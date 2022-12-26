2022/12/26,
印太

羅興亞難民船漂流一個月抵印尼亞齊省， 兩個月以來第三艘

羅興亞難民船漂流一個月抵印尼亞齊省， 兩個月以來第三艘
圖為12月25日漂流至印尼亞齊省的羅興亞難民船。Photo Credit：AP / 達志影像

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一艘載有57名羅興亞（Rohingya）難民的故障船隻在12月25日漂流至印尼亞齊省。根據聯合國難民署說法，兩艘共載229名洛興雅人的船隻在11月15日和16日抵達亞齊省，因此25日的抵達的船隻是兩個月以來餓第三艘。

（中央社）印尼警方表示，一艘載有57名洛興雅（Rohingya）難民的船隻故障，在海上漂流1個月後在今天停靠印尼西岸。另一艘船隻恐有至少180名洛興雅人在海上漂流數週後罹難。

法新社報導，數以千計、以穆斯林為主的少數族裔洛興雅人在緬甸受到嚴重迫害。每年都有許多人甘冒生命危險，踏上漫長且昂貴的海上旅行，搭乘狀況不佳的船隻，試圖前往馬來西亞或印尼。

當地警方發言人溫納迪（Winardy）告訴法新社，這艘載有57名男子的木船，於當地時間上午8時左右抵達印尼最西端亞齊省（Aceh Province）的海灘。

溫納迪說：「這艘船的引擎壞了，被風吹到大亞齊縣（Aceh Besar）拉東村（Ladong Village）的岸邊。他們說他們已經在海上漂流了一個月。」

溫納迪還說，一些當地人告訴警方這艘船停靠在那裡後，警方趕到了海灘。

他說，船上有4名男子生病，已被送往醫院。

當地移民辦公室負責人夏特里（Telmaizul Syatri）表示，將暫時把這些難民安置在地方政府設施內。

夏特里說：「我們將與國際移民組織（International Organization for Migration）和聯合國難民署（UNHCR）協調，以便妥善處理。」

這是最近幾個月來第3艘抵達印尼的洛興雅難民船。根據聯合國難民署說法，兩艘共載229名洛興雅人的船隻在11月15日和16日抵達亞齊省。

聯合國難民署和東南亞政界人士日前呼籲營救另1艘載有多達200名洛興雅難民的遇難船隻，船上還有許多滯留海上數週之久的婦女和兒童。

路透社報導，聯合國難民署表示，至少有180名洛興雅人在11月離開孟加拉後在海上漂流數週，據信他們的船已於這個月沉沒，恐已全數罹難。

聯合國難民署引述未經證實的消息說，這艘「不適於航行」的船可能在海中迷失方向後沉沒。

2017年緬甸軍方進行血腥鎮壓後，數以萬計洛興雅人逃到穆斯林占多數的孟加拉，目前有超過100萬名來自緬甸的洛興雅難民住在孟加拉擁擠的難民營中。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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