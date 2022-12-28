2023年10大新制懶人包：勞保費率調漲、民法18歲成年、國民法官上路……
我們想讓你知道的是
2023將至，有許多新政策也將在1月1日上路，本文整理十大與勞工相關的元旦新制，一起來了解。
2023年即將到來，元旦有哪些新制度要注意呢？對勞工的影響又有哪些？包含基本工資、勞保費率調整等，都跟您口袋的錢錢有關。《518職場熊報》整理10大新制懶人包，帶你一次了解。
1、基本工資調漲
明年基本工資再調漲。月薪從2萬5250元調升至2萬6400元，調漲1150元；時薪由168元調整至176元，調漲8元，預估有超過232萬名勞工受惠。
2、勞工保險投保薪資分級表新修正
配合基本工資每月調整為2萬6400元，「勞工保險投保薪資分級表」第1級的月投保薪資也同步修正，調高為2萬6400元，修正後的勞工保險投保薪資分級表調整為13級，影響約309萬人。若以領取基本工資2萬6400元之勞工試算，每月保費將多付27元。
3、勞工職業災害保險投保薪資分級表新修正
配合基本工資調高，「勞工職業災害保險投保薪資分級表」第1級月投保薪調高為2萬6400元，新修正之勞工職災保險投保薪資分級表調整為23級，影響約412萬人。
4、勞工保險費率調漲到12%
依《勞工保險條例》第13條規定，明年起勞保費率依法調高0.5%，調升後為12% （含就業保險費率1%），受影響人數約1043萬人。以受僱於雇主領取基本工資的勞工為例，勞保費用將增加53元、雇主增加186元，至於職業工會被保險人每月保費則將增加159元。
5、國民年金保費率上調至10%
依國保財務精算報告結果，目前國民年金保險費率為9.5%，此費率在計算下基金餘額已不足以支應未來請領金額，依法當消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%時，就應該依成長率調整保費。
因2014年10月到2022年9月的CPI累計成長率為8.09%，月投保金額將從1萬8282元調整為1萬9761元；而保險費率將從9.5%調升到10%。計算可得知一般被保險人每月將增加保費144元，每月保費為1,186元。
6、民法滿18歲即成年：可結婚、開公司、開銀行帳戶
明年1月起，只要年滿18歲就屬於民法完全行為能力人，可以自行做有效的法律行為，舉凡租房、租車、開立銀行帳戶、辦理貸款、申辦手機門號、辦信用卡等。而新修法後，結婚年齡也修改為男女雙方年滿18歲，才能算合法結婚。但未滿20歲仍不能投票。
除此之外，《民法》成年年齡下修後，也有相對應義務責任須承擔，包含成年子女必須獨立自主承擔法律責任，其父母不再有教養或損害賠償責任義務。另外，滿18歲未就學、已具備謀生能力的國民也必須自行繳納健保費用、獨立申報所得稅。
7、國民法官制度上路
2023年元旦正式施行國民法官制度，明年即將抽出約13萬人擔任備選國民法官。而只要是年滿23歲，在地方法院管轄區域內居住4個月以上的中華民國國民，即使沒有法律背景，都有機會被隨機抽選擔任國民法官。
國民法官可和職業法官共同審理案件，並共同討論、決定被告是否有罪，且到庭執行職務任務期間每日可領3000元，執行時間未滿1小時則有日費2000元。
8、郵政數位存款帳戶開放臨櫃身分驗證
原先成年人能以線上方式開立數位存款帳戶（自然人憑證進行身分驗證），中華郵政為提升民眾申請數位存款帳戶便利性，增加身分驗證管道，本人可持雙證件到郵局窗口辦理。
9、電商稅籍登記新規則
為提升網路交易資訊透明度，財政部發布稅籍登記新規則，自明年元旦起，只要是網路賣家（包含個人銷售服務或商品），不論專營或兼營，當月銷售額達營業稅起徵點（銷售貨物達每月8萬元、勞務4萬元），稅籍登記上應載明網域名稱、位址以及會員帳號，並且要在網頁上清楚標示「營業人名稱」及「統一編號」讓消費者辨識。
10、飲料店禁一次性塑膠杯，台北市循環杯上路
台北市從2023年1月1日開始率先實施轄區內飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯、包含生物可分解塑膠材質PLA杯之規定。而新制上路後，也要求連鎖便利商店業、連鎖速食店至少要有5%的門市提供循環杯借用服務，符合指引規範的店家會獲得標誌，消費者可認明標誌安心前往店家借用。
本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。