緬甸軍事政變近700天，中國與緬軍關係密切但「一帶一路」仍舉步維艱
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在緬甸政變之前，當地「一帶一路」計劃因環境保護問題、少數民族武裝組織的零星武力衝突等原因而有所停滯。 如今緬甸軍事政變近700天，在中國宣傳之下，儘管皎漂燃氣電站項目進度看似持續推進，但專家認為，綜觀目前中國在緬的「一帶一路」建設，可說是舉步維艱。學者慧慧嬁認為，軍政府只能控制緬甸的某些區域，且中緬經濟走廊正出現激烈衝突，所以中國政府和企業會擔心如何保護他們的商業利益。
文：林柏宏
中國在緬甸的「一帶一路」項目面臨重重阻礙。早於2018年，中緬雙方就簽署高達數十億美元的中緬經濟走廊諒解備忘錄，但隨後相關計畫因環保、少數民族武裝衝突等問題擱置，即便2020年部分項目獲得重啟，但隔年緬甸爆發軍人政變，又讓工程再次停擺。
雖然近日中國央企高調宣示，其在緬甸投資的燃氣電站實現三機同時並網發電，中國在緬經濟建設看似持續推進，但專家指出，相關計劃進度仍非常緩慢。此外，有鑑於當地政局依舊不穩，明年緬甸的中國「一帶一路」項目仍難獲得實質進程，北京欲藉由在緬建設，打通從緬甸陸路直入印度洋的經濟及戰略目標，短期內恐難以實現。
在緬甸軍事政變近700天之際，中國電力建設集團本月中旬發布消息，表示位於緬甸皎漂（Kyaukphyu），中國電建在海外投資的首座燃氣電站，首次實現三台發電機同時開網發電，當日全廠升至96兆瓦（MW）負荷穩定運行，為後續全廠聯合循環總啟動「打下堅實基礎」。
據中國電建官網資料，皎漂燃氣電站項目總發電量約為135兆瓦，年發電量10億千瓦時，是「一帶一路倡議在緬甸最重要的支點」，投運後「可顯著提高該地區電力供應能力。中國駐緬甸大使館則於今年10月表示，皎漂燃氣電站項目將於2023年1月正式進入商業運行。
在中國宣傳之下，儘管皎漂燃氣電站項目進度看似持續推進，但專家認為，綜觀目前中國在緬的「一帶一路」建設，可說是舉步維艱。
中國國家主席習近平於2020年訪問緬甸時強調，中緬雙方共建「一帶一路」的「重中之重」，是中緬經濟走廊建設。2018年9月，中緬雙方簽署高達數十億美元的中緬經濟走廊諒解備忘錄，這項「人字型」經濟走廊長達1700公里、北起中國雲南，經中緬邊境南下至中部的曼德勒（Mandalay），再分別向東西延伸到新仰光城及皎漂經濟特區，其中包含木姐（Muse）及曼德勒之間的高鐵項目、皎漂深水港及新仰光城計畫最受外界關注。
不過，在緬甸政變之前，當地「一帶一路」計劃因環境保護問題、少數民族武裝組織的零星武力衝突等原因而有所停滯。儘管習近平於2020年訪緬時大力推動重啟，但相關工程在政變發生後又再次停擺。
緬「一帶一路」建設舉步維艱
澳洲科廷大學(Curtin University)管理學院國際企業學系副教授、緬甸專家慧慧嬁（Htwe Htwe Thein）告訴美國之音：「自從政變以來，緬甸的局勢非常不安全，軍政府只能控制緬甸的某些區域，且中緬經濟走廊正出現激烈衝突，所以中國政府和企業會擔心如何保護他們的商業利益。」
她記者說：「眾所周知，目前只有少數幾個國家樂於與軍政府打交道，中國投資再次啟動將使軍政府看起來態勢良好，所以他們歡迎投資，也有一些跡象表明這些項目正再次重啟，但從中國方面來看，他們擔心利益維護問題，所以這些經濟活動重啟進度恐非常緩慢。我們已經看到一些來自中國的投資，在中緬經濟走廊沿線開啟活動，所以有一些活動已重啟，但尚未完全恢復。 」
美國聯邦研究機構美國和平研究所（USIP）緬甸項目主任傑森·塔爾（Jason Tower）也認同慧慧嬁的說法，表示緬甸軍政府部分不當的政策，也導致中國現今在緬的經濟建設進展甚微。
塔爾談到中國在緬甸的經濟項目時對美國之音說： 「我想中國試圖推動,緬甸軍政府似乎也一直在努力推進，但無論是在政治上還是經濟上，緬甸軍政府都不是一個稱職或合法的參與者，它們出台了一連串錯誤的經濟政策。所以，中國在緬經濟項目並未取得很大進展，主要是因為軍方缺乏合法性，無法控制一些關鍵的交通走廊。」
民地武衝突和環保問題依舊
觀察人士不僅指出，中國部分在緬經濟活動緩慢重啟，還認為緬甸「一帶一路」建設中既有的環境污染、土地正義和少數民族武裝衝突問題，目前也仍未獲得有效改善。
台灣國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員、東南亞事務專家黃宗鼎告訴美國之音：「有關於這些（中國在緬）個別的投資項目，它都有一些不同的這個政經風險存在。比如說皎漂港，它位處於若開邦，也就是羅興亞人問題的省份，動盪問題顯然對包括若開邦還有所在的皎漂港來說，都是非常不穩定的地緣因素。」
他說：「再來就是曼德勒到雲南的這一段的鐵路的連結，牽涉到撣邦、還有佤邦，乃至於果敢（Kokang）的民地武（少數民族地方武裝），地方軍閥勢力的問題，那現在軍政府當家，在這個背景下，這些緬北的民地武，會不會跟軍政府衝突的過程當中，會影響、牽動到高速鐵路的建設？顯然也是一個問題。再來就是大家比較熟悉的密松（Myitsone）水電站，這個就牽涉到環保的問題、還有萊比塘（Letpadaung）的銅礦開採，牽涉到土地正義的問題。 」
緬甸反中怒火難熄
不僅中國在緬建設既有問題暫無解，澳大利亞科廷大學的慧慧嬁還表示，緬甸中企還可能間接助長暴力事件。
慧慧嬁說：「我還看到（在緬）中國企業加強安全防範，像是警衛和安全部隊在當地保護他們的設施，但這會造成問題，因為這些安全部隊是緬甸軍事結構的一部分，因此這些在此保護中國人利益的士兵讓當地人憂心忡忡，也造成攻擊事件，所以這一點也未對當地社區帶來利益。」
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。