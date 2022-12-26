能源費用飆漲入不敷出，英國人寒冬上「溫暖銀行」免費取暖
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艾特肯相信今年的耶誕節對許多人來說是「十分悲慘的時刻」。「一個必須考慮家中房間暖氣可以開多久的耶誕節，對所有人來說，都談不上是耶誕佳節。」
（中央社）隨著能源帳單狂漲、通膨飆升至40年高點，許多人生活費左支右絀之際，3000個登記在案的組織在英國各地設立溫暖銀行，在嚴冬中提供人們一個免費取暖和啜喝熱飲的所在。
美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，根據送暖運動（Warm Welcome Campaign）的數據，目前有超過3000登記在案的組織在英國設有溫暖銀行。
在倫敦滑鐵盧（Waterloo）「綠洲中心」（Oasis Centre）溫暖銀行工作的夏洛特（Charlotte）說：「很多人日子過得很辛苦。」綠洲中心提供暖氣和熱飲，歡迎附近社區的民眾前來。
綠洲中心的資金來自於個人和當地商家捐款，以及慈善信託的補助收入。
根據政府的數據，英國的生活費用自2021年初以來大幅飆升。從2021年10月至2022年10月，英國天然氣和電費價格分別大漲了126%和66%。
而在英國政府介入要求天然氣單位價格和電費2023年4月前凍漲下，今年秋天平均年能源帳單仍從去年飆漲了96%至2500英鎊。
在綠洲中心工作，同時也使用中心內設施的夏洛特說，她自己家裡晚上沒開暖氣，而是使用熱水瓶和毯子取暖，盡量減少使用天然氣和電力。
她還說，耶誕假期期間的能源帳單費用將大增，因為這段期間小孩在家時間變長。
在英格蘭東部諾威治（Norwich）的未來計畫（Future Projects）擔任成人服務經理的李察遜（Grace Richardson）說，她的團隊今年夏天開始構思在旗下的基本線中心（Baseline Centre）提供一個取暖的處所。基本線中心座落在極為貧困的地區。
她說，「尤其是這個冬天，我們提供給人們一個處所」，讓他們可以待在這裡，「把家裡的所有開關關上，這樣他們可以省錢」。
「我們這裡來的人，有些是全職工作者，賺的錢卻不敷使用。這是真正的問題。」
李察遜說，各式各樣的人利用這間溫暖銀行，大約有25個人天天報到。溫暖銀行提供的餐點由當地議會和企業的基金會補助，同時也接受個人的捐款。
57歲的伊斯特（Michael John Edward Easter）說，溫暖中心的服務今年冬天救了他一命。
伊斯特兩條腿淋巴水腫，其中一個膝蓋還有關節炎，因此無法工作。
伊斯特說，他今年以來在他的小套房只開了兩次的暖氣，因為他不希望能源費用大增，同時貼補每週超市採購增加的50%費用。
「我雖覺得可恥和丟臉，但我迫切需要協助。」
蘇格蘭格拉斯哥市議會領袖艾特肯（Susan Aitken）指出，溫暖銀行不是生活費用危機的「解決之道」，而是「一項緊急服務」。
格拉斯哥市議會在市區內設立30多個溫暖銀行，設置的地點包括教堂大廳、圖書館、運動中心、咖啡館。之後預期還將繼續增加地點。溫暖中心的經費來自市議會的預算和慈善捐款。
艾特肯說：「解決之道是民眾可以待在自己的家裡。」
艾特肯相信今年的耶誕節對許多人來說是「十分悲慘的時刻」。
「一個必須考慮家中房間暖氣可以開多久的耶誕節，對所有人來說，都談不上是耶誕佳節。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。