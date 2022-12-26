全球核融合裝置133座美國囊括近1/4，核研所：台灣應先衝刺電漿技術未來銜接發電

全球核融合裝置133座，最大實驗反應爐220億美元

（中央社）近期核融合發電成熱議話題，根據國際原子能總署（IAEA）統計資料，目前全球核融合裝置共133座，美國囊括近1/4數量；最大國際核融合研究計畫由35國政府集資，將興建一座實驗型核融合反應爐（ITER），造價高達220億美元。

原能會核能研究所物理組研究員陳孝輝表示，近年大家對能源恐慌、地球溫升效應都有清楚認知，要解決能源危機問題，核能確實是解方之一，又以核融合最具代表象徵，因其乾淨永續又無污染。

進一步分析核融合優點，第一，產生核融合反應的原料充沛；第二，安全性高，原料不會爆炸，發生類似日本福島核能事故機率低，且無核武擴散疑慮；第三，不排放溫室效應氣體；第四，核融合產生的低放射性副產物數量低，在百年後便將至安全劑量值以下。

攤開國際間核融合發展現況，根據IAEA統計資料，國際間核融合裝置統計有133座，其中，建造和規劃中共39座；以國家來看，美國最多31座，白宮在2020年和融項目投入經費達6.71億美元以上。另依序為日本、俄國、中國、英國，皆以政府資助為主，少數由私人公司資助。

目前全球最大的核融合研究計畫，是由35國政府集資興建約220億美元的國際型實驗核融合反應爐（ITER），各國以承接工程方式分攤費用。ITER主要目標在證實核融合裝置可行性與穩定性，沒有發電功能，目前在興建階段，原訂2025年開始測試，2035年進行氘氚電漿實驗，但受疫情及其他因素影響，時程再度延後。

美國能源部美東時間13日宣布，位於加州的勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL）的科學家最近在一次核融合反應中，產出約3.15百萬焦耳（MJ）的能量，約是雷射所用能量2.05百萬焦耳的150％，意即首度在核融合反應達成產出的能量遠高於引發反應所使用能量，有助發展潔淨能源。

不過，目前各國尚在實驗階段，核融合電廠商轉時程還未明朗。

銜接核融合發電未來，核研所：台灣應先衝刺電漿技術

（中央社）物理學家為了達成核融合終極目標，走上電漿技術探索之路，披荊斬棘過程中，帶動半導體等其他領域發展。原能會核研所認為，台灣現階段應全力衝刺電漿技術，做好打底工作，當國際上核融合電廠商轉夢成真，才有能力銜接導入。

美國加州國家實驗室日前在核能融合研究首度達成重大的能量淨增益，堪稱劃世紀科學突破，全球為之振奮，因為核融合發電將不再是天方夜譚。

從手機到離岸風機抗腐蝕，電漿物理是功臣

核融合核心技術是「電漿物理」，面對全球暖化倒數計時炸彈，各國高喊減碳、衝刺再生能源，台灣海峽一支支離岸風機，要忍受風吹日曬雨淋、抗腐蝕運轉至少10年，背後很大技術功臣也來自於電漿物理。

事實上，現今所有工業產品主要技術來源都是電漿物理，從智慧型手機表面黏接、建築玻璃隔熱膜，到繁複的半導體製程，都有其蹤跡。原能會核能研究所物理組研究員陳孝輝接受《中央社》記者訪問指出，以半導體為例，80％皆是電漿製程，能走到先進奈米等級，關鍵就在電漿技術。

核研所物理組副組長謝政昌分享，早年修電漿物理課的老師，過去在美國普林斯頓大學（與哈佛大學、耶魯大學齊名）做核融合研究，回國也是利用電漿專業、往半導製程發展。

陳孝輝進一步說，近年國際研討會討論核融合發展所需關鍵技術，第一個即是基礎電漿物理，畢竟一旦實驗過程出現意外，都要回歸電漿物理尋求解決方案，凸顯這項技術重要性。

他不諱言，核融合實驗資金門檻高，對台灣來說，較可行的作法是等國際成功發展核融合示範電廠時，再從國外引進，「但沒有技術能力也無法引進」，國內應持續擴大電漿物理研究發展、培育相關人才，才能承接核融合電廠營運工作，「現在最重要的是做好打底」。

Photo Credit: 中央社 via 原能會核研所提供 核融合的核心技術是「電漿物理」，原能會核能研究所長年鑽研電漿技術，並技轉給廠商，協助產業製程升級。此為其開發的工業級電弧電漿鍍膜設備。（原能會核研所提供）

核研所鑽研電漿科技，助台廠轉型綠色製程

原能會核研所長期致力電漿物理研究，早年著重研究原子核物理理論，1990年代環保議題躍上檯面，轉而開發友善環境的電漿物理技術，再技轉給廠商，協助產業製程升級。陳孝輝舉例，過去鍍膜技術是使用化學溶劑，產品被歐盟拒於門外，廠商經過技轉，不僅成本降低，產值也更上一層樓。

2000年後，核研所專注能源領域開發，謝政昌舉例，發展頂級隔熱紙，可節省空調使用、電力消耗減幅達20％至30％；最新開發的電致變色膜則可控制玻璃顏色深淺，今年獲得全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards），已與廠商合作推廣，可應用在汽車、天窗，甚至家用玻璃等，符合當今節能減碳潮流。

謝政昌比喻，假設目前的低溫電漿技術是高中程度，國內有能力發展小型電漿熔融實驗研究則像進大學，當可更進一步做到融合反應產生就算考上研究所，「真的要到發電程度就是博士班」。

陳孝輝回憶，當年從美國物理系畢業，教授發信說明為何要從事核融合研發，為了追求這個巨大目標，教授當初列了快一百項技術，包含材料、溫度控制、電漿理論、模擬程式等，這些技術後來通通都應用到其他領域。

看似無心插柳，但延伸效益不菲，半導體即是鐵證。

「走回頭路」是最好的準備，於此同時，人才彈藥也需足夠，物理組副研究員陳恩仕認為，要吸引年輕人投入電漿技術，首要之務是勾勒出產業前景，「現在台積電之所以這麼夯，就是因為工作需求大，所以很多人去念電機電子」，由市場端塑造產業正面氛圍，學生自然願意投身學習。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航