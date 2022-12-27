買票進場看球卻沒見到「魔獸」霍華德上場，可以主張「廣告不實」要求退款嗎？
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12/18雲豹對上海神的比賽，三連戰的雲豹決定讓「魔獸」霍華德休戰，這個決定讓在場1萬5000名觀眾看傻眼，甚至到第四節倒戈替對手海神加油，畢竟你知我知獨眼龍也知，大家進場無非就是來看霍華德打球的。
日前NBA準名人堂球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台正式加入T1聯盟桃園雲豹隊，不僅讓整個台灣陷入「魔獸旋風」之中，甚至震撼整個亞洲籃壇。在他正式宣布加入球隊後，所有已開賣的雲豹隊主、客場賽事預售票皆在短時間內銷售一空，可見全台球迷都可望親眼一睹魔獸風采。
但在12/18雲豹隊對海神的比賽，卻發生霍華德因傷臨時決定不出賽的情況，導致全場1萬5000名未事前獲告知的觀眾只能在現場乾瞪眼，最後還出現球迷反過來幫客隊海神加油以及賽後向消保會申訴等情況。
當想要看的球星沒上場時可以要求退款嗎？一起來看看有什麼相關規定。
演出內容改變？
在購票時網站上都會寫一長串訊息讓大家審閱後才能購買，而這就是所謂的「定型化契約」，如果沒仔細看好內容就按同意，就可能在事後才發現吃了大虧。
當然政府也不會放任賣家任意定規則，因此消保處也有公告各類型「定型化契約應記載及不得記載事項」，雖然並沒有列舉出體育賽事相關票券，但我們就以最相近的藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項進行參考。
在應記載事項第三項中規定，如果表演的人員或主要節目內容，在表演前發生變動時，企業經營者就應該以適當方式通知及以明顯方式公告消費者，並說明變動的理由。如果依規定以適當方式通知並公告，消費者得於「演出前」要求全額退費；未依規定通知獲公告者，於「表演後」消費者仍得要求全額退費。
像今年8月由斯邦奈公司主辦的「S2O Taiwan潑水音樂祭」就因為無預警表示部分外國演出嘉賓無法來台而發生消費爭議。消保官即指出，因為違反上述定型契約應記載事項，所以主辦方應該全額退費。
不過「魔獸事件」與音樂祭的爭議還是有所差異，因為體育賽事的「主菜」還是隊伍間的抗衡，所以除非出現臨時因故停賽或是球隊罷賽等情況，不然應該仍不到「改變演出內容」的程度。因此，就算你知我知獨眼龍也知大部分的觀眾其實都是為了霍華德而來，也可能無法以此為由主張全額退費。
廣告不實？
網路上也有人提到，雲豹隊在行銷上都是以霍華德作為最大賣點，且在12/16至12/18的三連戰前，教練更公開掛保證「三連戰都會打」，結果球隊卻沒有說到做到更沒有其他補償手段，那是不是有廣告不實的問題呢？
廣告不實指的是在廣告上以不符事實的表徵，引起一般大眾的錯誤認知，進而影響消費者購買決定的行為。有上述狀況時消費者可依消保法第51條及公平交易法第50條請求損害賠償。
不過教練在記者會的一句話就可以算是廣告嗎？依據消費者保護法施行細則第23條規定「廣告，指利用電視、廣播、影片、幻燈片、報紙、雜誌、傳單、海報、招牌、牌坊、電腦、電話傳真、電子視訊、電子語音或其他方法，可使多數人知悉其宣傳內容之傳播。」
由於只要可以讓多數人知悉宣傳內容的行為就能算是廣告，因此似乎也有解釋成立的空間存在。
關於消費糾紛大多還是會透過協調解決，在許多部份其實都還留有解釋的空間，並不是一定可以成立或一定不行，首先還是要有足夠多的抗議聲浪才容易受到重視。根據報導，台北市已受理了九件「魔獸事件」的申訴案，桃園市消保處也預計邀業者進行說明。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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