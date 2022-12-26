稱過去一年遭「強權霸凌」，王毅談2023中國外交：加深中俄關係、要與美國「止跌回穩」
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中國外交部長王毅對2023年的外交願景提及了美、俄、歐、日、印與東南亞國協（ASEAN）等關係，獨漏了加拿大、澳洲、紐西蘭等五眼聯盟的成員國。前印度駐丹麥大使、中印關係專家古普塔（Yogesh Gupta）認為，中國認為自己與美國地位平等，不關心與權力位階較低的國家的關係。
中國外交部長王毅25日以視訊方式出席2022年國際形勢與中國外交研討會並發表演講，談及2023年將全面貫徹二十大確立的方針，開創中國特色的大國外交，其中針對美國、俄羅斯、印度、歐洲、日本皆有不同的方針，但並未提及紐西蘭、澳洲、加拿大等五眼聯盟的成員國。
回顧2022，王毅表示在領導人習近平的指揮下，中國「元首外交」發揮了引領作用，包括以中國為主場舉辦了北京冬奧會和殘奧；2021年在聯合國提出的「全球發展倡議」（GDI）和今年在博鰲亞洲論壇提出的「全球安全倡議」（GSI）得到許多國家的支持；以及習近平於疫情爆發以來今年首度外訪，包括在烏茲別克撒馬爾罕舉行的「上海合作組織元首峰會」、在印尼巴厘島舉行的G20峰會、在泰國曼谷舉行的亞太經濟合作會議（APEC）、以及在沙烏地阿拉伯利雅德舉行的首屆「中國—阿拉伯國家峰會」和「中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會」。
關於2023年，王毅表示中國將統籌拓展「全方位外交佈局」，包括夯實中俄全面戰略協作夥伴關係，爭取中美關係校準並重回正確航向，推動中歐關係行穩致遠，深化同周邊國家友好互信和利益融合，加強同發展中國家團結合作。
王毅批評，過去一年面對西方國家的強權霸凌，中國堅決捍衛國家核心利益，他指美國眾議長裴洛西8月執意「竄訪台灣」，但稱北京當局採取了堅決的反制措施，有力打擊美國反華分子和台獨勢力氣焰；也稱個別國家編造涉疆和人權問題企圖抹黑中國，但「中國以事實來揭穿謊言和不實之詞」，邀請了聯合國人權事務高級專員和許多國際代表訪問新疆，挫敗了美國及其西方盟友在聯合國的多次反華企圖。
王毅指出中美關係上，由於美國頑固的持續將中國視為主要競爭對手，對中國進行明目張膽的封鎖、打壓和挑釁，兩國關係陷入嚴重困境。
不過經過今年的兩次拜習會，王毅稱中美雙方都希望兩國關係盡快止跌回穩，並稱新形勢下，中美共同利益不是減少、而是增加，提振全球經濟、應對氣候變遷、解決區域衝突等議題仍是雙方共同利益，中美應不衝突不對抗、深化經濟融合。
中俄關係上，王毅稱中俄關係依然堅如磐石，這樣的關係不受干涉、不受挑撥離間、不受國際環境變化的影響，他說「我們將深化中俄戰略互信和互利合作，鞏固中俄全面戰略協作夥伴關係。」針對烏克蘭危機，王毅重申中國「不偏袒任何一方，不火上澆油，不從中牟取私利」，呼籲兩國和平對談。
中歐關係方面，中國在許多歐洲國家眼中是制度性的競爭對手，也有國家出現將中國視作為「威脅」的聲音，王毅指出，中國將持續追求對歐友好合作、致力於中歐關係健康發展，強調「中歐互為夥伴而非競爭對手，互為機遇而非威脅」。
在亞洲國家上，王毅指出「個別國家企圖在亞洲製造集團化對抗、破壞地區和平穩定」、「中國支持亞洲地區國家遠離地緣政治陷阱」，可能是針對美國、日本、印度和澳洲組成的「四邊安全對話」（Quad）發出警告。
本月中印邊境傳出再有衝突發生，不過王毅並未提及此事，稱北京隨時準備與印度合作，促進雙邊關係「穩定健康發展」。
針對日本，王毅表示今年是中日建交50週年，「兩國要以史為鑑，以誠相待」，呼籲日本避免倒退和出現「髮夾彎」的行動，強調中日應從戰略高度引導雙邊關係發展。日本外相林芳正原預計在今年出訪中國，但最近延後了訪中日程，原因可能是中國國內的疫情正在擴大。
王毅演講也提及了中國與東南亞國協（ASEAN）、韓國、蒙古、巴基斯坦、非洲、阿拉伯國家等關係，獨漏了加拿大、澳洲、紐西蘭等五眼聯盟的成員國。
前印度駐丹麥大使、中印關係專家古普塔（Yogesh Gupta）認為，中國認為自己與美國地位平等，不關心與權力位階較低的國家的關係。
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核稿編輯：翁世航
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。