中國衛健委染疫數統計被批失實，即日起不再公布，學者警告開放策略錯誤人道災難將來臨

浙江稱單日陽性個案破百萬，中國疾控通報確診僅2983例

（中央社）浙江省衛健委昨（25）日公布，目前該省每天新增陽性逾100萬例，根據近期病例監測和社區抽樣調查預測，元旦前後達疫情高峰後，日增陽性最高200萬例。不過，中國疾控中心昨天只通報2983例確診。

《澎湃新聞》報導，浙江省衛健委副主任俞新樂25日在省疫情防控記者會上表示，目前浙江省每天新增報告的陽性人數已突破100萬例。

他表示，根據近期病例監測和社區的抽樣調查，對感染的情況進行預測，預計浙江省的高峰期即將達到，元旦前後會達到高位的平台期。到達最高峰後，浙江全省每天新增陽性人數將最高達200萬例，高峰期預計維持一週。

報導表示，過去一週，浙江省全省發熱門診單日最高就診人次為40.84萬人，是平時的14倍。根據數據監測，到發熱門診就診的發熱病人數量已經開始下降。

中國國家衛健委昨天表示，即日起不再發布每天疫情訊息，將由中國疾病預防控制中心發布相關疫情訊息，供參考和研究使用。

中國疾控中心其後通報，24日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2983例。

中國國家衛健委此前表示，因核酸檢測實行願檢盡檢的策略，許多無症狀感染者不再參加核酸檢測，無法準確掌握無症狀感染者的實際數量，故不會再通報無症狀感染者病例數目。

中國官方通報的確診及死亡數據一直備受質疑，多地醫院及診所出現人滿之患，甚至殯儀館及火葬場超負荷，確診數卻不增反減，並只有零星死亡數。

Photo Credit: 中央社 儘管防疫措施放寬，疫情下中國民眾仍減少出門，圖為24日上海地鐵陸家嘴站畫面，月台僅見少數乘客。

中國衛健委染疫數統計被批失實，即日起不再公布

（中央社）中國放寬防疫管制後疫情大爆發，但官方每日通報的新增病例僅約數千，甚至新增死亡病例零星或掛零，被批評失實。中國衛健委昨天表示，即日起不再發布疫情訊息。

衛健委上午於官網公告：「從即日起，不再發布每日疫情信息，將由中國疾控中心發布相關疫情信息，供參考和研究使用。」

在此之前，衛健委則於14日說明，不再發布無症狀感染者的數據，原因是「當前新冠肺炎核酸檢測實行願檢盡檢的策略，許多無症狀感染者不再參加核酸檢測，無法準確掌握無症狀感染者的實際數量」。

中國防疫專家、中國工程院院士鍾南山於2020年元月20日接受央視訪問，宣布COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）是人傳人的疫情，而衛健委則是從元月11日起發布疫情通報，至今兩年餘。

期間衛健委通報的單日新增染疫數最多僅破4萬，最後一則通報顯示，截至23日24時，累計報告確診病例僅39萬7195例。

但青島與東莞24日相繼宣布，依監測數據或數字模型推測，日增染疫分別超過50萬與25萬，加上網傳衛健委最近外流的內部會議紀要披露，12月1日至20日累計感染已達2億4800萬人，官方的通報被質疑失實。

近來各地殯儀館屍滿為患，火葬場等著處理的遺體大排長龍，衛健委最後一則通報仍稱無新增死亡病例，因官方界定，病毒導致肺炎及呼吸衰竭死亡才歸類為染疫死亡。

上述的認定標準與他國完全不同，像是英美即認定，感染COVID-19致死的病例包括任何確診與可能死於其他疾病的患者。

《環球時報》前總編輯胡錫進也曾發文指出：「衛健委報的每日新增感染數字顯然嚴重失真，我不相信這個數字是真實的，而且大概也不會有誰相信它的真實性。」

他說，明不真實還不糾正，非常不應該，必須把這個問題捅破，讓數字回歸真實面貌，或者乾脆不報了。

防疫鬆綁後，中國兩院院士一天4人離世

（中央社）中國放寬疫情管制後染疫數大增，官方公布因疫亡故人數雖寥寥可數，學界近期卻不斷傳出病亡的消息。其中，中國工程院、科學院23日一天內就有4位院士去世；15至23日，共10位院士離世。

陸媒《澎湃新聞》24日報導，97歲的著名生物化學與分子生物學家、中國科學院院士張友尚因病醫治無效，23日病逝上海。

據報導，中國今年內已痛別48位兩院院士，值得注意的是，光是23日一天之內，就有包括張友尚在內的4位兩院院士離世。

另外3位為：86歲的中國科學院院士、自動控制和電力系統工程專家盧強在北京逝世；90歲的中國工程院院士、生態學和森林學家李文華；57歲的中國科學院院士、中國科學院上海藥物研究前所長蔣華良在上海逝世。

據公布，自15至23日，共有10位中國兩院院士離世。

作為中國在科學技術和工程技術方面設立的最高學術稱號，中國科學院院士和中國工程院院士均為終身榮譽，並稱「兩院院士」。

報導另指，中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所網站昨天發布訃告，74歲的著名經濟學家、中國社會科學院學部委員、中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所前所長汪同三因病於22日在北京去世。

當局均未提及上述兩院院士及汪同三身患何病，也未提到是否與COVID-19疫情有關，但自7日發布防疫新10條政策大轉彎，原本堅持的「清零」政策棄守，整體染疫數自此大增，醫院相關門診爆滿，退燒藥感冒藥被搶購一空，外媒更披露多地火葬場大排長龍、工作量較去年同期暴增。

這段期間，中國媒體、網路及各機構公告的訃聞也大增，年長的退休學者、專家、普通職工、藝術家相繼離世，死因多未公布，但外界普遍認為與染疫有關。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 圖為12月初，北京民眾在街頭排隊做核酸。

染疫死亡增，廣州市出殯延至明年1月10日後辦理

（中央社）中國疫情面臨新一輪高峰，死亡人數增加，殯儀館及火葬場都超負荷。廣州市殯葬服務中心24日發出公告，指因近期業務量較大，出殯服務延至明年1月10日後才接受申請辦理。