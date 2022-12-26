【藝遊嚮導】12/27-1/2：《如夢之夢》、《第十二夜》爵士音樂劇、倫敦設計博物館潮鞋特展，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
本週藝文活動伴你過新年！《來狂歡吧！超復古爵士趴》音樂會、大團誕生人氣四強特別場帶您感受歲末氛圍、告別2022年。此外，本週還有倫敦設計博物館潮鞋特展首場亞洲巡迴，潮人們別錯過；愛情有(無)進展剖析當代愛情，藉由科學與信仰為您的愛情加持；台灣劇場最高成就的代表作之一《如夢之夢》將帶給劇迷8小時360度的傳奇性看戲體驗。
本週精彩藝文活動伴你過新年！台中國家歌劇院策劃2晚2場不同主題的歲末限定爵士音樂會《來狂歡吧！超復古爵士趴》，大團誕生也舉辦人氣四強特別場，集結4組最高人氣演出者一同告別2022年。
台南人劇團結合跨年與愛情主題，推出《第十二夜》爵士音樂劇為愛狂歡跨年版，帶觀眾重溫戀愛中的傻勁、為愛情歌頌。動人口碑橫掃影展的電影《美好的早晨》將在週五上映，一段傾心的戀曲也可以是那一個美好的早晨。愛情有(無)進展本週已開展，不僅透過大數據剖析現代人的愛情，也請出月老為你的愛情加持。
【表演藝術】
名稱｜2022馬戲棚計畫：胡嘉豪實驗性創作《拋棄式人類》
時間｜2022/12/30（五）- 2023/1/1（日）
地點｜台北表演藝術中心 藍盒子（台北市士林區劍潭路1號）
備註｜本活動為售票活動
詳情請點擊
當生命遇到阻礙與困境，你會隨波逐流的擺盪還是主動設法逃脫？
人類社會中佈滿錯縱複雜的人際關係，有如織網般交錯密佈在生活中，或許，我們都想成為彼此心中那個「有用的人」，能成為好用的工具人，也是人類社會彼此存續的價值所在，那些被需要的心態是否成為自我壓力的心理束縛？而生活中所面臨到的各種束縛，會是生命歷程中的助力還是阻力？
當物件使用過一次後，人類會思考是否有回收的價值，並選擇拋棄或留下，而「拋棄」這個行為用在對待人的本身來說，究竟是一種主動離去，還是被動捨棄？
國內第一位運用高空網創作的馬戲演員胡嘉豪，歷經疫情期間兩年以來對人類社會觀察思索與作品發展，將國外馬戲技法高空網首度引進台灣。2022馬戲棚計畫《拋棄式人類》將用高空馬戲與你分享生命中的拋棄與存續。
名稱｜表演工作坊《如夢之夢》
時間｜2022/12/27（二）- 2023/1/7（六）
地點｜國家戲劇院（台北市中正區中山南路21之1號）
備註｜本活動為售票活動。演出時長約8小時，上下場中有2小時用餐，現場販售餐點及輕食。
詳情請點擊
賴聲川的劇場史詩《如夢之夢》，8小時／360度環繞的傳奇性看戲經驗。
《如夢之夢》主題環繞著生命的追尋及人生帶來的重複生命模式。整齣戲像一次龐大的旅行，從主角的生命末端開始，從二十世紀末到二十世紀初，從亞洲到歐洲，從生到死，從痛苦到解脫的可能性。此劇超然的智慧和創新使其成為一個文化事件，極具挑戰性，且令人回味無窮。
《如夢之夢》是台灣劇場最高成就的代表作之一，見證了台灣劇場驚人的創意與深度。2000年在台北首演後，多年來在香港、新加坡、中國大陸的演出，也創造了「可能是有史以來最偉大的中文劇作」的傳奇。在台灣，自2005年第一次製作演出，2013年第二次演出之後，今年重新由劇場優秀的演員再度製作演出。
名稱｜《第十二夜》爵士音樂劇 為愛狂歡跨年版
時間｜2022/12/30（五）- 2022/12/31（六）
地點｜台北表演藝術中心 球劇場（台北市士林區劍潭路1號）
備註｜本活動為售票活動
詳情請點擊
成功翻轉莎士比亞經典愛情喜劇 ，帶你我重溫戀愛中一路狂奔不回頭的傻勁。
2018~2020連續三年口碑狂燒，戲迷敲碗不停；2022年霓虹燈再次點亮，重新華麗開箱，再次帶領大家重返夜上海的愛戀情迷，一起為愛情歌頌，整晚嗨唱不停！
雙胞兄妹遭遇船難後，妹妹梅東琴化身男人並改名梅春帆服侍大亨談夏暉，卻莫名偷偷愛上他，而談夏暉為了追求富家千金秦冬梅，竟派遣梅東琴前往求愛，沒想到弄巧成拙，秦冬梅瘋狂迷戀梅東琴；哥哥梅春舫被海盜安通明救起，沒想到安通明對春舫有著不可告人的激（基）情。
此外，秦冬梅的管家馬萬重，因過分傲慢與自戀而被女侍陸銀心聯合秦鐸畢、李金城與瞎子算命仙共同捉弄，讓馬萬重誤以為秦冬梅對他有意思而做出種種可笑行徑，最後慘遭幽禁。戲的結局則是愛人們各有歸屬，馬萬重無罪釋放，全劇以皆大歡喜收場。
名稱｜雲林表演廳開幕慶 天佑祈福 - 官將街舞合壹《圓．因》
時間｜2022/12/30（五）
地點｜雲林表演廳（雲林縣斗六市大學路三段310號）
備註｜本活動為售票活動
詳情請點擊
推廣「台灣文化、T-POP」為本，秉持傳統支撐潮流、潮流推動傳統「突破、創新、 打造」的理念。
相傳官將首「增損將軍」（增福鬼王及損祿鬼王)），是受到金地藏降伏勸化，擔任地藏的護法，於地藏涅槃時一同升天。如今官將首是民間眾所皆知的民間傳統陣頭。官威震攝陰陽界，將領獨具似銀光，合聚今古地天靈，壹滿乾坤響萬民。
舞團以推廣「表演藝術X官將陣頭X流行街舞」為主，秉持「傳統支撐推動潮流」之信念新舊融合，結合台灣陣頭民俗技藝，研發專屬台灣舞風，透過作品呈現藝術創作。並結合螢光效果，將傳統文化結合現代新視野，虛實交疊，串聯各類感官，重新喚起人們的共鳴，文化匯流裡，一覽藝術氣韻火花。
【展覽】
名稱｜愛情有(無)進展
時間｜2022/12/24（六）- 2023/3/26（日）
地點｜松山文創園區 南向製菸工廠一樓（台北市光復南133號）
備註｜本活動為售票活動
詳情請點擊
一個科學與信仰雙倍加持的愛情展，透過大數據揭秘你不知道的愛情面貌誠心，寫下戀愛祈願，霞海城隍廟月老為你加持。
當代都市叢林中，我們的情愛受到科技牽動，遇見彼此的空間從現實到虛擬。愛情成為一種自我展演，我們的一舉一動因為科技得以被紀錄及追蹤，建構出愛情行為趨勢。本展攜手台灣最大聚會交友平台Eatgether，揭露時下男女交友約會的選擇行為，並與台北霞海城隍廟合作，分享月老冷知識，讓觀眾透過傳統與當代的結合為愛情加持。
愛情有(無)進展規劃六大展區「面對愛情我是誰？」、「我的展演舞台」、「愛情大數據」、「我的理想愛情」、「現代愛情需要迷信」、「給我一次機會」，從檢視自我到提供愛情指引，建構當代愛情輪廓。
名稱｜一鞋入魂！倫敦設計博物館 潮鞋特展
時間｜2022/12/22（四）- 2023/3/5（日）
地點｜中正紀念堂 2、3 展廳（台北市中正區中山南路21號）
備註｜本活動為售票活動
詳情請點擊
一睹經典夢幻鞋款，世界巡迴、亞洲首站，讓潮人們尖叫的《潮鞋特展》來了！
Tags：
世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
我們想讓你知道的是
雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
● 現場早鳥禮－AWS三合一化妝鏡伸縮數據線
活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
● 線上問卷禮－$25美元AWS Credit服務抵扣券
完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
● 現場抽獎禮－來自re:Invent拉斯維加斯活動現場的限量神秘好禮（共三名）
完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8