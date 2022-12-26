2022/12/26,
印太

韓國「傳貰」租屋詐欺不斷，國會修法開放租客查閱房東是否滯納稅金

韓國「傳貰」租屋詐欺不斷，國會修法開放租客查閱房東是否滯納稅金
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

金姓房產王在首爾、仁川、京畿道等首都區坐擁1139戶房產，都是利用租客保證金購買的「無成本」房產，根據國土交通部統計，金姓房產王名下1139戶房產租賃契約中有46％未加入住宅都市保證公社（HUG）的傳貰保險，要拿回保證金難度極高。

（中央社）以高額保證金取代月租金的「傳貰」是韓國特有租屋方式，即使多年來詐欺事件頻傳仍是韓國主流租屋型態，為給予租客更多保障，韓國國會通過修法開放租客在租約開始前查閱房東是否滯納稅金。

「房產王」原本是指擁有多處房產，以收租維生的人，但在韓國因多次發生相關詐欺事件，逐漸變成利用房產詐騙保證金等詐欺犯的代稱，而今（2022）年10月一名42歲金姓房產王在留下大筆滯納稅務後過世，也讓相關問題重新浮上檯面。

《韓聯社》報導，韓國國會23日修正通過國稅徵收法條文，根據新修正條文，締結租賃合約的承租人有權在租賃起始日前至全國國稅局查閱出租人是否滯納稅金，不再需要出租人同意。但若傳貰保證金在一定金額以下則不具查閱權，實際金額將透過總統令訂定。

新修正條文也修改了承租人居住租房遭拍賣時償還債務的優先順位，原法規定房屋遭拍賣時應優先償還出租人積欠稅務，這次修法改為先償還承租人支付的傳貰保證金。

這項修法案事實上在一年多前就已送至國會，但直到今年9月才進行第一次審查，能趕在今年底前通過，金姓房產王10月過世後留下的大筆債務與保證金問題可說是最大推手之一。

金姓房產王在首爾、仁川、京畿道等首都區坐擁1139戶房產，都是利用租客保證金購買的「無成本」房產，根據國土交通部統計，金姓房產王名下1139戶房產租賃契約中有46％未加入住宅都市保證公社（HUG）的傳貰保險，要拿回保證金難度極高。

有加入保險的承租人可能在房屋拍賣後拿回保證金，但預計要花上相當一段時間，且在拿回保證金之前都無法搬家。此外，由於HUG的機制是在房東拒絕退還保證金時，房客可通知廢止契約、要求HUG代為償還保證金，HUG再向房東請款，但由於金姓房產王已死亡，多達171件期滿契約因「通知廢止契約」條件不充足而無法拿回保證金。

韓國政府為此成立工作小組協助受害租客，但相似事件層出不窮，處處顯示韓國既有機制的不足與漏洞。《韓聯社》報導指出，過去兩年韓國房市過熱，加上租賃2法施行，導致傳貰價格大幅上漲，達到買賣價8成左右，讓直接利用保證金買房的「房產王」更加有機可乘，他們多是尋找傳貰價與房屋實價相近的物件，找到租客收取保證金後才買下該物件。

看似保障租客權益的HUG保障機制也成為房產王們讓租客放鬆戒心的手段之一。除官方營運的HUG與韓國住宅金融公社外，一般民間保險業者也提供傳貰保險服務，但民間業者多限制房東只能以一戶房產加入保險，HUG則未限制、且手續費較低廉，至去年底的市占率達93％。

以保障租客為優先的HUG也因此負擔越來越多代償保證金，去年一整年共代墊5040億韓元（約新台幣120億元）保證金，今年1到11月則累積達7690億韓元。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。