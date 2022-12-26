CNN旅遊版推薦「亞洲18個被低估的景點」，台灣墾丁入列
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CNN介紹，位於台灣南端的墾丁是一個陽光燦爛、步調悠閒的半島，以其白色沙灘、熱鬧夜市、悠哉氛圍聞名。CNN建議遊客一探白沙灣，以及《少年Pi的奇幻漂流》（Life of Pi）取景地點萬里桐海灘，此處也是海洋生態豐富的浮潛熱點。
（中央社）美國《有線電視新聞網》旅遊版（CNN Travel）近日刊文介紹亞洲18個被低估的景點，台灣的墾丁入列，CNN指出，當地萬里桐海灘、鵝鑾鼻公園、龍磐公園都值得遊客一探究竟。
CNN指出，亞洲有40多個國家，想要一言以蔽之絕非易事。包括吳哥窟與泰姬瑪哈陵的建築之美、東京與香港的都會活力、峇里島與普吉島的海灘，這些經典景點固然有成為經典的理由，但遊客若有時間深入在地，還是有一些較不擁擠且一樣值回票價的寶藏等著被發現。
CNN旅遊版徵詢同事與撰稿人哪些是在地人的遊覽景點，台灣墾丁是其中之一。
CNN介紹，位於台灣南端的墾丁是一個陽光燦爛、步調悠閒的半島，以其白色沙灘、熱鬧夜市、悠哉氛圍聞名。
CNN建議遊客一探白沙灣，以及《少年Pi的奇幻漂流》（Life of Pi）取景地點萬里桐海灘，此處也是海洋生態豐富的浮潛熱點。
CNN還建議遊客走訪鵝鑾鼻公園，園內聳立的燈塔是台灣八景之一，然後再一路走到台灣最南端，那裡是欣賞夕照的絕佳地點。
CNN進一步介紹，沒到過龍磐公園就不算玩遍墾丁，遊客在這裡可以飽覽由崎嶇海岸線、壯觀懸崖、青青山丘共同構成的驚人景色；且龍磐公園空間開闊、光害少，也是看夕陽和追星的熱門地點。
其他17個入選的亞洲景點包括：
- 馬來西亞怡保（Ipoh）
- 泰國依善地區（Isaan）
- 中國樂山
- 巴基斯坦司卡度（Skardu）
- 日本日光（Nikko）
- 越南大叻（Dalat）
- 菲律賓納卯（Davao）
- 印度梅加拉雅省（Meghalaya）
- 新加坡烏敏島（Pulau Ubin）
- 印尼沙摩西島（Samosir Island）
- 寮國百細（Pakse）
- 孟加拉
- 中國騰衝
- 南韓古群山群島（Gogunsan Islands）
- 越南蘭哈灣（Lan Ha Bay）
- 柬埔寨班迭奇馬寺（Banteay Chhmar）
- 斯里蘭卡雅夫納（Jaffna）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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資安議題—公司用的「人資系統」安全嗎？
我們想讓你知道的是
選擇企業B2B系統時，針對系統的資安要注意那些事情？以及要如何打造安全的資料環境，讓所有企業使用人資系統服務更安心與放心
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一天數十封類似這樣的網路詐騙訊息，讓你感到厭倦嗎？近年來網路使用需求量激增，加上各種資訊系統於雲端緊密佈建，數位足跡遍佈多個程式，為我們的工作與生活帶來便利性，但在背後也隱藏著極大的個資風險。為此，一般使用者不僅加強資安意識外，企業端更需要提升防護機制，對內部所使用的協作工具、資訊系統加強把關，替員工或是客戶建構安全的資安防護罩。
現今最常被企業使用的雲端服務Microsoft Azure、AWS、Google Cloud Platform三大巨頭在資安上有非常嚴謹的琢磨，但最終的系統服務供應商，是否有嚴謹的資安管控，面對突發狀況時，是否有緊急應變處理能力，也是企業在選擇系統服務時需要考量的重要因素。
雲端人資系統該具備的資安防護
近年，疫情促使下很多企業加速推動內部數位化轉型，並選擇支援遠端服務、容易佈署、好維護管理的雲端系統。企業將人事資料放置在雲端人資系統，管理求職者或員工個人資料，包含職稱、薪資、聯絡方式等重要機密性資料，這些個資不可公開也不能被篡改，更需要有安全的防護網。
因此導入雲端人資系統時，相較於性價比更應該將資訊安全納入優先考量指標，除了雲端伺服器本身的防護機制，人資系統服務廠商在開發流程上的資安控管機制、如何進行資料保護、掌握多少加密技術、有沒有在做定期預防及風險控管，都可以做為雲端服務在資安層面的評估準則。
資料保護與加密技術
鼎恒數位科技(以下簡稱MAYO)產品設計開發中心副總經理林承毅表示：「由於SaaS的特性，MAYO必須對客戶的資料負責，加上近年來著名的駭客攻擊事件頻傳，因此在資安防護的投入，我們非常重視如何防禦、避免讓資料面臨威脅，並將其做為資安建設的指導原則。MAYO會隨時監控檢視現有系統環境，以持續優化的縱深防禦與零信任架構做為資安防禦建設策略。」
MAYO努力打造安全的資料環境，以健全的資安架構 CIA Triad來看，針對機密性（Confidentiality）和完整性（Integrity），企業客戶將機敏的員工相關資料儲存在Apollo人資系統中，MAYO以最高規格來保護這些「個人資料」，避免資料陷入威脅，其防護措施涵蓋了資料存取控制、最小權限原則、資料加密與資料遮蔽等機制，確保資料的隱密性以及在網路存取過程中有完整的加密防護。
同時，Apollo人資系統可以依客戶需求進行使用者權限切割或資料配置，確保個人資料的合理存取。員工電子化薪資單有雙重驗證機制，瀏覽時需要再次輸入密碼，並整合電子郵件通知，保障員工薪資隱私。
風險控管與定期預防
對於資安可用性(Availability)而言，MAYO有完善的異地備援機制，避免天災人禍造成客戶無法使用服務的風險，並啟用Microsoft Azure提供的備份機制(Cross Region Restore, CRR)來保留備份資料，同時提供本地和異地備援，在緊急狀況時也能夠快速應變處理。為預防特殊事件造成公司的營運中斷，也有完整的營運持續管理(Business Continuity Management, BCM)計畫，會定期進行演練、風險評鑑、系統弱點掃描，亦透過委外單位進行滲透測試，經多方嚴謹的風險評估，確保系統安全無虞、符合現況需求。
MAYO在台灣已服務超過1,200家客戶，當中不乏集團型企業、上市上櫃公司或是外商企業，這些公司選擇Apollo雲端人資系統的同時，也認同MAYO在資安領域的投入。MAYO率先於2020年取得ISO 27001證書，從流程進行管控與稽核外，也導入PIM特權帳號管理系統與資料庫存取稽核記錄，進一步強化權限管控、追蹤存取足跡與提升運營效率，無論是一般員工或是具備特權的管理者帳號，皆被納入管理與稽核；近期更導入了Imperva雲端防火牆，進行多方面的監控及保護。
在開發流程早期，也須著手開始進行資安防禦，MAYO在CI/CD流程也加入了自動化程式碼安全分析，每一次建置都會掃描與分析程式碼、第三方元件與程式庫等是否含有漏洞，以利開發團隊在早期就能進行修補或採取對應的防禦行動。讓使用MAYO旗下人資系統服務的企業安心與放心，所有資料都有高規格的資安防護，成為企業經營管理層面強而有力的後盾。
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