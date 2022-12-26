中國衛健委染疫數統計被批失實，即日起不再公布，學者警告開放策略錯誤人道災難將來臨
我們想讓你知道的是
中國放寬防疫管制後疫情大爆發，但官方每日通報的新增病例僅約數千，甚至新增死亡病例零星或掛零，被批評失實。中國衛健委昨天表示，即日起不再發布疫情訊息。重災區的北京市此前已因染疫死亡病例增，出現冰櫃、焚化爐難以容納大批往生者的窘境，甚至有長者遺體因無處安放被迫暫厝家中。
浙江稱單日陽性個案破百萬，中國疾控通報確診僅2983例
（中央社）浙江省衛健委昨（25）日公布，目前該省每天新增陽性逾100萬例，根據近期病例監測和社區抽樣調查預測，元旦前後達疫情高峰後，日增陽性最高200萬例。不過，中國疾控中心昨天只通報2983例確診。
《澎湃新聞》報導，浙江省衛健委副主任俞新樂25日在省疫情防控記者會上表示，目前浙江省每天新增報告的陽性人數已突破100萬例。
他表示，根據近期病例監測和社區的抽樣調查，對感染的情況進行預測，預計浙江省的高峰期即將達到，元旦前後會達到高位的平台期。到達最高峰後，浙江全省每天新增陽性人數將最高達200萬例，高峰期預計維持一週。
報導表示，過去一週，浙江省全省發熱門診單日最高就診人次為40.84萬人，是平時的14倍。根據數據監測，到發熱門診就診的發熱病人數量已經開始下降。
中國國家衛健委昨天表示，即日起不再發布每天疫情訊息，將由中國疾病預防控制中心發布相關疫情訊息，供參考和研究使用。
中國疾控中心其後通報，24日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2983例。
中國國家衛健委此前表示，因核酸檢測實行願檢盡檢的策略，許多無症狀感染者不再參加核酸檢測，無法準確掌握無症狀感染者的實際數量，故不會再通報無症狀感染者病例數目。
中國官方通報的確診及死亡數據一直備受質疑，多地醫院及診所出現人滿之患，甚至殯儀館及火葬場超負荷，確診數卻不增反減，並只有零星死亡數。
中國衛健委染疫數統計被批失實，即日起不再公布
（中央社）中國放寬防疫管制後疫情大爆發，但官方每日通報的新增病例僅約數千，甚至新增死亡病例零星或掛零，被批評失實。中國衛健委昨天表示，即日起不再發布疫情訊息。
衛健委上午於官網公告：「從即日起，不再發布每日疫情信息，將由中國疾控中心發布相關疫情信息，供參考和研究使用。」
在此之前，衛健委則於14日說明，不再發布無症狀感染者的數據，原因是「當前新冠肺炎核酸檢測實行願檢盡檢的策略，許多無症狀感染者不再參加核酸檢測，無法準確掌握無症狀感染者的實際數量」。
中國防疫專家、中國工程院院士鍾南山於2020年元月20日接受央視訪問，宣布COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）是人傳人的疫情，而衛健委則是從元月11日起發布疫情通報，至今兩年餘。
期間衛健委通報的單日新增染疫數最多僅破4萬，最後一則通報顯示，截至23日24時，累計報告確診病例僅39萬7195例。
但青島與東莞24日相繼宣布，依監測數據或數字模型推測，日增染疫分別超過50萬與25萬，加上網傳衛健委最近外流的內部會議紀要披露，12月1日至20日累計感染已達2億4800萬人，官方的通報被質疑失實。
近來各地殯儀館屍滿為患，火葬場等著處理的遺體大排長龍，衛健委最後一則通報仍稱無新增死亡病例，因官方界定，病毒導致肺炎及呼吸衰竭死亡才歸類為染疫死亡。
上述的認定標準與他國完全不同，像是英美即認定，感染COVID-19致死的病例包括任何確診與可能死於其他疾病的患者。
《環球時報》前總編輯胡錫進也曾發文指出：「衛健委報的每日新增感染數字顯然嚴重失真，我不相信這個數字是真實的，而且大概也不會有誰相信它的真實性。」
他說，明不真實還不糾正，非常不應該，必須把這個問題捅破，讓數字回歸真實面貌，或者乾脆不報了。
防疫鬆綁後，中國兩院院士一天4人離世
（中央社）中國放寬疫情管制後染疫數大增，官方公布因疫亡故人數雖寥寥可數，學界近期卻不斷傳出病亡的消息。其中，中國工程院、科學院23日一天內就有4位院士去世；15至23日，共10位院士離世。
陸媒《澎湃新聞》24日報導，97歲的著名生物化學與分子生物學家、中國科學院院士張友尚因病醫治無效，23日病逝上海。
據報導，中國今年內已痛別48位兩院院士，值得注意的是，光是23日一天之內，就有包括張友尚在內的4位兩院院士離世。
另外3位為：86歲的中國科學院院士、自動控制和電力系統工程專家盧強在北京逝世；90歲的中國工程院院士、生態學和森林學家李文華；57歲的中國科學院院士、中國科學院上海藥物研究前所長蔣華良在上海逝世。
據公布，自15至23日，共有10位中國兩院院士離世。
作為中國在科學技術和工程技術方面設立的最高學術稱號，中國科學院院士和中國工程院院士均為終身榮譽，並稱「兩院院士」。
報導另指，中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所網站昨天發布訃告，74歲的著名經濟學家、中國社會科學院學部委員、中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所前所長汪同三因病於22日在北京去世。
當局均未提及上述兩院院士及汪同三身患何病，也未提到是否與COVID-19疫情有關，但自7日發布防疫新10條政策大轉彎，原本堅持的「清零」政策棄守，整體染疫數自此大增，醫院相關門診爆滿，退燒藥感冒藥被搶購一空，外媒更披露多地火葬場大排長龍、工作量較去年同期暴增。
這段期間，中國媒體、網路及各機構公告的訃聞也大增，年長的退休學者、專家、普通職工、藝術家相繼離世，死因多未公布，但外界普遍認為與染疫有關。
染疫死亡增，廣州市出殯延至明年1月10日後辦理
（中央社）中國疫情面臨新一輪高峰，死亡人數增加，殯儀館及火葬場都超負荷。廣州市殯葬服務中心24日發出公告，指因近期業務量較大，出殯服務延至明年1月10日後才接受申請辦理。
Tags：
世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
我們想讓你知道的是
雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
● 現場早鳥禮－AWS三合一化妝鏡伸縮數據線
活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
● 線上問卷禮－$25美元AWS Credit服務抵扣券
完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
● 現場抽獎禮－來自re:Invent拉斯維加斯活動現場的限量神秘好禮（共三名）
完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8