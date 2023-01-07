【小說】天地無限《惡念的燃點》選摘：面臨重大中年危機的資深刑警與神略的相逢，從一支陌生手機開始了

文：天地無限

天南星：A＆B新思維

流經台灣中部的大里溪，有條支流名為「旱溪」，流域分布於大台中的東半部。顧名思義，這條溪流的水量並不穩定，在雨季時往往激流洶湧，旱季時僅餘涓涓細流。

市政府在旱溪沿岸開闢了全長十五公里的自行車道。伴著潺潺水流、茂盛植被與蟲鳴鳥叫，儼然是這座城市中最為四季分明的地段。旱溪車道沿途每隔二十公尺就設一盞黃色路燈，因此即使在入夜後，仍有零星的民眾在此騎車、慢跑，藉以補足每日的運動量。

只是今晚有點不一樣。他們看到離入口約半公里處，有個穿著黑色運動服的男子，以詭異的跪趴姿勢栽倒在路燈下的水泥護欄旁。不少人擔心對方是否發生意外或身體不適，經過後都陸續停下腳步想施以援手。

眾人圍成一圈議論紛紛，但當有人拿起手機準備撥打一一九時，卻聽到那男子發出的如雷鼾聲，於是又搖頭作罷。「喝醉了吧」、「跑到脫力」、「中場休息」……眾人相視一笑，各自散去，繼續中斷的運動行程。

而那男子又再熟睡十多分鐘後，綁在左上臂的綠色手機臂套裡，忽地傳出一陣尖銳急促的嗶嗶聲，迴盪在空曠黑夜裡，顯得格外刺耳。

這串近似鬧鐘的手機鈴聲也確實發揮作用。男子的頭都還沒抬起，意識仍模糊著，但右手已循著聲源摸索，好不容易扯開臂套掏出手機，隨即本能地按下接聽鍵。他還沒來得及出聲，聽筒彼端已是一頓劈頭蓋臉的責罵：

「喂，媽的李劍翔啊，我離開辦公室前還特別給你千交代、萬叮嚀的，那個防彈背心的請領公文要追啊。隊長用完印後你得給我拿回來，現在到底是去哪兒了？啊，都來多久了你還在搞這種飛機？」

「……是，組長……我……是這樣的……。」從深眠中被突然喚醒，李劍翔的腦袋還處於一片混沌，支支吾吾地不知從何答起。

「這樣那樣個什麼啊，媽的還在睡啊，是不是過太爽，請調來行政組當米蟲的？每個組員都像你這副德行，我還敢去外頭開會啊？到底能不能讓我省點心，看看自己的表現……。」

李劍翔在這端「嗯嗯呀呀」個半天，誰知彼端仍沒想放過他的意思，自顧咆哮個沒完。忽然間，他胸中一股熱血湧動、蠻勁陡生，把手機拿離耳邊，俐落地爬起身，然後將手機高舉過頂，使勁拋向旱溪河道。那一連串不堪入耳的辱罵聲，隨著夜空中的一道拋物線，漸行漸遠……

半秒後，隨著溪底石頭處傳來「啪啦」一聲，世界忽然清靜了，「爽啦！」李劍翔朝夜空大吼道。

反正他已經趁追公文時跟大隊長口頭請辭過了，對方也照慣例慰留一番，想來外出開會的臭嘴組長，此刻還沒聽聞風聲吧。去他的！明天一到班就打辭呈上簽，省得再聽這些垃圾話。假如不是身為刑警不能知法犯法，不然他離職前還真想朝那組長的下巴來一拳。還有，他也早就想換支新手機了，就趁這時候給自己一個正當理由，花起錢來才不心痛。

李劍翔穩了穩心神，深吸一口冰涼空氣，腦袋還是格外沉重。他看了一下錶，打從出家門來已經過了三十五分鐘。身上的汗水已經乾透，但小腿有些痠疼，他無法判斷自己到底是剛過來沒多久、還是已經跑完了一圈？他搖了搖頭，決定朝前方再跑一段。

這是他第七次毫無防備地睡倒在戶外。

都得怪半年多前那場該死的槍戰。除了猝不及防地帶走了二名弟兄、另有四人輕重傷外，身為帶隊官的他也在右大腿上挨了一發五點五六毫米機槍彈。他私心慶幸那顆子彈直接穿透肌肉，沒打斷腿骨，治療二個多禮拜後就能下床走路。

但直到一個多月後，他陸續在表揚典禮、專案會議與外出查訪等場合時，突然陷入沉睡不省人事，就算把左大腿給擰到處處瘀青也驅不走睡魔，他這才驚覺事情大條了。

對站在打擊犯罪前線的刑警來說，這種狀況簡直比斷了一條腿還糟糕！他上網去查閱大量資料，也私下看過他向來抗拒的身心科與心理師，目前判定他有創傷後壓力症候群（PTSD）的幾個典型症狀，但這些專家們表示從沒聽聞過會引發猝睡症的案例。

李劍翔也找過長輩打聽，自己的家族應該是沒有猝睡症病史。雖然還無法確定這到底跟PTSD有無關係，但他完全不敢讓同僚知道。甚至當大隊長詢問他是否願意從偵二隊暫時調往後勤行政組支援時，他只假意矜持半天便同意了。他真的不敢想像在開車跟監甚至破門捉人時，自己當場睡倒在地的慘烈糗樣。他一直祈禱這突如其來的症狀，也能夠在過陣子後突然而去。但就這麼提心吊膽地過上一個月、三個月到現在都大半年了，這怪病仍始終與他同在，只是他也慢慢適應了。

如果他前一晚失眠或熬夜，那隔天下午就有九成的機率會發作。偏偏這猝睡症的另一個贈品就是失眠，彷彿白天猝睡效率特別好似地，搞得他晚上翻來覆去無法成眠，眼睜睜看著自己陷入萬劫不復的惡性循環。

為此，他不得不逼著自己在下班後，仍拖著疲累身軀，沿著旱溪車道狠狠跑上一圈，直到渾身乏力為止。這樣至少能換得一夜好眠，降低隔天發作的機率。說來好笑，要不是因為調到行政組，而不必像在偵二時輪花花班輪到天昏地暗，哪有可能會有這種規律運動的餘裕呢？

今天是第一次睡倒在這旱溪車道上，還好似乎沒什麼人發現他的糗樣？李劍翔暗自慶幸著。他繼續往前跑了一公里多，直到右大腿的舊槍傷發痠作疼，他才轉頭往回家的方向跑。

他一路跑到自家巷口外的檳榔攤，買了一瓶結冰水，然後放緩腳步走到公寓樓下，從自己的摩托車置物箱內拿起一條毛巾擦汗，爬著樓梯到三樓租屋處。儘管廊道裡的燈光昏暗，但當他一踏足三樓地面、本能地掃視周遭環境，立即發現異樣。