中國防疫急轉彎，核酸檢測採樣員失業潮，疫情飆升官媒稱「煙火氣」中加速釋放經濟活力
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中國多個城市正經歷疫情高峰，官媒《新華社》昨（25）日發表評論，稱中國在「煙火氣」中加速釋放經濟活力，不提搶藥、缺藥、重症患者越來越多等混亂情況。電動車大廠特斯拉上海工廠24日開始暫停生產，官方未說明原因。外界推測，停產是因為太多員工及供應商染疫影響生產，也有分析指是因為產能過剩而市場需求不足。
中國疫情飆升，官媒卻稱加速釋放經濟活力
（中央社）中國多個城市正經歷疫情高峰，許多外媒批評防疫政策逆轉缺乏準備之際，官媒《新華社》昨（25）日發表評論，稱中國在「煙火氣」中加速釋放經濟活力，不提搶藥、缺藥、重症患者越來越多等混亂情況。
這篇評論說，隨著各地「因時因勢優化疫情防控措施」，久違的「煙火氣」正在歸來。「按下『快進鍵』，在『煙火氣』中加速釋放經濟活力，有效推動經濟運行整體好轉，成為人們新期待。」
文章說，今（2022）年以來，中國經濟頂住壓力，前3季國內生產毛額年增3％，在上半年年增2.5％的基礎上，持續鞏固回升態勢。隨著各項政策效果持續顯現，明年經濟運行總體狀況前景可期。
文章說，要堅持更好統籌疫情防控和經濟社會發展，認真落實新階段疫情防控各項舉措。「特別是要全力保障好群眾的就醫用藥，重點抓好老年人和患基礎性疾病群體的防控，著力保健康、防重症。」
文章安撫中國民眾：全力恢復正常生產秩序，加快推動企業復工復產；尊重市場規律，持續釋放各類市場主體生產活力；加快重點項目投資進度、建設進度……各項舉措更實一些，經濟發展的底盤就會更穩一些；「一切都會越來越好」。
儘管這篇文章稱餐廳、電影院等陸續開放，企業復工復產，市井「煙火氣」正在回來，但美國《紐約時報》日前的報導稱，12月中旬的週末，中國城市的街道依然安靜，除了醫院以外。
上海市更因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情導致民眾外出意願大減，地鐵站單日客運量驟降，上海地鐵昨天宣布，動態調整營運情形，班距間隔拉大，減少班次。
《中國新聞週刊》前天報導，大數據專家結合百度搜索指數、經過複雜計算後預測出不同城市第一波疫情的達峰日期，數據平台「數據團」23日的最新預測顯示，全國最早達峰的城市是河北保定，已於14日達峰，疫情仍處高位的北京也於17日達峰，預測累計感染比例達到48.4％，上海、深圳、廣州幾大千萬人口城市緊隨其後，在12月21日剛剛達峰。
中國防疫急轉彎，核酸檢測採樣員失業潮
（中央社）中國COVID-19清零防疫大轉彎，嚴苛措施鬆綁放寬，多數核酸檢測亭被裁撤或停用，官方政策主旋律從常態化核酸檢測轉為「非必要不做核酸檢測」，核酸檢測採樣員將有一波失業潮。
國務院聯防聯控機制在今年5月提出，為了完善常態化監測機制，省會和千萬級人口以上城市建立步行15分鐘「核酸採樣圈」，使民眾得以就近進行核酸檢測採樣。核酸檢測亭在這樣的政策背景下產生，另也創造了採樣員就業機會。
防疫新10條在12月推出後，大規模、高頻率的核酸檢測不再執行，多個城市甚至建議民眾，非必要不做核酸檢測；核酸檢測一度被市場視作新興產業、就業藍海，不過才半年，產業將隨著政策風向改變落日。
《第一財經》報導，大量核酸檢測亭關閉，未來可能是轉型或是直接撤出；有些採樣員原先是做快遞、餐飲的，或是大學畢業生，恐將必須另尋出路。
報導指出，醫學界人士透露，核酸檢測亭目前尚未有明確的後續處置方式，在這種情況下，相關企業不會再大規模投入生產，先前積極布局是為了因應政府大量採購訂單；按目前情況來看，核酸檢測亭市場需求暫停了。
一個核酸檢測亭平均會配3個人員，1名採樣員、1名掃碼人員、1名現場維護秩序者，不同地區日薪不同，甚至有採樣員日薪可達人民幣1000元（約新台幣4400元）；志願者和輔助人員至少日薪500元。
採樣員來源管道有3種，1種是來自醫院的專業醫護人員，由醫院調度支援核酸檢測亭採樣工作，1種是來自醫學檢測實驗室或相關機構派出；還有1種來自社會招聘，透過培訓獲得相關證書後就可上工。
採樣員趙青說，目前仍在上班中，其實很多採樣員也染疫了，如果因為人手不足，現在所在的採樣亭暫停了，後續會不會重新開就不知道了，「很可能我們就要重新找工作了」。
採樣員張芊說，由於醫院需要支援社區核酸檢測採樣工作，於是當時報名參與培訓，做了一段時間的採樣員，現在核酸檢測亭陸續減少，醫院對於醫護人員則是需求強烈，已經返回醫院工作。
中國疫情嚴重，特斯拉上海廠提前暫停生產
（中央社）《路透社》報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）上海工廠24日開始暫停生產，官方未說明原因。外界推測，停產是因為太多員工及供應商染疫影響生產，也有分析指是因為產能過剩而市場需求不足。
《路透社》引述一份內部通知和兩名知情人士的說法，特斯拉24日暫停了其上海工廠的生產，提前執行了之前的計畫，也就是在12月的最後一週暫停工廠的大部分工作。
其中一名知情人士說，特斯拉上海廠的工人和供應商在當前飆升的COVID-19疫情中都染疫了，這讓過去一週的生產出現挑戰。
特斯拉中國公司並未對停產消息置評。
《路透社》本（12）月早些時候報導，特斯拉計劃從12月25日至1月1日暫停該工廠的Model Y車型的生產。這將是上海工廠本月削減約30％計劃產量的一部分，Model Y是特斯拉最暢銷的車型。不過，特斯拉方面14日曾表示，上述內容不屬實。
行業媒體「汽車行業關注」則表示，9月份開始，特斯拉多次在中國市場推出車型降價以及促銷活動，行業普遍認為，原因與特斯拉當前上海工廠產能大幅提升、市場需求並未達到預期有關。至於特斯拉上海工廠被曝停產，原因同樣和上海工廠產能過剩有關。
上工率吃緊，上海對電商平台郵政快遞人員發補貼
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世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
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AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8