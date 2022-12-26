韓國「傳貰」租屋詐欺不斷，國會修法開放租客查閱房東是否滯納稅金

（中央社）以高額保證金取代月租金的「傳貰」是韓國特有租屋方式，即使多年來詐欺事件頻傳仍是韓國主流租屋型態，為給予租客更多保障，韓國國會通過修法開放租客在租約開始前查閱房東是否滯納稅金。

「房產王」原本是指擁有多處房產，以收租維生的人，但在韓國因多次發生相關詐欺事件，逐漸變成利用房產詐騙保證金等詐欺犯的代稱，而今（2022）年10月一名42歲金姓房產王在留下大筆滯納稅務後過世，也讓相關問題重新浮上檯面。

《韓聯社》報導，韓國國會23日修正通過國稅徵收法條文，根據新修正條文，締結租賃合約的承租人有權在租賃起始日前至全國國稅局查閱出租人是否滯納稅金，不再需要出租人同意。但若傳貰保證金在一定金額以下則不具查閱權，實際金額將透過總統令訂定。

新修正條文也修改了承租人居住租房遭拍賣時償還債務的優先順位，原法規定房屋遭拍賣時應優先償還出租人積欠稅務，這次修法改為先償還承租人支付的傳貰保證金。

這項修法案事實上在一年多前就已送至國會，但直到今年9月才進行第一次審查，能趕在今年底前通過，金姓房產王10月過世後留下的大筆債務與保證金問題可說是最大推手之一。

金姓房產王在首爾、仁川、京畿道等首都區坐擁1139戶房產，都是利用租客保證金購買的「無成本」房產，根據國土交通部統計，金姓房產王名下1139戶房產租賃契約中有46％未加入住宅都市保證公社（HUG）的傳貰保險，要拿回保證金難度極高。

有加入保險的承租人可能在房屋拍賣後拿回保證金，但預計要花上相當一段時間，且在拿回保證金之前都無法搬家。此外，由於HUG的機制是在房東拒絕退還保證金時，房客可通知廢止契約、要求HUG代為償還保證金，HUG再向房東請款，但由於金姓房產王已死亡，多達171件期滿契約因「通知廢止契約」條件不充足而無法拿回保證金。

韓國政府為此成立工作小組協助受害租客，但相似事件層出不窮，處處顯示韓國既有機制的不足與漏洞。《韓聯社》報導指出，過去兩年韓國房市過熱，加上租賃2法施行，導致傳貰價格大幅上漲，達到買賣價8成左右，讓直接利用保證金買房的「房產王」更加有機可乘，他們多是尋找傳貰價與房屋實價相近的物件，找到租客收取保證金後才買下該物件。

看似保障租客權益的HUG保障機制也成為房產王們讓租客放鬆戒心的手段之一。除官方營運的HUG與韓國住宅金融公社外，一般民間保險業者也提供傳貰保險服務，但民間業者多限制房東只能以一戶房產加入保險，HUG則未限制、且手續費較低廉，至去年底的市占率達93％。

以保障租客為優先的HUG也因此負擔越來越多代償保證金，去年一整年共代墊5040億韓元（約新台幣120億元）保證金，今年1到11月則累積達7690億韓元。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺