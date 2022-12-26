TNL+ 2022/12/26,
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印尼人吃飯為什麼喜歡配脆餅？必配参巴辣椒醬，國慶日還有吃脆餅大賽

印尼人吃飯為什麼喜歡配脆餅？必配参巴辣椒醬，國慶日還有吃脆餅大賽
印尼Kerupuk（脆餅）配参巴辣椒醬。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

依據原料比例、口感，脆餅有不同名稱和等級。基本款，只有太白粉加糖、鹽、味精、大蒜。因為使用原料價廉，加上採用沙子，而非以價格相對昂貴的食用油油炸，故印尼人稱之為「kerupuk Melarat」，直譯中文「窮困脆餅」

在印尼，人們吃飯喜歡配什麼？除了辣椒醬，以及由多樣辛香料調味的料理，印尼人還喜歡配Kerupuk（脆餅）。

Kerupuk、Krupuk、Keropok又稱Kroepoek（源自荷蘭文），是種炸物或烤物，口感酥脆，咬上一口會發出嘎吱嘎吱聲，即印尼人所說的Kriuk-kriuk、英文的Crispy。吃飯配Kerupuk能開胃，提振食慾，使軟Q的米飯，多了酥香、脆感，挑逗味蕾，猶如吃鍋巴飯，引人食慾。

除配白飯，Kerupuk（脆餅）還常搭配加多加多蔬菜沙拉（Gado-gado）、梭多雞湯（Soto ayam）、隆東什錦菜（ Lontong sayur）、炒飯（Nasi goreng）、椰漿飯（Nasi uduk）、薑黃飯（Nasi kuning）等，要是沒了脆餅，感覺就是少一味。

脆餅亦可單吃，日常生活中，印尼人喜歡蘸參巴辣椒醬（Sambal）當零嘴。吃法大致有兩種，一種用手撥開，蘸著吃；另一種，可將參巴醬塗抹在脆餅，嘗起來鹹辣酥香，勁辣十足，如同吃洋芋片，非常涮嘴。

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Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
印尼Kerupuk（脆餅）配参巴辣椒醬

脆餅深受印尼人喜愛，在印尼無論大人小孩，幾乎天天吃脆餅。脆餅還經常出現在宴會上，從生日宴到婚宴，乃至國慶宴。餐廳習慣將脆餅擺在自助餐吧台的大型容器內，供客人取餐時，順手取用。

周末全家人出遊、野餐時，印尼人的家庭也不忘攜帶脆餅，遇上堵車時，能墊墊胃、解解饞。要是忘了攜帶，也沒關係，路邊隨時有攤販在賣。

此外，每年印尼國慶日，無論公私立學校，均會舉辦吃脆餅大賽（Lomba makan kerupuk）。活動趣味性十足，不僅考驗吃東西的速度，也考驗肢體反應。小學時，我每年都會參加吃脆餅大賽。

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