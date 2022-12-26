全球核融合裝置133座美國囊括近1/4，核研所：台灣應先衝刺電漿技術未來銜接發電
我們想讓你知道的是
近期核融合發電成熱議話題，根據國際原子能總署（IAEA）統計資料，目前全球核融合裝置共133座，美國囊括近1/4數量。原能會核研所認為，台灣現階段應全力衝刺電漿技術，做好打底工作，當國際上核融合電廠商轉夢成真，才有能力銜接導入。
全球核融合裝置133座，最大實驗反應爐220億美元
（中央社）近期核融合發電成熱議話題，根據國際原子能總署（IAEA）統計資料，目前全球核融合裝置共133座，美國囊括近1/4數量；最大國際核融合研究計畫由35國政府集資，將興建一座實驗型核融合反應爐（ITER），造價高達220億美元。
原能會核能研究所物理組研究員陳孝輝表示，近年大家對能源恐慌、地球溫升效應都有清楚認知，要解決能源危機問題，核能確實是解方之一，又以核融合最具代表象徵，因其乾淨永續又無污染。
進一步分析核融合優點，第一，產生核融合反應的原料充沛；第二，安全性高，原料不會爆炸，發生類似日本福島核能事故機率低，且無核武擴散疑慮；第三，不排放溫室效應氣體；第四，核融合產生的低放射性副產物數量低，在百年後便將至安全劑量值以下。
攤開國際間核融合發展現況，根據IAEA統計資料，國際間核融合裝置統計有133座，其中，建造和規劃中共39座；以國家來看，美國最多31座，白宮在2020年和融項目投入經費達6.71億美元以上。另依序為日本、俄國、中國、英國，皆以政府資助為主，少數由私人公司資助。
目前全球最大的核融合研究計畫，是由35國政府集資興建約220億美元的國際型實驗核融合反應爐（ITER），各國以承接工程方式分攤費用。ITER主要目標在證實核融合裝置可行性與穩定性，沒有發電功能，目前在興建階段，原訂2025年開始測試，2035年進行氘氚電漿實驗，但受疫情及其他因素影響，時程再度延後。
美國能源部美東時間13日宣布，位於加州的勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL）的科學家最近在一次核融合反應中，產出約3.15百萬焦耳（MJ）的能量，約是雷射所用能量2.05百萬焦耳的150％，意即首度在核融合反應達成產出的能量遠高於引發反應所使用能量，有助發展潔淨能源。
不過，目前各國尚在實驗階段，核融合電廠商轉時程還未明朗。
銜接核融合發電未來，核研所：台灣應先衝刺電漿技術
（中央社）物理學家為了達成核融合終極目標，走上電漿技術探索之路，披荊斬棘過程中，帶動半導體等其他領域發展。原能會核研所認為，台灣現階段應全力衝刺電漿技術，做好打底工作，當國際上核融合電廠商轉夢成真，才有能力銜接導入。
美國加州國家實驗室日前在核能融合研究首度達成重大的能量淨增益，堪稱劃世紀科學突破，全球為之振奮，因為核融合發電將不再是天方夜譚。
- 從手機到離岸風機抗腐蝕，電漿物理是功臣
核融合核心技術是「電漿物理」，面對全球暖化倒數計時炸彈，各國高喊減碳、衝刺再生能源，台灣海峽一支支離岸風機，要忍受風吹日曬雨淋、抗腐蝕運轉至少10年，背後很大技術功臣也來自於電漿物理。
事實上，現今所有工業產品主要技術來源都是電漿物理，從智慧型手機表面黏接、建築玻璃隔熱膜，到繁複的半導體製程，都有其蹤跡。原能會核能研究所物理組研究員陳孝輝接受《中央社》記者訪問指出，以半導體為例，80％皆是電漿製程，能走到先進奈米等級，關鍵就在電漿技術。
核研所物理組副組長謝政昌分享，早年修電漿物理課的老師，過去在美國普林斯頓大學（與哈佛大學、耶魯大學齊名）做核融合研究，回國也是利用電漿專業、往半導製程發展。
陳孝輝進一步說，近年國際研討會討論核融合發展所需關鍵技術，第一個即是基礎電漿物理，畢竟一旦實驗過程出現意外，都要回歸電漿物理尋求解決方案，凸顯這項技術重要性。
他不諱言，核融合實驗資金門檻高，對台灣來說，較可行的作法是等國際成功發展核融合示範電廠時，再從國外引進，「但沒有技術能力也無法引進」，國內應持續擴大電漿物理研究發展、培育相關人才，才能承接核融合電廠營運工作，「現在最重要的是做好打底」。
- 核研所鑽研電漿科技，助台廠轉型綠色製程
原能會核研所長期致力電漿物理研究，早年著重研究原子核物理理論，1990年代環保議題躍上檯面，轉而開發友善環境的電漿物理技術，再技轉給廠商，協助產業製程升級。陳孝輝舉例，過去鍍膜技術是使用化學溶劑，產品被歐盟拒於門外，廠商經過技轉，不僅成本降低，產值也更上一層樓。
2000年後，核研所專注能源領域開發，謝政昌舉例，發展頂級隔熱紙，可節省空調使用、電力消耗減幅達20％至30％；最新開發的電致變色膜則可控制玻璃顏色深淺，今年獲得全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards），已與廠商合作推廣，可應用在汽車、天窗，甚至家用玻璃等，符合當今節能減碳潮流。
謝政昌比喻，假設目前的低溫電漿技術是高中程度，國內有能力發展小型電漿熔融實驗研究則像進大學，當可更進一步做到融合反應產生就算考上研究所，「真的要到發電程度就是博士班」。
陳孝輝回憶，當年從美國物理系畢業，教授發信說明為何要從事核融合研發，為了追求這個巨大目標，教授當初列了快一百項技術，包含材料、溫度控制、電漿理論、模擬程式等，這些技術後來通通都應用到其他領域。
看似無心插柳，但延伸效益不菲，半導體即是鐵證。
「走回頭路」是最好的準備，於此同時，人才彈藥也需足夠，物理組副研究員陳恩仕認為，要吸引年輕人投入電漿技術，首要之務是勾勒出產業前景，「現在台積電之所以這麼夯，就是因為工作需求大，所以很多人去念電機電子」，由市場端塑造產業正面氛圍，學生自然願意投身學習。
新聞來源
延伸閱讀
- 【關鍵專訪】專家解讀「核融合」突破：離商轉發電還有多遠？可能出現比核彈更可怕的武器嗎？
- 美國核融合研究重大突破：取之不盡零碳排終極能源，但蓋發電廠還得再等等
- 《全球科技大歷史》：人類離「可控的核融合」還有多遠的距離？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
資安議題—公司用的「人資系統」安全嗎？
我們想讓你知道的是
選擇企業B2B系統時，針對系統的資安要注意那些事情？以及要如何打造安全的資料環境，讓所有企業使用人資系統服務更安心與放心
「我是劉小姐，麻煩加個LINE，有事情想找你確認一下！」
「我是XX證券的范小姐，有急事找你，加我賴ID！」
一天數十封類似這樣的網路詐騙訊息，讓你感到厭倦嗎？近年來網路使用需求量激增，加上各種資訊系統於雲端緊密佈建，數位足跡遍佈多個程式，為我們的工作與生活帶來便利性，但在背後也隱藏著極大的個資風險。為此，一般使用者不僅加強資安意識外，企業端更需要提升防護機制，對內部所使用的協作工具、資訊系統加強把關，替員工或是客戶建構安全的資安防護罩。
現今最常被企業使用的雲端服務Microsoft Azure、AWS、Google Cloud Platform三大巨頭在資安上有非常嚴謹的琢磨，但最終的系統服務供應商，是否有嚴謹的資安管控，面對突發狀況時，是否有緊急應變處理能力，也是企業在選擇系統服務時需要考量的重要因素。
雲端人資系統該具備的資安防護
近年，疫情促使下很多企業加速推動內部數位化轉型，並選擇支援遠端服務、容易佈署、好維護管理的雲端系統。企業將人事資料放置在雲端人資系統，管理求職者或員工個人資料，包含職稱、薪資、聯絡方式等重要機密性資料，這些個資不可公開也不能被篡改，更需要有安全的防護網。
因此導入雲端人資系統時，相較於性價比更應該將資訊安全納入優先考量指標，除了雲端伺服器本身的防護機制，人資系統服務廠商在開發流程上的資安控管機制、如何進行資料保護、掌握多少加密技術、有沒有在做定期預防及風險控管，都可以做為雲端服務在資安層面的評估準則。
資料保護與加密技術
鼎恒數位科技(以下簡稱MAYO)產品設計開發中心副總經理林承毅表示：「由於SaaS的特性，MAYO必須對客戶的資料負責，加上近年來著名的駭客攻擊事件頻傳，因此在資安防護的投入，我們非常重視如何防禦、避免讓資料面臨威脅，並將其做為資安建設的指導原則。MAYO會隨時監控檢視現有系統環境，以持續優化的縱深防禦與零信任架構做為資安防禦建設策略。」
MAYO努力打造安全的資料環境，以健全的資安架構 CIA Triad來看，針對機密性（Confidentiality）和完整性（Integrity），企業客戶將機敏的員工相關資料儲存在Apollo人資系統中，MAYO以最高規格來保護這些「個人資料」，避免資料陷入威脅，其防護措施涵蓋了資料存取控制、最小權限原則、資料加密與資料遮蔽等機制，確保資料的隱密性以及在網路存取過程中有完整的加密防護。
同時，Apollo人資系統可以依客戶需求進行使用者權限切割或資料配置，確保個人資料的合理存取。員工電子化薪資單有雙重驗證機制，瀏覽時需要再次輸入密碼，並整合電子郵件通知，保障員工薪資隱私。
風險控管與定期預防
對於資安可用性(Availability)而言，MAYO有完善的異地備援機制，避免天災人禍造成客戶無法使用服務的風險，並啟用Microsoft Azure提供的備份機制(Cross Region Restore, CRR)來保留備份資料，同時提供本地和異地備援，在緊急狀況時也能夠快速應變處理。為預防特殊事件造成公司的營運中斷，也有完整的營運持續管理(Business Continuity Management, BCM)計畫，會定期進行演練、風險評鑑、系統弱點掃描，亦透過委外單位進行滲透測試，經多方嚴謹的風險評估，確保系統安全無虞、符合現況需求。
MAYO在台灣已服務超過1,200家客戶，當中不乏集團型企業、上市上櫃公司或是外商企業，這些公司選擇Apollo雲端人資系統的同時，也認同MAYO在資安領域的投入。MAYO率先於2020年取得ISO 27001證書，從流程進行管控與稽核外，也導入PIM特權帳號管理系統與資料庫存取稽核記錄，進一步強化權限管控、追蹤存取足跡與提升運營效率，無論是一般員工或是具備特權的管理者帳號，皆被納入管理與稽核；近期更導入了Imperva雲端防火牆，進行多方面的監控及保護。
在開發流程早期，也須著手開始進行資安防禦，MAYO在CI/CD流程也加入了自動化程式碼安全分析，每一次建置都會掃描與分析程式碼、第三方元件與程式庫等是否含有漏洞，以利開發團隊在早期就能進行修補或採取對應的防禦行動。讓使用MAYO旗下人資系統服務的企業安心與放心，所有資料都有高規格的資安防護，成為企業經營管理層面強而有力的後盾。
下次別再理會加LINE的詐騙訊息，不如加入MAYO官方LINE好友，輸入ID：@mayohr，擁有最新的人資相關議題與新知分享，同時擁有不定期的免費人資講座與相關課程。
想知道更多MAYO的人資產品與資訊嗎？快到MAYO官方網站：https://www.mayohr.com/tw
本文章內容由「MAYO鼎恒數位科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。