《白衣人：新加坡人民行動黨執政史》：「一黨專政」？從比較視野看新加坡人民行動黨執政史

我們想讓你知道的是
在撰寫本書之時，新加坡《海峽時報》三位資深報人於新加坡、馬來西亞、泰國、香港、中國各地進行了約三百次訪談，亦参考了新加坡國家檔案館所藏的二百個訪問錄音。成書之後，昔日在人民行動黨成立與發展過程中處於對立陣營的關鍵人物都願意共同推薦本書。由此角度看，這種歷史書寫便已彌足珍貴。
文：鄺健銘（台灣季風帶文化總編輯，著有《雙城對倒：新加坡模式與香港未來》）
新加坡人民行動黨成立於1954年，從1959年起開始執政，至今已逾六十年。「一黨專政」﹑「一黨獨大」向來多是負面言辭，論者總會聯想起全球之中的不同共產政權。但在新加坡，一黨獨大的人民行動黨卻有截然不同的形象，其治下的國家發展不斷受好評。
執政多年，人民行動黨如何保持活力，如何能夠維持治績與威望？在2014年，於成立六十週年之際，人民行動黨出版紀念刊物PAP 60: Forward Together，刊物前言由李光耀所寫。於文中，他說，他與同僚在成立行動黨之時，視建立平等與公平的社會為目標，以營運廉潔﹑誠實﹑有效的政府為手段。實現目標的方法之一，是創造就業，確保無分種族與宗教，人盡其才。新加坡的建國之路不易，在那段時期，人民行動黨需要面對殖民時代﹑新馬合併乃至分家時刻之下的種種挑戰。刊物列舉人民行動黨執政之路的六十個里程碑，這些里程碑，可概分為五類：一，建國前後人民行動黨黨內的政治路線分歧；二，建國後人民行動黨政府的社區乃至國家建設；三，建國後人民行動黨選舉表現之起伏；五，人民行動黨黨內的世代交接；四，近年人民行動黨政府與社會關係之轉變。
新加坡執政路的暗湧
這種里程碑書寫方式已隱然承認，人民行動黨執政之路並非坦途。2011年大選被視為「分水嶺」，人民行動黨得票率降至歷史新低（60.1%），更首次在集選區落敗。選舉期間，總理李顯龍曾在競選群眾大會向選民就人民行動黨政府表現致歉，並指李光耀治國風格已不合時宜。翌年，人民行動黨政府主動發起「我們的新加坡全國對話」，廣邀民間集思廣益，共同籌謀國家未來發展方向。2015年，新加坡建國五十週年，建國總理李光耀亦在同年離世，在此全國上下懷緬過去的愛國氛圍下，人民行動黨於同年大選表現回勇，其得票率增加約10%至七成。但在2020年大選，人民行動黨政府無法利用防疫之時國民依賴政府的心理，其得票率重新下跌10%至接近於2011年的水平，反對黨所得國會議席數目更創歷史新高，共得十席。
按新加坡學者的分析，人民行動黨之執政，有至少兩大問題，分別為：一，過於倚重市場經濟，易於忽略社會對平等與公平之追求；二，過於追求國家穩定，變相削弱了國家面對世界各種動蕩之時的韌性（resilience）。前新加坡李光耀公共政策學院副院長﹑現在旅居香港的新加坡學者陳思賢（Kenneth Paul Tan） 在其著作《新加坡模式—城邦國家建構簡史》（Singapore: Brand Identity and Power, 繁體版同由台灣季風帶文化出版）中指，新加坡人民行動黨政府奉行實用主義（pragmatism）與用人唯賢（meritocracy），但在其新自由主義式（neoliberal）國家經濟發展觀之下，政府視新加坡融入於全球經濟體系為國家生存不二之法，進而易於以市場指標衡量國家發展目標，以及定義政府人才乃至其行事標準，政府與民間之因而隔閡日深。2012年人民行動黨政府主動發起「我們的新加坡全國對話」，以及2013年人民行動黨政府推出人口政策白皮書，掀起輸入外來人才與保存新加坡本土之間的論辯，觸動社會情緒，都可印證這一點。
現在同樣旅居香港的新加坡學者劉浩典（Donald Low） 亦在其編著Hard Choices: Challenging the Singapore Consensus指，人民行動黨極力追求國家穩定的結果，是政府崇尚自上下行由技術官僚主導的社會工程（social engineering），以及傾向控制社會言論。在其合著著作《威權政治之困境—新加坡未來政治想像》（PAP v. PAP: The Party’s Struggle to a Changing Singapore, 繁體版同由台灣季風帶文化出版） 之中，劉浩典與施仁喬（Cherian George） 進一步指，由此引伸的流弊，是人民行動黨政府運用體制乃至民粹力量，以控制社會聲音，新加坡國家之內的觀點多元度因而會被減少，國家面對世界多變的適應力因而會被削弱。
不過，不能否認，擁有自我革新的能力，一直被認為是人民行動黨的執政優勢之一。新加坡學者梁文松（Neo Boon Siong）與曾玉鳳（Geraldine Chen） 便曾出版《動態治理：新加坡政府的經驗》（Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore），匯整有關新加坡人民行動黨管治靈活性與適應力的公共行政案例。即使陳思賢對人民行動黨政府的管治頗具批判，但他在另一著作Governing Global-City Singapore: Legacies and Futures After Lee Kuan Yew談論新加坡後李光耀時代管治時，也有援引新加坡企業家何光平（Ho Kwon Ping）對新加坡未來政治發展的預測，這種預測或多或少肯定了人民行動黨在可見將來的政治實力。
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公平在心，待客如親：臺銀人壽高齡及身心障礙等弱勢消費者服務及保護措施
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