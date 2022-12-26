聖誕節共機擾台破紀錄，國防部偵獲71共機、47架次越中線，可能原因有哪些？

共機近日頻繁擾台，國防部今（26）日指出，昨日上午6時至今日上午6時止，偵獲了共機71架次，其中逾越海峽中線及進入西南空域47架次，共艦7艘次。這是近期共軍擾台最多紀錄，國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據空軍公布的「台海周邊空域活動示意圖」顯示，自昨天上午6時起至今天上午6時止，有12架次殲11戰機、6架次蘇愷30戰機、1架次彩虹4無人機、6架次殲10戰機、18架次殲16戰機、1架次運8遠干機、1架次運8反潛機、1架次空警500、1架次無偵-7無人機，共計47架次逾越台灣海峽中線並侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）。

Photo Credit: 國防部

聖誕節共機擾台，原因可能有哪些？

中共東部戰區昨日在台灣周邊海空域舉行聯合戰備警巡與火力打擊演練，《路透社》指出，中國演習適逢台灣新當選的縣市首長就職前，執政的民進黨在本次的選舉中被擊敗。也有人認為，中共演習是為轉移中國失控的疫情。

另一方面，中俄海軍從21日至27日將在舟山至台州以東海域舉行「海上聯合-2022」軍事演習，強化共同應對海上威脅的能力，軍演地點距離台灣最近僅300多公里，是聯合演習10年來最靠近台灣的一次。

中國東部戰區新聞發言人施毅昨日晚間表示，中國解放軍於東部戰 區位台島周邊海空域組織諸軍兵種聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練， 「 這是針對當前美台升級勾連挑釁的堅決回應，戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整」，並發布 空中眺望台灣中央山脈照片，威嚇意味濃厚。

Photo Credit: 中國國防部 中國國防部發布據稱是台灣中央山脈的空中俯瞰照片。

美國總統拜登本月23日簽署《2023年度國防授權法案》（NDAA），授權未來5年提供台灣100億美元軍援，並要求加速處理台灣軍購請求，法案並呼籲美台聯合軍演、邀台參與2024年環太軍演。

中國外交部就此回應，該案包含大量涉台消極條款，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，給台海和平穩定造成嚴重損害。呼籲美國落實G20拜習會的「重要共識」，摒棄冷戰零和思維和意識形態偏見，不得實施有關法案中的涉華消極條款，並強調中國將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權安全發展利益。

我國防部表示，中共所作所為再次凸顯其以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態；中共相關「武嚇」舉動，明顯以威懾國人心理為目標，無助其國際形象。國防部強調，台美合作有助印太區域的自由開放與和平穩定，國軍將持續依敵情威脅與自我防衛需求，強化建軍備戰工作。

25日是今年共機擾台架次最多一次，今年8月5日中共圍台軍演時，中共曾派68架次軍機擾台，其中49架次逾越海峽中線進入西南空域；8月7日又派66架次軍機擾台，其中22架次逾越海峽中線進入西南空域。

根據《美國之音》，今年8月份台灣軍方就在防空識別區追踪了共機444次飛行，創下單月新高，也是去年10月創下的196次飛行記錄的兩倍多，更 令台灣擔憂的是，越過中線的飛機架次不斷增加 ，8月份飛越中線的次數為300次。

美國德國馬歇爾基金會亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，中線長期以來一直被視為避免衝突的一種方式，但「 中華人民共和國抹去了海峽中線，海軍艦艇和飛機幾乎每天都在它上空飛行。他們試圖耗盡台灣飛行員和維修人員的精力，並在民眾中灌輸一種心理上的絕望感。」

Photo Credit: 國防部「我西南空域空情動態」 共機擾台主力「殲-16」

總統蔡英文：我們越團結，台灣越強大、越安全

總統蔡英文今日出席國防部「陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，致詞時勉勵晉任的將官，能夠獲得晉任，代表在每個崗位上都是能夠擔起責任，克服困難，表現深受肯定的優秀的軍官。晉任是榮譽，也是責任的加重。

蔡英文指出，將官們未來要面對的挑戰只會更多、更艱鉅，尤其近年來威權主義持續擴張，不斷的影響國際秩序以及區域的和平穩定。隨著戰爭型態的改變以及國防科技的進步，我們的國軍也必須要與時俱進，建構堅強可恃的防衛戰力。

蔡英文也提及在過去一年內，快速布雷艇中隊已經成軍；玉山軍艦也順利交艦，開始執行任務；新一代的高教機勇鷹號也完成測試和評估，預計2026年全數交機。蔡英文強調，「我們越是做好準備，企圖侵犯者冒進的機率就越小；我們越團結，台灣就越強大，也會越安全」。

Photo Credit: 中央社 國防部26日上午舉行「111年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，總統蔡英文親自出席典禮。

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核稿編輯：翁世航