義務役期擬延長至一年，專家：應發揮入伍役男民間專長如空拍機
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面對少子化及中共威脅，延長義務役勢在必行。義務役期擬延長至一年，軍事國防專家雖然均認為有必要，但關鍵仍在於強化訓練內容以及訓後的作戰與動員部署；前空軍副司令張延廷表示：「先訓練成一名合格的戰鬥兵，再接續專長訓練。」
（中央社）義務役期擬延長至一年，軍事專家今天以俄烏戰爭為例認為，現代戰爭型態高度科技化，加上年輕民眾對科技有高度接近性，軍方除訓練役男成為合格步槍兵，也應調查役男背景，善用其對資訊、無人機等技能。
針對義務役延長為一年，傳出總統蔡英文預定12月27日親自主持國安高層會議討論相關方案與配套，並向各界報告。總統府24日表示，時間確定後會再公布。
《中央社》報導，總統府發言人張惇涵24日表示，守護國家安全與利益，維護台海及區域和平穩定一直是執政團隊的重要責任，而以強化全民防衛戰力為目標、以強化守衛家園為任務、以強化訓練內容為核心的義務役改革方案，正進入最後盤整階段。
根據軍方一份內部建議報告指出，志願役服役5年是較有效益的專業化部隊，但台灣少子化導致人口結構改變，加上中共威脅不斷增加，且多元登陸的能力增加，台灣必須認真思考恢復徵兵的可能性。
少子化若使可徵人口減少至目前三分之二，則志願士兵每年約僅能招獲9305人，將比現行1萬4099人減少共4709人，明顯無法滿足募兵的人力需求，因此延長義務役勢在必行。
至於役期延長的討論，軍事國防專家均認為有必要，但關鍵是要強化訓練內容，以及訓後的作戰與動員部署。前空軍副司令張延廷向中央社記者表示，恢復一年制兵役有其必要性，先訓練成一名合格的戰鬥兵，再接續專長訓練。
張延廷指出，不過從俄烏戰爭觀察到，現今作戰型態與過往大不同，甚至呈現無人化型態；他認為，無論是志願役、義務役官兵都必須「多專多能」，用最少人力發揮最大戰力，不能再像過去僅擁有一項專長。
熟悉德國與歐美軍事、不對稱作戰的國防安全研究院學者許智翔表示，現在網路及高等教育普遍發展，年輕民眾對科技具高度接近性，若軍方能在役男服役前先詳加調查所擁有專業技能，不僅有利專長分工，更能在退伍後有效後備動員。
許智翔解釋，有些役男在入伍前可能是空拍機玩家，且擁有合格飛手證照，抑或具備資訊網路等特殊專長，軍方便能發揮這些役男本身既有知識，進而協助國軍作戰。
許智翔舉例說，烏克蘭在戰事爆發後，便召集一群由各國駭客組成的志願者組織「IT-Army」（烏克蘭資訊科技軍），除每天發布任務提示，並對俄羅斯及白羅斯執行網路間諜任務；此為現代化實體戰爭新面貌，資訊科技可在戰場上發揮輔助功用。
國家政策研究基金會副研究員揭仲建議，義務役士兵訓練應採「分類分流」，役男入營報到後先確定日後服役與動員時的任務性質，例如擔任城鎮防衛任務者，服役期間的專長訓練與駐地訓練及退伍後教召，就只接受與執行城鎮防衛任務有關的訓練。
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
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不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。