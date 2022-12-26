俄軍平安夜砲擊烏克蘭赫爾松釀10死，俄前總統麥維德夫：只有核武庫能阻止西方對俄宣戰
我們想讓你知道的是
俄羅斯總統普亭的高階盟友、前總統麥維德夫在25日發表的一篇文章中表示，只有俄羅斯的核武庫和莫斯科當局為核武制定的使用規則，才能阻止西方國家向俄羅斯宣戰。麥維德夫是俄烏戰爭最鷹派的支持者之一，經常譴責西方，指控西方企圖分裂俄羅斯，以使烏克蘭受益。
（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）發表耶誕談話說，儘管數以百萬計人因俄羅斯攻擊而陷入黑暗，烏克蘭人不會屈服，將會創造自己的奇蹟。俄軍平安夜當天對烏南赫爾松市（Kherson）砲擊，造成至少10死58傷。
- 澤倫斯基耶誕談話堅抗俄：我們會創造自己的奇蹟
澤倫斯基24日在影片中表示，自由要付出高昂代價，但奴役代價更高。他說：「我們在戰爭開始時忍下來了，抵擋了攻擊、威脅、核子威脅、恐怖、飛彈攻擊，這個冬天我們也會熬過去，因為我們知道我們為何而戰。」
澤倫斯基在影片中說，「即使漆黑一片，我們也會找到彼此緊緊擁抱。如果沒有暖氣，我們會長時間擁抱彼此，互相取暖」、「我們會一如既往地微笑，但有一點不同：我們不會等待奇蹟出現，因為我們自己正在創造奇蹟。」
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俄軍平安夜砲擊赫爾松巿，澤倫斯基：繼續對抗邪惡
儘管俄軍早已撤離赫爾松市，但當地仍在莫斯科武器射程內，受到的威脅也未解除。澤倫斯基24日發布照片說：「這是赫爾松在聖誕節前一日早晨，市中心的狀況。」照片內容顯示，街上遍布著火的車輛、粉碎的窗戶玻璃和屍體。
俄軍於平安夜當天對赫爾松市發動砲擊，造成至少10人死亡、58人受傷。澤倫斯基指控俄軍「為恐嚇和享樂而殺戮人命」。
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挺俄侵烏遭西方制裁，白羅斯估2022年經濟萎縮4％
白羅斯總理高羅夫欽科（Roman Golovchenko）說，白羅斯經濟今年料將因為西方國家祭出懲罰性措施而萎縮4％，這個數字遠低於若干預測。他告訴國營電視台：「你知道的，先前外界對我們所作的預測，從（經濟）徹底崩盤到掉了2成都有。」
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逃海外俄羅斯人，國會議長：將遭立法加稅
俄羅斯國會「國家院」（State Duma，下議院）議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）表示，國家院正準備立法對離開國境的公民加稅。俄羅斯2月揮軍烏克蘭後，已有許多人前往海外。
沃洛金在加密通訊軟體Telegram發文指出：「對離開俄羅斯聯邦的人取消優惠，並且對他們提高稅率，相關作法是正確的……我們正致力進行適當修法。」
俄前總統：只有核武庫能阻止西方向俄羅斯宣戰
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的高階盟友、前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）在25日發表的一篇文章中表示，只有俄羅斯的核武庫和莫斯科當局為核武制定的使用規則，才能阻止西方國家向俄羅斯宣戰。
《路透社》報導，現任俄羅斯國家安全會議（Russian Security Council）副主席的麥維德夫說，在「令人厭惡、幾乎可說是法西斯主義的基輔政權」被推翻、烏克蘭完全非軍事化前，莫斯科將繼續在烏國發動戰爭。
普亭在25日曝光的訪問中說，俄羅斯已準備好要與參戰各方進行談判，但基輔和其西方支持者拒絕參與談判。
麥維德夫是俄烏戰爭最鷹派的支持者之一，經常譴責西方，指控西方企圖分裂俄羅斯，以使烏克蘭受益。麥維德夫於2008年至2012年擔任總統期間，曾自詡為自由的現代主義者。
麥維德夫在為俄國官方報紙《俄羅斯日報》（Rossiyskaya Gazeta）撰寫的一篇4500字文章中問道：「西方是否準備好在基輔手下對我們發動全面戰爭，包括核戰？」
「如今唯一能阻止我們敵人的辦法，是讓他們了解俄羅斯將以國家核震懾政策的基本原則為指導。倘若出現真正的威脅，俄國將採取行動。」
普亭和其他俄羅斯高官一再表示，根據俄羅斯的核武政策，領土完整若受到威脅，便可動用核武。
專家表示，俄羅斯坐擁全球最大的核武庫，擁有近6000枚核彈頭。
本月稍早，普亭表示核戰風險正在升高，但他強調俄羅斯「沒瘋」，主張俄國的核武庫純粹是防禦性質。
麥維德夫說：「西方國家一方面渴望盡可能地羞辱、冒犯、分裂和摧毀俄羅斯，一方面又希望避免核災難。」
他說，如果俄羅斯得不到它所要求的安全保障，「這個世界將持續在第3次世界大戰和核災難的邊緣搖搖欲墜。我們將竭盡全力阻止這種狀況」。
麥維德夫還說，俄羅斯可能在未來幾年甚至幾十年忘了與西方發展正常關係，而是將重點放在與全球其他地區的互動上。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。