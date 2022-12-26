2022/12/26,
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CNN旅遊版推薦「亞洲18個被低估的景點」，台灣墾丁入列

CNN旅遊版推薦「亞洲18個被低估的景點」，台灣墾丁入列
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CNN介紹，位於台灣南端的墾丁是一個陽光燦爛、步調悠閒的半島，以其白色沙灘、熱鬧夜市、悠哉氛圍聞名。CNN建議遊客一探白沙灣，以及《少年Pi的奇幻漂流》（Life of Pi）取景地點萬里桐海灘，此處也是海洋生態豐富的浮潛熱點。

（中央社）美國《有線電視新聞網》旅遊版（CNN Travel）近日刊文介紹亞洲18個被低估的景點，台灣的墾丁入列，CNN指出，當地萬里桐海灘、鵝鑾鼻公園、龍磐公園都值得遊客一探究竟。

CNN指出，亞洲有40多個國家，想要一言以蔽之絕非易事。包括吳哥窟與泰姬瑪哈陵的建築之美、東京與香港的都會活力、峇里島與普吉島的海灘，這些經典景點固然有成為經典的理由，但遊客若有時間深入在地，還是有一些較不擁擠且一樣值回票價的寶藏等著被發現。

CNN旅遊版徵詢同事與撰稿人哪些是在地人的遊覽景點，台灣墾丁是其中之一。

CNN介紹，位於台灣南端的墾丁是一個陽光燦爛、步調悠閒的半島，以其白色沙灘、熱鬧夜市、悠哉氛圍聞名。

CNN建議遊客一探白沙灣，以及《少年Pi的奇幻漂流》（Life of Pi）取景地點萬里桐海灘，此處也是海洋生態豐富的浮潛熱點。

CNN還建議遊客走訪鵝鑾鼻公園，園內聳立的燈塔是台灣八景之一，然後再一路走到台灣最南端，那裡是欣賞夕照的絕佳地點。

疫情衝擊 墾丁二二八連假訂房率僅6成
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業者：墾丁春節訂房率普遍維持8成以上
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CNN進一步介紹，沒到過龍磐公園就不算玩遍墾丁，遊客在這裡可以飽覽由崎嶇海岸線、壯觀懸崖、青青山丘共同構成的驚人景色；且龍磐公園空間開闊、光害少，也是看夕陽和追星的熱門地點。

其他17個入選的亞洲景點包括：

  • 馬來西亞怡保（Ipoh）
  • 泰國依善地區（Isaan）
  • 中國樂山
  • 巴基斯坦司卡度（Skardu）
  • 日本日光（Nikko）
  • 越南大叻（Dalat）
  • 菲律賓納卯（Davao）
  • 印度梅加拉雅省（Meghalaya）
  • 新加坡烏敏島（Pulau Ubin）
  • 印尼沙摩西島（Samosir Island）
  • 寮國百細（Pakse）
  • 孟加拉
  • 中國騰衝
  • 南韓古群山群島（Gogunsan Islands）
  • 越南蘭哈灣（Lan Ha Bay）
  • 柬埔寨班迭奇馬寺（Banteay Chhmar）
  • 斯里蘭卡雅夫納（Jaffna）

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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