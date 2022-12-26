緬甸軍事政變近700天，中國與緬軍關係密切但「一帶一路」仍舉步維艱

文：林柏宏

中國在緬甸的「一帶一路」項目面臨重重阻礙。早於2018年，中緬雙方就簽署高達數十億美元的中緬經濟走廊諒解備忘錄，但隨後相關計畫因環保、少數民族武裝衝突等問題擱置，即便2020年部分項目獲得重啟，但隔年緬甸爆發軍人政變，又讓工程再次停擺。

雖然近日中國央企高調宣示，其在緬甸投資的燃氣電站實現三機同時並網發電，中國在緬經濟建設看似持續推進，但專家指出，相關計劃進度仍非常緩慢。此外，有鑑於當地政局依舊不穩，明年緬甸的中國「一帶一路」項目仍難獲得實質進程，北京欲藉由在緬建設，打通從緬甸陸路直入印度洋的經濟及戰略目標，短期內恐難以實現。

在緬甸軍事政變近700天之際，中國電力建設集團本月中旬發布消息，表示位於緬甸皎漂（Kyaukphyu），中國電建在海外投資的首座燃氣電站，首次實現三台發電機同時開網發電，當日全廠升至96兆瓦（MW）負荷穩定運行，為後續全廠聯合循環總啟動「打下堅實基礎」。

據中國電建官網資料，皎漂燃氣電站項目總發電量約為135兆瓦，年發電量10億千瓦時，是「一帶一路倡議在緬甸最重要的支點」，投運後「可顯著提高該地區電力供應能力。中國駐緬甸大使館則於今年10月表示，皎漂燃氣電站項目將於2023年1月正式進入商業運行。

在中國宣傳之下，儘管皎漂燃氣電站項目進度看似持續推進，但專家認為，綜觀目前中國在緬的「一帶一路」建設，可說是舉步維艱。

中國國家主席習近平於2020年訪問緬甸時強調，中緬雙方共建「一帶一路」的「重中之重」，是中緬經濟走廊建設。2018年9月，中緬雙方簽署高達數十億美元的中緬經濟走廊諒解備忘錄，這項「人字型」經濟走廊長達1700公里、北起中國雲南，經中緬邊境南下至中部的曼德勒（Mandalay），再分別向東西延伸到新仰光城及皎漂經濟特區，其中包含木姐（Muse）及曼德勒之間的高鐵項目、皎漂深水港及新仰光城計畫最受外界關注。

不過，在緬甸政變之前，當地「一帶一路」計劃因環境保護問題、少數民族武裝組織的零星武力衝突等原因而有所停滯。儘管習近平於2020年訪緬時大力推動重啟，但相關工程在政變發生後又再次停擺。

緬「一帶一路」建設舉步維艱

澳洲科廷大學(Curtin University)管理學院國際企業學系副教授、緬甸專家慧慧嬁（Htwe Htwe Thein）告訴美國之音：「自從政變以來，緬甸的局勢非常不安全，軍政府只能控制緬甸的某些區域，且中緬經濟走廊正出現激烈衝突，所以中國政府和企業會擔心如何保護他們的商業利益。」

她記者說：「眾所周知，目前只有少數幾個國家樂於與軍政府打交道，中國投資再次啟動將使軍政府看起來態勢良好，所以他們歡迎投資，也有一些跡象表明這些項目正再次重啟，但從中國方面來看，他們擔心利益維護問題，所以這些經濟活動重啟進度恐非常緩慢。我們已經看到一些來自中國的投資，在中緬經濟走廊沿線開啟活動，所以有一些活動已重啟，但尚未完全恢復。 」

美國聯邦研究機構美國和平研究所（USIP）緬甸項目主任傑森·塔爾（Jason Tower）也認同慧慧嬁的說法，表示緬甸軍政府部分不當的政策，也導致中國現今在緬的經濟建設進展甚微。

塔爾談到中國在緬甸的經濟項目時對美國之音說： 「我想中國試圖推動,緬甸軍政府似乎也一直在努力推進，但無論是在政治上還是經濟上，緬甸軍政府都不是一個稱職或合法的參與者，它們出台了一連串錯誤的經濟政策。所以，中國在緬經濟項目並未取得很大進展，主要是因為軍方缺乏合法性，無法控制一些關鍵的交通走廊。」

民地武衝突和環保問題依舊

觀察人士不僅指出，中國部分在緬經濟活動緩慢重啟，還認為緬甸「一帶一路」建設中既有的環境污染、土地正義和少數民族武裝衝突問題，目前也仍未獲得有效改善。

台灣國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員、東南亞事務專家黃宗鼎告訴美國之音：「有關於這些（中國在緬）個別的投資項目，它都有一些不同的這個政經風險存在。比如說皎漂港，它位處於若開邦，也就是羅興亞人問題的省份，動盪問題顯然對包括若開邦還有所在的皎漂港來說，都是非常不穩定的地緣因素。」

他說：「再來就是曼德勒到雲南的這一段的鐵路的連結，牽涉到撣邦、還有佤邦，乃至於果敢（Kokang）的民地武（少數民族地方武裝），地方軍閥勢力的問題，那現在軍政府當家，在這個背景下，這些緬北的民地武，會不會跟軍政府衝突的過程當中，會影響、牽動到高速鐵路的建設？顯然也是一個問題。再來就是大家比較熟悉的密松（Myitsone）水電站，這個就牽涉到環保的問題、還有萊比塘（Letpadaung）的銅礦開採，牽涉到土地正義的問題。 」

Photo Credit: AP/ 達志影像 2011年9月，緬甸公民在馬來西亞吉隆坡大使館附近抗議密松水電站大壩的建設

緬甸反中怒火難熄

不僅中國在緬建設既有問題暫無解，澳大利亞科廷大學的慧慧嬁還表示，緬甸中企還可能間接助長暴力事件。

慧慧嬁說：「我還看到（在緬）中國企業加強安全防範，像是警衛和安全部隊在當地保護他們的設施，但這會造成問題，因為這些安全部隊是緬甸軍事結構的一部分，因此這些在此保護中國人利益的士兵讓當地人憂心忡忡，也造成攻擊事件，所以這一點也未對當地社區帶來利益。」