的悼念。

綜合《法新社》、《法國24》報導，CDK-F聲明表示，槍擊事件是一起「恐怖攻擊」。委員會和在場的庫爾德人強調，槍擊事件恰逢巴黎3名庫爾德女性武裝分子遇害十週年。「我們根本沒有受到保護。10年來，6名庫德族人在光天化日之下在巴黎市中心被殺。」CDK-F 發言人（Berivan Firat）說道。

據《路透社》，槍擊案件目擊者穆罕默德．迪萊（Mehmet Dilek）表示，對於一般大眾來說，這起事件可能令人感到震驚，「但我們是在武器與炸彈威脅下長大的，這就是我們庫德族人的生活。」

而巴黎市長安妮．伊達爾戈（Anne Hidalgo）在推特（Twitter）上回應：「無論庫德族人住在哪裡，都應該要能和平、安全地生活。」「巴黎此時比過往任何時刻都更能陪伴在庫德族人身邊。」

《法國24》報導，檢察官辦公室表示，在對嫌疑槍手進行訊問後，謀殺和武器暴力的指控中增加疑似種族主義動機。另外，因健康因素，嫌疑人已被解除拘留，被帶到警察精神病院。

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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範


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