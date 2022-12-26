俄軍平安夜砲擊烏克蘭赫爾松釀10死，俄前總統麥維德夫：只有核武庫能阻止西方對俄宣戰

（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）發表耶誕談話說，儘管數以百萬計人因俄羅斯攻擊而陷入黑暗，烏克蘭人不會屈服，將會創造自己的奇蹟。俄軍平安夜當天對烏南赫爾松市（Kherson）砲擊，造成至少10死58傷。

澤倫斯基耶誕談話堅抗俄：我們會創造自己的奇蹟

澤倫斯基24日在影片中表示，自由要付出高昂代價，但奴役代價更高。他說：「我們在戰爭開始時忍下來了，抵擋了攻擊、威脅、核子威脅、恐怖、飛彈攻擊，這個冬天我們也會熬過去，因為我們知道我們為何而戰。」

澤倫斯基在影片中說，「即使漆黑一片，我們也會找到彼此緊緊擁抱。如果沒有暖氣，我們會長時間擁抱彼此，互相取暖」、「我們會一如既往地微笑，但有一點不同：我們不會等待奇蹟出現，因為我們自己正在創造奇蹟。」

俄軍平安夜砲擊赫爾松巿，澤倫斯基：繼續對抗邪惡

儘管俄軍早已撤離赫爾松市，但當地仍在莫斯科武器射程內，受到的威脅也未解除。澤倫斯基24日發布照片說：「這是赫爾松在聖誕節前一日早晨，市中心的狀況。」照片內容顯示，街上遍布著火的車輛、粉碎的窗戶玻璃和屍體。

俄軍於平安夜當天對赫爾松市發動砲擊，造成至少10人死亡、58人受傷。澤倫斯基指控俄軍「為恐嚇和享樂而殺戮人命」。

挺俄侵烏遭西方制裁，白羅斯估2022年經濟萎縮4％

白羅斯總理高羅夫欽科（Roman Golovchenko）說，白羅斯經濟今年料將因為西方國家祭出懲罰性措施而萎縮4％，這個數字遠低於若干預測。他告訴國營電視台：「你知道的，先前外界對我們所作的預測，從（經濟）徹底崩盤到掉了2成都有。」

逃海外俄羅斯人，國會議長：將遭立法加稅

俄羅斯國會「國家院」（State Duma，下議院）議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）表示，國家院正準備立法對離開國境的公民加稅。俄羅斯2月揮軍烏克蘭後，已有許多人前往海外。

沃洛金在加密通訊軟體Telegram發文指出：「對離開俄羅斯聯邦的人取消優惠，並且對他們提高稅率，相關作法是正確的……我們正致力進行適當修法。」

俄前總統：只有核武庫能阻止西方向俄羅斯宣戰

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的高階盟友、前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）在25日發表的一篇文章中表示，只有俄羅斯的核武庫和莫斯科當局為核武制定的使用規則，才能阻止西方國家向俄羅斯宣戰。

《路透社》報導，現任俄羅斯國家安全會議（Russian Security Council）副主席的麥維德夫說，在「令人厭惡、幾乎可說是法西斯主義的基輔政權」被推翻、烏克蘭完全非軍事化前，莫斯科將繼續在烏國發動戰爭。

普亭在25日曝光的訪問中說，俄羅斯已準備好要與參戰各方進行談判，但基輔和其西方支持者拒絕參與談判。

麥維德夫是俄烏戰爭最鷹派的支持者之一，經常譴責西方，指控西方企圖分裂俄羅斯，以使烏克蘭受益。麥維德夫於2008年至2012年擔任總統期間，曾自詡為自由的現代主義者。

麥維德夫在為俄國官方報紙《俄羅斯日報》（Rossiyskaya Gazeta）撰寫的一篇4500字文章中問道：「西方是否準備好在基輔手下對我們發動全面戰爭，包括核戰？」

「如今唯一能阻止我們敵人的辦法，是讓他們了解俄羅斯將以國家核震懾政策的基本原則為指導。倘若出現真正的威脅，俄國將採取行動。」

普亭和其他俄羅斯高官一再表示，根據俄羅斯的核武政策，領土完整若受到威脅，便可動用核武。

專家表示，俄羅斯坐擁全球最大的核武庫，擁有近6000枚核彈頭。

本月稍早，普亭表示核戰風險正在升高，但他強調俄羅斯「沒瘋」，主張俄國的核武庫純粹是防禦性質。

麥維德夫說：「西方國家一方面渴望盡可能地羞辱、冒犯、分裂和摧毀俄羅斯，一方面又希望避免核災難。」

他說，如果俄羅斯得不到它所要求的安全保障，「這個世界將持續在第3次世界大戰和核災難的邊緣搖搖欲墜。我們將竭盡全力阻止這種狀況」。

麥維德夫還說，俄羅斯可能在未來幾年甚至幾十年忘了與西方發展正常關係，而是將重點放在與全球其他地區的互動上。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航