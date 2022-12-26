稱過去一年遭「強權霸凌」，王毅談2023中國外交：加深中俄關係、要與美國「止跌回穩」

中國外交部長王毅25日以視訊方式出席2022年國際形勢與中國外交研討會並發表演講，談及2023年將全面貫徹二十大確立的方針，開創中國特色的大國外交，其中針對美國、俄羅斯、印度、歐洲、日本皆有不同的方針，但並未提及紐西蘭、澳洲、加拿大等五眼聯盟的成員國。

回顧2022，王毅表示在領導人習近平的指揮下，中國「元首外交」發揮了引領作用，包括以中國為主場舉辦了 北京冬奧會和殘奧；2021年在聯合國提出的「 全球發展倡議」（GDI）和今年在博鰲亞洲論壇提出的「全球安全倡議」（GSI）得到許多國家的支持；以及習近平於疫情爆發以來今年首度外訪，包括在烏茲別克撒馬爾罕舉行的「上海合作組織元首峰會」、在印尼巴厘島舉行的G20峰會、在泰國 曼谷舉行的 亞太經濟合作會議（ APEC）、以及在沙烏地阿拉伯利雅德舉行的首屆「中國—阿拉伯國家峰會」和「中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會」。

關於2023年，王毅表示中國將 統籌拓展「全方位外交佈局」，包括 夯實中俄全面戰略協作夥伴關係，爭取中美關係校準並重回正確航向，推動中歐關係行穩致遠，深化同周邊國家友好互信和利益融合，加強同發展中國家團結合作。

王毅批評，過去一年 面對西方國家的強權霸凌，中國堅決捍衛國家核心利益，他指 美國眾議長裴洛西8月執意「竄訪台灣」，但稱北京當局採取了堅決的反制措施， 有力打擊美國反華分子和台獨勢力氣焰；也稱 個別國家編造涉疆和人權問題企圖抹黑中國，但「中國以事實來揭穿謊言和不實之詞」，邀請了聯合國人權事務高級專員和許多國際代表訪問新疆，挫敗了美國及其西方盟友在聯合國的多次反華企圖。

王毅指出中美關係上，由於美國頑固的持續將中國視為主要競爭對手，對中國進行明目張膽的封鎖、打壓和挑釁，兩國關係陷入嚴重困境。

不過經過今年的兩次拜習會，王毅稱中美雙方都希望兩國關係盡快止跌回穩，並稱 新形勢下，中美共同利益不是減少、而是增加，提振全球經濟、應對氣候變遷、解決區域衝突等議題仍是雙方共同利益，中美應 不衝突不對抗、深化經濟融合 。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2022年G20上的拜習會。

中俄關係上，王毅稱中俄關係依然堅如磐石，這樣的關係不受干涉、不受挑撥離間、不受國際環境變化的影響，他說「我們將深化中俄戰略互信和互利合作，鞏固中俄全面戰略協作夥伴關係。」針對烏克蘭危機，王毅重申中國「不偏袒任何一方，不火上澆油，不從中牟取私利」，呼籲兩國和平對談。

中歐關係方面，中國在許多歐洲國家眼中是制度性的競爭對手，也有國家出現將中國視作為「威脅」的聲音，王毅指出，中國將持續追求對歐友好合作、致力於中歐關係健康發展，強調「中歐互為夥伴而非競爭對手，互為機遇而非威脅」。

在亞洲國家上，王毅指出「 個別國家企圖在亞洲製造集團化對抗、破壞地區和平穩定」、「中國支持亞洲地區國家遠離地緣政治陷阱」，可能是針對美國、日本、印度和澳洲組成的「 四邊安全對話」（Quad）發出警告。

本月中印邊境傳出再有衝突發生，不過王毅並未提及此事，稱北京隨時準備與印度合作，促進雙邊關係「穩定健康發展」。

針對日本，王毅表示 今年是中日建交50週年， 「兩國要以史為鑑，以誠相待」，呼籲日本避免倒退和出現「髮夾彎」的行動，強調中日應 從戰略高度引導雙邊關係發展。日本外相林芳正原預計在今年出訪中國，但最近延後了訪中日程，原因可能是中國國內的疫情正在擴大。

王毅演講也提及了中國與東南亞國協（ASEAN）、韓國、蒙古、巴基斯坦、非洲、阿拉伯國家等關係，獨漏了加拿大、澳洲、紐西蘭等五眼聯盟的成員國。

Wang Yi's speech on the PRC's foreign relations in 2022. Relations with Russia are "rock-solid." Lots of criticism of the US and its policy toward China. Champions GSI and GDI. No mention of Australia, NZ, Canada. https://t.co/cuBqfzH1lp — Bonnie Glaser / 葛來儀 🇺🇦 (@BonnieGlaser) December 25, 2022

前印度駐丹麥大使、中印關係專家古普塔（Yogesh Gupta）認為， 中國認為自己與美國地位平等，不關心與權力位階較低的國家的關係。

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核稿編輯：翁世航