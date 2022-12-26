【藝遊嚮導】12/27-1/2：《如夢之夢》、《第十二夜》爵士音樂劇、倫敦設計博物館潮鞋特展，本週藝文活動精彩可期！

本週精彩藝文活動伴你過新年！台中國家歌劇院策劃2晚2場不同主題的歲末限定爵士音樂會《來狂歡吧！超復古爵士趴》，大團誕生也舉辦人氣四強特別場，集結4組最高人氣演出者一同告別2022年。

台南人劇團結合跨年與愛情主題，推出《第十二夜》爵士音樂劇為愛狂歡跨年版，帶觀眾重溫戀愛中的傻勁、為愛情歌頌。動人口碑橫掃影展的電影《美好的早晨》將在週五上映，一段傾心的戀曲也可以是那一個美好的早晨。愛情有(無)進展本週已開展，不僅透過大數據剖析現代人的愛情，也請出月老為你的愛情加持。

【表演藝術】

名稱｜2022馬戲棚計畫：胡嘉豪實驗性創作《拋棄式人類》

時間｜2022/12/30（五）- 2023/1/1（日）

地點｜台北表演藝術中心 藍盒子（台北市士林區劍潭路1號）

備註｜本活動為售票活動

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當生命遇到阻礙與困境，你會隨波逐流的擺盪還是主動設法逃脫？

人類社會中佈滿錯縱複雜的人際關係，有如織網般交錯密佈在生活中，或許，我們都想成為彼此心中那個「有用的人」，能成為好用的工具人，也是人類社會彼此存續的價值所在，那些被需要的心態是否成為自我壓力的心理束縛？而生活中所面臨到的各種束縛，會是生命歷程中的助力還是阻力？

當物件使用過一次後，人類會思考是否有回收的價值，並選擇拋棄或留下，而「拋棄」這個行為用在對待人的本身來說，究竟是一種主動離去，還是被動捨棄？

國內第一位運用高空網創作的馬戲演員胡嘉豪，歷經疫情期間兩年以來對人類社會觀察思索與作品發展，將國外馬戲技法高空網首度引進台灣。2022馬戲棚計畫《拋棄式人類》將用高空馬戲與你分享生命中的拋棄與存續。

名稱｜表演工作坊《如夢之夢》

時間｜2022/12/27（二）- 2023/1/7（六）

地點｜國家戲劇院（台北市中正區中山南路21之1號）

備註｜本活動為售票活動。演出時長約8小時，上下場中有2小時用餐，現場販售餐點及輕食。

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賴聲川的劇場史詩《如夢之夢》，8小時／360度環繞的傳奇性看戲經驗。

《如夢之夢》主題環繞著生命的追尋及人生帶來的重複生命模式。整齣戲像一次龐大的旅行，從主角的生命末端開始，從二十世紀末到二十世紀初，從亞洲到歐洲，從生到死，從痛苦到解脫的可能性。此劇超然的智慧和創新使其成為一個文化事件，極具挑戰性，且令人回味無窮。

《如夢之夢》是台灣劇場最高成就的代表作之一，見證了台灣劇場驚人的創意與深度。2000年在台北首演後，多年來在香港、新加坡、中國大陸的演出，也創造了「可能是有史以來最偉大的中文劇作」的傳奇。在台灣，自2005年第一次製作演出，2013年第二次演出之後，今年重新由劇場優秀的演員再度製作演出。

名稱｜《第十二夜》爵士音樂劇 為愛狂歡跨年版

時間｜2022/12/30（五）- 2022/12/31（六）

地點｜台北表演藝術中心 球劇場（台北市士林區劍潭路1號）

備註｜本活動為售票活動

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成功翻轉莎士比亞經典愛情喜劇 ，帶你我重溫戀愛中一路狂奔不回頭的傻勁。

2018~2020連續三年口碑狂燒，戲迷敲碗不停；2022年霓虹燈再次點亮，重新華麗開箱，再次帶領大家重返夜上海的愛戀情迷，一起為愛情歌頌，整晚嗨唱不停！

雙胞兄妹遭遇船難後，妹妹梅東琴化身男人並改名梅春帆服侍大亨談夏暉，卻莫名偷偷愛上他，而談夏暉為了追求富家千金秦冬梅，竟派遣梅東琴前往求愛，沒想到弄巧成拙，秦冬梅瘋狂迷戀梅東琴；哥哥梅春舫被海盜安通明救起，沒想到安通明對春舫有著不可告人的激（基）情。

此外，秦冬梅的管家馬萬重，因過分傲慢與自戀而被女侍陸銀心聯合秦鐸畢、李金城與瞎子算命仙共同捉弄，讓馬萬重誤以為秦冬梅對他有意思而做出種種可笑行徑，最後慘遭幽禁。戲的結局則是愛人們各有歸屬，馬萬重無罪釋放，全劇以皆大歡喜收場。

名稱｜雲林表演廳開幕慶 天佑祈福 - 官將街舞合壹《圓．因》

時間｜2022/12/30（五）

地點｜雲林表演廳（雲林縣斗六市大學路三段310號）

備註｜本活動為售票活動

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推廣「台灣文化、T-POP」為本，秉持傳統支撐潮流、潮流推動傳統「突破、創新、 打造」的理念。

相傳官將首「增損將軍」（增福鬼王及損祿鬼王)），是受到金地藏降伏勸化，擔任地藏的護法，於地藏涅槃時一同升天。如今官將首是民間眾所皆知的民間傳統陣頭。官威震攝陰陽界，將領獨具似銀光，合聚今古地天靈，壹滿乾坤響萬民。

舞團以推廣「表演藝術X官將陣頭X流行街舞」為主，秉持「傳統支撐推動潮流」之信念新舊融合，結合台灣陣頭民俗技藝，研發專屬台灣舞風，透過作品呈現藝術創作。並結合螢光效果，將傳統文化結合現代新視野，虛實交疊，串聯各類感官，重新喚起人們的共鳴，文化匯流裡，一覽藝術氣韻火花。

【展覽】

名稱｜愛情有(無)進展

時間｜2022/12/24（六）- 2023/3/26（日）

地點｜松山文創園區 南向製菸工廠一樓（台北市光復南133號）

備註｜本活動為售票活動

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一個科學與信仰雙倍加持的愛情展，透過大數據揭秘你不知道的愛情面貌誠心，寫下戀愛祈願，霞海城隍廟月老為你加持。

當代都市叢林中，我們的情愛受到科技牽動，遇見彼此的空間從現實到虛擬。愛情成為一種自我展演，我們的一舉一動因為科技得以被紀錄及追蹤，建構出愛情行為趨勢。本展攜手台灣最大聚會交友平台Eatgether，揭露時下男女交友約會的選擇行為，並與台北霞海城隍廟合作，分享月老冷知識，讓觀眾透過傳統與當代的結合為愛情加持。

愛情有(無)進展規劃六大展區「面對愛情我是誰？」、「我的展演舞台」、「愛情大數據」、「我的理想愛情」、「現代愛情需要迷信」、「給我一次機會」，從檢視自我到提供愛情指引，建構當代愛情輪廓。

名稱｜一鞋入魂！倫敦設計博物館 潮鞋特展

時間｜2022/12/22（四）- 2023/3/5（日）

地點｜中正紀念堂 2、3 展廳（台北市中正區中山南路21號）

備註｜本活動為售票活動

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