博客來與清潔阿姨達成和解，返還21年僱傭年資勞退、勞保、資遣費

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博客來網路書店涉及對清潔工「假承攬真僱傭」，博客來母公司統一超商火速處理，目前博客來已和該名清潔阿姨達成和解，按清潔阿姨21年僱傭年資（列入勞退、勞保、資遣費）算出和解金，清潔阿姨表示：「多謝大家，也感謝博客來。」
（中央社）博客來網路書店涉及對清潔工「假承攬真僱傭」，引起外界批評聲浪。統一超商委任律師劉韋廷昨（24）天晚間表示，博客來已和該名清潔阿姨達成和解；清潔阿姨也表示，昨天下午已和博客來達成協議，感謝大家。
針對涉及清潔工「假承攬真僱傭」勞資風波，博客來母公司統一超商昨天上午火速對此回應，博客來總經理江呈欣立即調離現職，並即刻啟動內部調查，不過仍難澆熄外界批評聲浪。
統一超商委任律師劉韋廷昨天晚間接受中央社記者電訪證實，博客來已和該名清潔阿姨達成和解，並簽署完和解書，因和解內容必須保密，無法透露具體和解金額。
劉韋廷提到，公司提出2個和解條件給該名清潔阿姨，除了符合勞基法的金額，也有提出優於勞基法的金額，希望展現公司誠意；不過，清潔阿姨只願意收符合勞基法的金額。
劉韋廷表示，最後和解金額是按清潔阿姨20餘年僱傭年資算出，例如勞退、勞保、資遣費等均有列入其中，並已由清潔阿姨確認過和解金額。
這名清潔阿姨則透過錄音表示，「今天下午和博客來達成協議的內容，為博客來公司彌補過去21年應給我的費用，多謝大家，也感謝博客來」。
清潔阿姨的律師陳又新昨日下午於臉書貼文寫道，感謝公眾從接手本案到現對李阿姨的關心，但也因事件在在網路及新聞的發酵，對原本生活單純的李阿姨造成龐大的負荷、難以承受，日後將由阿姨的家人接手協助後續與博客來的協調工作，「截至目前為止，我替阿姨與博客來協調的方向，是博客來要給付所有依法應給付費用，期望能有好的結果，但最終的結果我們尊重阿姨及其家人的決定。」
律師陳又新23日在臉書發文揭露，一名在博客來打掃20幾年的清潔工，遭公司通知明年起不用再來，該名清潔工不僅過去從沒有勞健保、三節禮金，現在才知道自己連退休金也沒有。
陳又新貼文指出，該名清潔工表示自己不識字，結果博客來和清潔工簽署的是承攬契約，卻要打卡上下班等，恐涉及「假承攬真僱傭」，貼文一出，輿論譁然，要求博客來出面說明。
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
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公平在心，待客如親：臺銀人壽高齡及身心障礙等弱勢消費者服務及保護措施
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