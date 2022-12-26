巴黎庫德族3人遭槍殺為何矛頭指向土耳其？看懂法國族群衝突舊恨與新仇
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法國庫德族民主委員會表示，成員一向都會收到來自土耳其政府的死亡威脅，且這次槍擊時機點相當敏感，因為再過幾天，就是另一起庫德族謀殺案的10周年。新仇舊恨，血案掀起庫德族人怒火，24日持續在巴黎街頭向受難者致意。然而和平示威很快變調，轉趨暴力並與警方爆發衝突，多輛車輛被燒，商店櫥窗也遭破壞。
（中央社）巴黎庫德族文化中心12月23日遭槍手襲擊，3名庫德人喪命，10年前巴黎庫德人謀殺案陰影重現。中東孤兒庫德族將矛頭指向土耳其的恐怖攻擊，雙方歷史糾葛浮上檯面，可能再添新仇。
69歲的法國白人槍手威廉M（William M.），23日朝巴黎市中心10區人聲鼎沸的庫德族艾哈邁德卡雅（Ahmed Kaya）文化中心開火，造成3死3傷，背負前科的凶嫌立即遭逮。
案發後，與庫德工人黨（PKK）關係密切的法國庫德族民主委員會（CDKF）發出新聞稿，譴責這起行動為「恐怖攻擊」，稱幕後黑手必有土耳其，使土、庫歷史仇怨再次浮出檯面。
上百名在敘利亞的庫德族人25日走上敘利亞哈沙卡 （Hassaké）街頭，聲援巴黎同胞。33歲巴索（Evin Basho）向《法新社》表示：「庫德族人力抗滅絕，卻在各地遭屠殺，甚至是在愛與自由之都巴黎。」
世界最大無國家民族：庫德族
庫德族總人口約4000萬，是西亞最古老的民族之一，也是中東僅次於阿拉伯、突厥和波斯的第4大民族，擁有自己的語言和文化。然而幾千年來未曾建立屬於自己的國家，為世界最大的無國家民族（stateless nation）。
如今庫德族人散佈在中東4國，依人數多寡排列為土耳其東南部、伊朗西部、伊拉克北部和敘利亞東北部，居住土耳其境內的庫德族約有1400萬人，約占土耳其總人口18％。
庫德族在中東與各民族互動，歷史複雜，19世紀起開始反抗鄂圖曼帝國。20世紀初帝國瓦解，巴黎和會中各方達成建立自治庫德族斯坦的條約，但土耳其建國之父凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）隨後將其否決。
由於中東4國當局對待庫德族立場不盡相同，因此各國庫德族人的激進程度與態度也不一。加上之後蓋達和伊斯蘭國恐怖組織在該區崛起，美國等西方陣營選擇借助部分庫德團體山區游擊的優勢合作打擊恐怖分子，使得庫德族問題更加複雜、敏感且具地緣政治特性。
法國境內土、庫的新仇舊怨
法國庫德族民主委員會表示，成員一向都會收到來自土耳其政府的死亡威脅，且這次槍擊時機點相當敏感，因為再過幾天，就是另一起庫德族謀殺案的10周年。
2013年1月9日，3名庫德民運人士在巴黎遭暗殺，包括庫德工人黨創黨元老康西茲（Sakine Cansiz），消息指出有土耳其情報單位涉入，但凶手至今逍遙法外，令旅法庫德族不滿，要求法國政府案件解密，公開加速偵辦。
新仇舊恨，血案掀起庫德族人怒火，24日持續在巴黎街頭向受難者致意。然而和平示威很快變調，轉趨暴力並與警方爆發衝突，多輛車輛被燒，商店櫥窗也遭破壞。
土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）外交政策顧問卡林（Ibrahim Kalin）今天在推特（Twitter）上貼出巴黎混亂場面，寫道：「這是法國的PKK，是你在敘利亞支持的同一個恐怖組織，也是過去40年來殺害上千名土耳其、庫德人和安全部隊的PKK。他們現正在燒毀巴黎街道。你們仍要保持沈默嗎？」
巴黎第二大學的講師莫瑞爾（Benjamin Morel）向法媒表示，這主要是對內訊息，「土耳其希望政治孤立庫德族」，同時也面向國際，「艾爾多安政府要譴責施壓庫德工人黨」。
一場槍擊悲劇，挑撥土、庫緊張神經，恐怕也牽動法國與土耳其的外交關係。
庫德族團體是恐怖組織嗎？
1920年代起，庫德族團體與政黨應運而生，包括庫德敢死軍（Peshmerga）、庫德民主黨（PDK）、庫德斯坦民主方案黨（PÇDK）、民主聯盟黨（PYD）等，各組織途徑、手段與激進程度皆不同，但彼此「不割席」，緊密合作。
武裝團體庫德工人黨在民族主義興起的背景下成立於1978年，透過游擊戰，甚至炸彈攻擊等方式起義、主張獨立，土耳其政府強力鎮壓，雙方流血衝突不斷。
由於PKK手段過於激進，因此被歐盟、土耳其、美國、英國、加拿大等列為恐怖組織，但瑞士、印度、俄羅斯、中國等並未將其列入。
近年來，庫德工人黨行動趨溫和，未在法國社會引發恐慌，特別自2014年後更與西方靠近，協助打擊恐怖組織伊斯蘭國。不過2018年，艾爾多安訪法，總統馬克宏（Emmanuel Macron）仍承諾打擊PKK，時任外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）則強調PKK與其他庫德組織不同。
恐怖攻擊或種族主義孤狼行動？
儘管法國庫德族民主委員會指控此為恐怖攻擊，但警方消息坦言，「不太可能為土耳其情報單位的行動，也非反庫德行動」，而更可能是種族主義攻擊。嫌犯威廉M去（2021）年也因砍殺難民而服刑一年。
嫌犯在看守所接受調查時談及2016年家中被破門盜竊，並表示想輕生，「但在自殺前，我想要暗殺移民和外國人，從家裡被盜後就想這麼做了。」他更毫不忌諱坦承，「對外國人懷有病態的恨意」，24日他因健康因素被轉往精神病檢療所。
新聞25日表示，警方在其住所、電腦與電話紀錄中都未發現共犯，嫌犯也沒參與任何極端意識形態組織，目前跡象指向孤狼作案，但犯案動機與嫌犯背景與心理狀態等調查仍在進行中。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
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