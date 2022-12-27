郭台銘想上大位的罩門就是，他無法將「老闆邏輯」轉換成「領導人論述」

郭台銘近日因為BNT追加劑的議題動作頻繁，乍看之下似乎又是以蒼生為念，但明眼人都看得出來郭董的言行充滿了濃厚的政治味，之所以採取這種戰術作為有其脈絡可循。

當時的「下架民進黨」氛圍為何形成？

國民黨之所以取得今年縣市首長勝選，在民進黨防疫政策大作文章應是重中之重，其中又以疫苗議題作為攻擊矛頭。

在這個議題攻防中，執政黨與政府始終處於兩難的被動狀態，因為對手始終都用趨近造謠或情緒勒索的方式攻擊，如果放任不管只會在藍營同溫層發酵，最後造成「謊言講一萬遍也成真理事實」的結果；特別是這些似是而非的言論往往透過藍營政治人物渲染，再經由YouTube直播主或抖音擴散，最後醞釀成「下架民進黨」的社會氛圍。

如果民進黨不正面對決，唯一有效的方法就是採取和國民黨同樣的策略，亦即「進攻就是最佳防守」，你來情緒勒索，我就回敬道德綁架，你們無中生有抹黑造謠，我們答非所問然後丟出新的議題炸彈。這個選戰就會在負面情境下進行，然後個別激發動員各自的基本盤來拼最後勝負。

平心而論，這不是陳時中的風格，更不是執政黨該有的態度，所以不論疫苗或論文候選人都採取正面迎敵直球對決，用政策論述甚至是簡報陳述的方式，說明事件的原委與來龍去脈。

這種出自於責任或「愛與包容」的方式，猶如韓國瑜彼時所創造的旋風：一個問題還沒有處理完，下個新的危機就已經萌生，結果陷入越解釋越被動的狀態，其中耗損的不僅是自己的時間成本，更賠上的自己的人設與費盡心思的政策設計。

想上大位，卻使用了打手般的戰術模式

從2019年國民黨初選的經驗觀察，郭台銘的罩門就是，他無法將自己在商場上那套「老闆邏輯」轉換成「領導人論述」，換言之他可以在產業界縱橫四海，對自己員工侃侃而談，但無法在媒體面前系統性的說明他內心的國家大戰略、地緣政治、民主核心價值等「政治家」的議題。

四年的時間過去了，沒有任何跡象告訴國人他韜光養晦有所作為，或是經過四年的淬煉後他已經脫胎換骨，於是乎他選擇了和羅智強、徐巧芯、王鴻薇一樣的戰術模式。

如果說，這是郭台銘邁向大位的起手式，即便擁有同溫層的聲量，但是卻完全失去了高度，因為這是網紅或議員譁眾取寵的套路。更諷刺的是，郭台銘口中從三國演義搬來的「禽獸、朽木」橋段，本是諸葛亮罵王朗的戲劇效果，在正史中完全不可考，一個要角逐大位的人，卻啟動章回小說的說書人模式故作姿態實在令人剖腹。

更有趣的是，郭台銘小編這套本想以「漢室正統」自居來批評民進黨助紂為虐的說法，班門弄斧的結果卻被許多人高級黑，指稱這全然是習近平在中國當下疫情肆虐的寫照，況且要消滅中華民國的似乎是中共這位領導人，離開國民黨的還是郭台銘自己。

郭台銘扯了半天完全牛頭不對馬嘴，故弄玄虛吊了半天書袋還不如那位深藍氣象主播一句「德不配位」痛快，這令人想起「鴨母王」朱一貴稱帝時，臨時拿歌仔戲服黃袍加身的那副窘境。旁人都想問，究竟在急就章或匆忙什麼呢？

同樣是疫苗，但這次郭台銘已將個人政治凌駕在公共利益之上

郭台銘或許納悶同樣是購買疫苗議題，為何去年自己獲得讚賞，今年卻備受爭議？這個道理不難理解，只有郭董自己看不懂。關鍵在於心態與角色的問題。

Photo Credit: 中央社

去年台灣疫情爆發，正當國人急需疫苗的時候，中國又頻繁打壓政府透過正式管道取得該戰略物資。郭董與台積電、慈濟在與政府的合作下，發揮他個人的影響力捐贈疫苗，這不僅是他個人展現企業家高度的身分，同時也讓台灣在防疫期間所謂的「國家與社會」、「政府與企業」的協調關係表現得淋灕盡致，也可視為「國家主導，民間協商」模式的呈現。

此一模式在「口罩國家隊」的組建過程中可以找到軌跡，簡言之，即便郭台銘有個人的想法，但是至少是將個人的行動鑲嵌在國家的利益當中。

當下多數民主國家與台灣業已進入「後疫情時期」，國人並沒有施打疫苗的需要與迫切性，郭台銘帶這個風向明顯已將個人政治利益凌駕在公共利益之上，說穿了就是為了爭奪自己在藍營總統大位的話語權與主動權。

郭董要搞清楚，過去能夠遊走兩岸而且游刃有餘，是因爲企業家的角色至少不衝擊、挑戰敏感的國安、主權等敏感政治議題，這個潛規則與社會底線至少可以讓他扮演辜振甫在兩會對話、或張忠謀在APEC中的功能。如今郭董跨過了這條線想要直取大位，北京必然要求他在一中原則的立場上有所表態，國人也對其紅頂商人身分或富士康是否成為人質的議題存有疑慮。

這絕非單純複製國民黨仇恨動員的選戰戰術可以比擬，問題是，郭台銘想清楚了嗎？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航