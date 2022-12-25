法國巴黎疑似種族主義者槍殺3名庫德族人，庫德族人抗議：「我們根本沒有受到保護。」

法國巴黎時間23日中午，位於黎市中心的庫德族文化中心發生3死3傷槍擊事件。死者皆為庫德族人，槍手據傳為種族主義者，過去曾因以砍刀攻擊難民區帳篷而被判刑入獄。

綜合《路透社》、《法新社》報導，巴黎市中心第10區遍布商店及咖啡館的昂吉安路（Rue d'Enghien）在23日中午傳出多聲槍響，一名69歲法國白人男子威廉M（William M.）先是襲擊庫德族文化中心，接著進入一家髮廊，並在髮廊內重新填裝子彈時遭到制伏。

該名男子行凶武器是一把美國陸軍廣泛使用的柯爾特M1911手槍，而他攜帶的箱子中還有2、3個已裝填的彈匣，至少25發子彈。

庫德族社區知名人士薩利赫．阿扎德（Salih Azad）表示，此次槍擊事件中一位26歲女性受害者已在巴黎生活多年，並且在社會和文化中融入地很好。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，將法國庫德族人作為襲擊目標令人髮指；內政部長杰拉爾德．達爾馬寧（Gerald Darmanin）則表示，這起事件顯然是針對外國人，但不確定該名男子的目的是否為殺害庫德族人，「我們還不知道他的確切動機。」

庫德族人對於這起 蓄意的槍擊事件以及法國安全部門無能為力的態度感到憤怒，並與 與警察發生衝突。抗議者 向警察投擲物品， 垃圾桶和餐廳的桌子被掀翻， 停在該地區的幾輛汽車和警車的窗戶也因投擲磚塊而被砸碎。而警方則以 催淚瓦斯驅趕憤怒的人群。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 法國巴黎發生槍擊事件後，庫德族社區的成員參加了一場示威活動，人們看著一輛翻倒的車輛。

《法國24》報導，在衝突過後，法國庫德族民主委員會（CDK-F）又 在共和廣場組織了示威活動，數百名庫德族抗議者與包括巴黎第10區市長在內的政界人士一起揮舞著旗幟，聆聽對遇難者的悼念。

綜合《法新社》、 《法國24》報導，CDK-F聲明表示，槍擊事件是一起「恐怖攻擊」。委員會和在場的庫爾德人強調，槍擊事件恰逢巴黎3名庫爾德女性武裝分子遇害十週年。「我們根本沒有受到保護。10年來，6名庫德族人在光天化日之下在巴黎市中心被殺。」CDK-F 發言人（Berivan Firat）說道。

據《路透社》，槍擊案件目擊者穆罕默德．迪萊（Mehmet Dilek）表示，對於一般大眾來說，這起事件可能令人感到震驚，「但我們是在武器與炸彈威脅下長大的，這就是我們庫德族人的生活。」

而巴黎市長安妮．伊達爾戈（Anne Hidalgo）在推特（Twitter）上回應：「無論庫德族人住在哪裡，都應該要能和平、安全地生活。」「巴黎此時比過往任何時刻都更能陪伴在庫德族人身邊。」

《法國24》報導，檢察官辦公室表示，在對嫌疑槍手 進行訊問後，謀殺和武器暴力的指控中增加疑似種族主義動機。另外，因健康因素，嫌疑人已被解除拘留，被帶到警察精神病院。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：楊士範