2022/12/25,
軍事

義務役期擬延長至一年，專家：應發揮入伍役男民間專長如空拍機

義務役期擬延長至一年，專家：應發揮入伍役男民間專長如空拍機
Photo Credit: 中央社

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面對少子化及中共威脅，延長義務役勢在必行。義務役期擬延長至一年，軍事國防專家雖然均認為有必要，但關鍵仍在於強化訓練內容以及訓後的作戰與動員部署；前空軍副司令張延廷表示：「先訓練成一名合格的戰鬥兵，再接續專長訓練。」

（中央社）義務役期擬延長至一年，軍事專家今天以俄烏戰爭為例認為，現代戰爭型態高度科技化，加上年輕民眾對科技有高度接近性，軍方除訓練役男成為合格步槍兵，也應調查役男背景，善用其對資訊、無人機等技能。

針對義務役延長為一年，傳出總統蔡英文預定12月27日親自主持國安高層會議討論相關方案與配套，並向各界報告。總統府24日表示，時間確定後會再公布。

《中央社》報導，總統府發言人張惇涵24日表示，守護國家安全與利益，維護台海及區域和平穩定一直是執政團隊的重要責任，而以強化全民防衛戰力為目標、以強化守衛家園為任務、以強化訓練內容為核心的義務役改革方案，正進入最後盤整階段。

根據軍方一份內部建議報告指出，志願役服役5年是較有效益的專業化部隊，但台灣少子化導致人口結構改變，加上中共威脅不斷增加，且多元登陸的能力增加，台灣必須認真思考恢復徵兵的可能性。

少子化若使可徵人口減少至目前三分之二，則志願士兵每年約僅能招獲9305人，將比現行1萬4099人減少共4709人，明顯無法滿足募兵的人力需求，因此延長義務役勢在必行。

至於役期延長的討論，軍事國防專家均認為有必要，但關鍵是要強化訓練內容，以及訓後的作戰與動員部署。前空軍副司令張延廷向中央社記者表示，恢復一年制兵役有其必要性，先訓練成一名合格的戰鬥兵，再接續專長訓練。

張延廷指出，不過從俄烏戰爭觀察到，現今作戰型態與過往大不同，甚至呈現無人化型態；他認為，無論是志願役、義務役官兵都必須「多專多能」，用最少人力發揮最大戰力，不能再像過去僅擁有一項專長。

熟悉德國與歐美軍事、不對稱作戰的國防安全研究院學者許智翔表示，現在網路及高等教育普遍發展，年輕民眾對科技具高度接近性，若軍方能在役男服役前先詳加調查所擁有專業技能，不僅有利專長分工，更能在退伍後有效後備動員。

許智翔解釋，有些役男在入伍前可能是空拍機玩家，且擁有合格飛手證照，抑或具備資訊網路等特殊專長，軍方便能發揮這些役男本身既有知識，進而協助國軍作戰。

許智翔舉例說，烏克蘭在戰事爆發後，便召集一群由各國駭客組成的志願者組織「IT-Army」（烏克蘭資訊科技軍），除每天發布任務提示，並對俄羅斯及白羅斯執行網路間諜任務；此為現代化實體戰爭新面貌，資訊科技可在戰場上發揮輔助功用。

國家政策研究基金會副研究員揭仲建議，義務役士兵訓練應採「分類分流」，役男入營報到後先確定日後服役與動員時的任務性質，例如擔任城鎮防衛任務者，服役期間的專長訓練與駐地訓練及退伍後教召，就只接受與執行城鎮防衛任務有關的訓練。

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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範


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