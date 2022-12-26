韓國「傳貰」租屋詐欺不斷，國會修法開放租客查閱房東是否滯納稅金
我們想讓你知道的是
金姓房產王在首爾、仁川、京畿道等首都區坐擁1139戶房產，都是利用租客保證金購買的「無成本」房產，根據國土交通部統計，金姓房產王名下1139戶房產租賃契約中有46％未加入住宅都市保證公社（HUG）的傳貰保險，要拿回保證金難度極高。
（中央社）以高額保證金取代月租金的「傳貰」是韓國特有租屋方式，即使多年來詐欺事件頻傳仍是韓國主流租屋型態，為給予租客更多保障，韓國國會通過修法開放租客在租約開始前查閱房東是否滯納稅金。
「房產王」原本是指擁有多處房產，以收租維生的人，但在韓國因多次發生相關詐欺事件，逐漸變成利用房產詐騙保證金等詐欺犯的代稱，而今（2022）年10月一名42歲金姓房產王在留下大筆滯納稅務後過世，也讓相關問題重新浮上檯面。
《韓聯社》報導，韓國國會23日修正通過國稅徵收法條文，根據新修正條文，締結租賃合約的承租人有權在租賃起始日前至全國國稅局查閱出租人是否滯納稅金，不再需要出租人同意。但若傳貰保證金在一定金額以下則不具查閱權，實際金額將透過總統令訂定。
新修正條文也修改了承租人居住租房遭拍賣時償還債務的優先順位，原法規定房屋遭拍賣時應優先償還出租人積欠稅務，這次修法改為先償還承租人支付的傳貰保證金。
這項修法案事實上在一年多前就已送至國會，但直到今年9月才進行第一次審查，能趕在今年底前通過，金姓房產王10月過世後留下的大筆債務與保證金問題可說是最大推手之一。
金姓房產王在首爾、仁川、京畿道等首都區坐擁1139戶房產，都是利用租客保證金購買的「無成本」房產，根據國土交通部統計，金姓房產王名下1139戶房產租賃契約中有46％未加入住宅都市保證公社（HUG）的傳貰保險，要拿回保證金難度極高。
有加入保險的承租人可能在房屋拍賣後拿回保證金，但預計要花上相當一段時間，且在拿回保證金之前都無法搬家。此外，由於HUG的機制是在房東拒絕退還保證金時，房客可通知廢止契約、要求HUG代為償還保證金，HUG再向房東請款，但由於金姓房產王已死亡，多達171件期滿契約因「通知廢止契約」條件不充足而無法拿回保證金。
韓國政府為此成立工作小組協助受害租客，但相似事件層出不窮，處處顯示韓國既有機制的不足與漏洞。《韓聯社》報導指出，過去兩年韓國房市過熱，加上租賃2法施行，導致傳貰價格大幅上漲，達到買賣價8成左右，讓直接利用保證金買房的「房產王」更加有機可乘，他們多是尋找傳貰價與房屋實價相近的物件，找到租客收取保證金後才買下該物件。
看似保障租客權益的HUG保障機制也成為房產王們讓租客放鬆戒心的手段之一。除官方營運的HUG與韓國住宅金融公社外，一般民間保險業者也提供傳貰保險服務，但民間業者多限制房東只能以一戶房產加入保險，HUG則未限制、且手續費較低廉，至去年底的市占率達93％。
以保障租客為優先的HUG也因此負擔越來越多代償保證金，去年一整年共代墊5040億韓元（約新台幣120億元）保證金，今年1到11月則累積達7690億韓元。
新聞來源
延伸閱讀
- 韓國房價漲幅創15年新高，「N拋世代」年輕人興起「虛擬土地」買賣風
- 首爾房價、房租高漲仍一屋難求，年輕人連《寄生上流》的半地下房都租不起
- 打房打到誰？青瓦台高層集體請辭，韓國屋主一夕之間掉落「稅金地獄」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
Tags：
世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
我們想讓你知道的是
雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
● 現場早鳥禮－AWS三合一化妝鏡伸縮數據線
活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
● 線上問卷禮－$25美元AWS Credit服務抵扣券
完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
● 現場抽獎禮－來自re:Invent拉斯維加斯活動現場的限量神秘好禮（共三名）
完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8