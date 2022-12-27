郭台銘想上大位的罩門就是，他無法將「老闆邏輯」轉換成「領導人論述」
我們想讓你知道的是
郭台銘或許納悶同樣是購買疫苗議題，為何去年自己獲得讚賞，今年卻備受爭議？這個道理不難理解，只有郭董自己看不懂。關鍵在於心態與角色的問題：想上大位的他，卻使用了打手般的戰術模式。
郭台銘近日因為BNT追加劑的議題動作頻繁，乍看之下似乎又是以蒼生為念，但明眼人都看得出來郭董的言行充滿了濃厚的政治味，之所以採取這種戰術作為有其脈絡可循。
當時的「下架民進黨」氛圍為何形成？
國民黨之所以取得今年縣市首長勝選，在民進黨防疫政策大作文章應是重中之重，其中又以疫苗議題作為攻擊矛頭。
在這個議題攻防中，執政黨與政府始終處於兩難的被動狀態，因為對手始終都用趨近造謠或情緒勒索的方式攻擊，如果放任不管只會在藍營同溫層發酵，最後造成「謊言講一萬遍也成真理事實」的結果；特別是這些似是而非的言論往往透過藍營政治人物渲染，再經由YouTube直播主或抖音擴散，最後醞釀成「下架民進黨」的社會氛圍。
如果民進黨不正面對決，唯一有效的方法就是採取和國民黨同樣的策略，亦即「進攻就是最佳防守」，你來情緒勒索，我就回敬道德綁架，你們無中生有抹黑造謠，我們答非所問然後丟出新的議題炸彈。這個選戰就會在負面情境下進行，然後個別激發動員各自的基本盤來拼最後勝負。
平心而論，這不是陳時中的風格，更不是執政黨該有的態度，所以不論疫苗或論文候選人都採取正面迎敵直球對決，用政策論述甚至是簡報陳述的方式，說明事件的原委與來龍去脈。
這種出自於責任或「愛與包容」的方式，猶如韓國瑜彼時所創造的旋風：一個問題還沒有處理完，下個新的危機就已經萌生，結果陷入越解釋越被動的狀態，其中耗損的不僅是自己的時間成本，更賠上的自己的人設與費盡心思的政策設計。
想上大位，卻使用了打手般的戰術模式
從2019年國民黨初選的經驗觀察，郭台銘的罩門就是，他無法將自己在商場上那套「老闆邏輯」轉換成「領導人論述」，換言之他可以在產業界縱橫四海，對自己員工侃侃而談，但無法在媒體面前系統性的說明他內心的國家大戰略、地緣政治、民主核心價值等「政治家」的議題。
四年的時間過去了，沒有任何跡象告訴國人他韜光養晦有所作為，或是經過四年的淬煉後他已經脫胎換骨，於是乎他選擇了和羅智強、徐巧芯、王鴻薇一樣的戰術模式。
如果說，這是郭台銘邁向大位的起手式，即便擁有同溫層的聲量，但是卻完全失去了高度，因為這是網紅或議員譁眾取寵的套路。更諷刺的是，郭台銘口中從三國演義搬來的「禽獸、朽木」橋段，本是諸葛亮罵王朗的戲劇效果，在正史中完全不可考，一個要角逐大位的人，卻啟動章回小說的說書人模式故作姿態實在令人剖腹。
更有趣的是，郭台銘小編這套本想以「漢室正統」自居來批評民進黨助紂為虐的說法，班門弄斧的結果卻被許多人高級黑，指稱這全然是習近平在中國當下疫情肆虐的寫照，況且要消滅中華民國的似乎是中共這位領導人，離開國民黨的還是郭台銘自己。
郭台銘扯了半天完全牛頭不對馬嘴，故弄玄虛吊了半天書袋還不如那位深藍氣象主播一句「德不配位」痛快，這令人想起「鴨母王」朱一貴稱帝時，臨時拿歌仔戲服黃袍加身的那副窘境。旁人都想問，究竟在急就章或匆忙什麼呢？
同樣是疫苗，但這次郭台銘已將個人政治凌駕在公共利益之上
郭台銘或許納悶同樣是購買疫苗議題，為何去年自己獲得讚賞，今年卻備受爭議？這個道理不難理解，只有郭董自己看不懂。關鍵在於心態與角色的問題。
去年台灣疫情爆發，正當國人急需疫苗的時候，中國又頻繁打壓政府透過正式管道取得該戰略物資。郭董與台積電、慈濟在與政府的合作下，發揮他個人的影響力捐贈疫苗，這不僅是他個人展現企業家高度的身分，同時也讓台灣在防疫期間所謂的「國家與社會」、「政府與企業」的協調關係表現得淋灕盡致，也可視為「國家主導，民間協商」模式的呈現。
此一模式在「口罩國家隊」的組建過程中可以找到軌跡，簡言之，即便郭台銘有個人的想法，但是至少是將個人的行動鑲嵌在國家的利益當中。
當下多數民主國家與台灣業已進入「後疫情時期」，國人並沒有施打疫苗的需要與迫切性，郭台銘帶這個風向明顯已將個人政治利益凌駕在公共利益之上，說穿了就是為了爭奪自己在藍營總統大位的話語權與主動權。
郭董要搞清楚，過去能夠遊走兩岸而且游刃有餘，是因爲企業家的角色至少不衝擊、挑戰敏感的國安、主權等敏感政治議題，這個潛規則與社會底線至少可以讓他扮演辜振甫在兩會對話、或張忠謀在APEC中的功能。如今郭董跨過了這條線想要直取大位，北京必然要求他在一中原則的立場上有所表態，國人也對其紅頂商人身分或富士康是否成為人質的議題存有疑慮。
這絕非單純複製國民黨仇恨動員的選戰戰術可以比擬，問題是，郭台銘想清楚了嗎？
延伸閱讀
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。