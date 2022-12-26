聖誕節共機擾台破紀錄，國防部偵獲71共機、47架次越中線，可能原因有哪些？
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中共東部戰區昨（25）日在台灣周邊海空域舉行聯合戰備警巡，《路透社》指出，中國演習適逢台灣新當選的縣市首長就職前，民進黨在本次的選舉中被擊敗。也有人認為，中共演習是為轉移中國失控的疫情；不過中國東部戰區新聞發言人施毅昨日晚間表示，「這是針對當前美台升級勾連挑釁的堅決回應」。
共機近日頻繁擾台，國防部今（26）日指出，昨日上午6時至今日上午6時止，偵獲了共機71架次，其中逾越海峽中線及進入西南空域47架次，共艦7艘次。這是近期共軍擾台最多紀錄，國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
根據空軍公布的「台海周邊空域活動示意圖」顯示，自昨天上午6時起至今天上午6時止，有12架次殲11戰機、6架次蘇愷30戰機、1架次彩虹4無人機、6架次殲10戰機、18架次殲16戰機、1架次運8遠干機、1架次運8反潛機、1架次空警500、1架次無偵-7無人機，共計47架次逾越台灣海峽中線並侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）。
聖誕節共機擾台，原因可能有哪些？
中共東部戰區昨日在台灣周邊海空域舉行聯合戰備警巡與火力打擊演練，《路透社》指出，中國演習適逢台灣新當選的縣市首長就職前，執政的民進黨在本次的選舉中被擊敗。也有人認為，中共演習是為轉移中國失控的疫情。
另一方面，中俄海軍從21日至27日將在舟山至台州以東海域舉行「海上聯合-2022」軍事演習，強化共同應對海上威脅的能力，軍演地點距離台灣最近僅300多公里，是聯合演習10年來最靠近台灣的一次。
中國東部戰區新聞發言人施毅昨日晚間表示，中國解放軍於東部戰區位台島周邊海空域組織諸軍兵種聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練，「這是針對當前美台升級勾連挑釁的堅決回應，戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整」，並發布空中眺望台灣中央山脈照片，威嚇意味濃厚。
美國總統拜登本月23日簽署《2023年度國防授權法案》（NDAA），授權未來5年提供台灣100億美元軍援，並要求加速處理台灣軍購請求，法案並呼籲美台聯合軍演、邀台參與2024年環太軍演。
中國外交部就此回應，該案包含大量涉台消極條款，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，給台海和平穩定造成嚴重損害。呼籲美國落實G20拜習會的「重要共識」，摒棄冷戰零和思維和意識形態偏見，不得實施有關法案中的涉華消極條款，並強調中國將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權安全發展利益。
我國防部表示，中共所作所為再次凸顯其以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態；中共相關「武嚇」舉動，明顯以威懾國人心理為目標，無助其國際形象。國防部強調，台美合作有助印太區域的自由開放與和平穩定，國軍將持續依敵情威脅與自我防衛需求，強化建軍備戰工作。
25日是今年共機擾台架次最多一次，今年8月5日中共圍台軍演時，中共曾派68架次軍機擾台，其中49架次逾越海峽中線進入西南空域；8月7日又派66架次軍機擾台，其中22架次逾越海峽中線進入西南空域。
根據《美國之音》，今年8月份台灣軍方就在防空識別區追踪了共機444次飛行，創下單月新高，也是去年10月創下的196次飛行記錄的兩倍多，更令台灣擔憂的是，越過中線的飛機架次不斷增加，8月份飛越中線的次數為300次。
美國德國馬歇爾基金會亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，中線長期以來一直被視為避免衝突的一種方式，但「中華人民共和國抹去了海峽中線，海軍艦艇和飛機幾乎每天都在它上空飛行。他們試圖耗盡台灣飛行員和維修人員的精力，並在民眾中灌輸一種心理上的絕望感。」
總統蔡英文：我們越團結，台灣越強大、越安全
總統蔡英文今日出席國防部「陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，致詞時勉勵晉任的將官，能夠獲得晉任，代表在每個崗位上都是能夠擔起責任，克服困難，表現深受肯定的優秀的軍官。晉任是榮譽，也是責任的加重。
蔡英文指出，將官們未來要面對的挑戰只會更多、更艱鉅，尤其近年來威權主義持續擴張，不斷的影響國際秩序以及區域的和平穩定。隨著戰爭型態的改變以及國防科技的進步，我們的國軍也必須要與時俱進，建構堅強可恃的防衛戰力。
蔡英文也提及在過去一年內，快速布雷艇中隊已經成軍；玉山軍艦也順利交艦，開始執行任務；新一代的高教機勇鷹號也完成測試和評估，預計2026年全數交機。蔡英文強調，「我們越是做好準備，企圖侵犯者冒進的機率就越小；我們越團結，台灣就越強大，也會越安全」。
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核稿編輯：翁世航
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。