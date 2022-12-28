2023年10大新制懶人包：勞保費率調漲、民法18歲成年、國民法官上路……

2023年即將到來，元旦有哪些新制度要注意呢？對勞工的影響又有哪些？包含基本工資、勞保費率調整等，都跟您口袋的錢錢有關。《518職場熊報》整理10大新制懶人包，帶你一次了解。

1、基本工資調漲

明年基本工資再調漲。月薪從2萬5250元調升至2萬6400元，調漲1150元；時薪由168元調整至176元，調漲8元，預估有超過232萬名勞工受惠。

2、勞工保險投保薪資分級表新修正

配合基本工資每月調整為2萬6400元，「勞工保險投保薪資分級表」第1級的月投保薪資也同步修正，調高為2萬6400元，修正後的勞工保險投保薪資分級表調整為13級，影響約309萬人。若以領取基本工資2萬6400元之勞工試算，每月保費將多付27元。

3、勞工職業災害保險投保薪資分級表新修正

配合基本工資調高，「勞工職業災害保險投保薪資分級表」第1級月投保薪調高為2萬6400元，新修正之勞工職災保險投保薪資分級表調整為23級，影響約412萬人。

勞動部長許銘春說明基本工資調漲｜Photo Credit：中央社

4、勞工保險費率調漲到12%

依《勞工保險條例》第13條規定，明年起勞保費率依法調高0.5%，調升後為12% （含就業保險費率1%），受影響人數約1043萬人。以受僱於雇主領取基本工資的勞工為例，勞保費用將增加53元、雇主增加186元，至於職業工會被保險人每月保費則將增加159元。

5、國民年金保費率上調至10%

依國保財務精算報告結果，目前國民年金保險費率為9.5%，此費率在計算下基金餘額已不足以支應未來請領金額，依法當消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%時，就應該依成長率調整保費。

因2014年10月到2022年9月的CPI累計成長率為8.09%，月投保金額將從1萬8282元調整為1萬9761元；而保險費率將從9.5%調升到10%。計算可得知一般被保險人每月將增加保費144元，每月保費為1,186元。

6、民法滿18歲即成年：可結婚、開公司、開銀行帳戶

明年1月起，只要年滿18歲就屬於民法完全行為能力人，可以自行做有效的法律行為，舉凡租房、租車、開立銀行帳戶、辦理貸款、申辦手機門號、辦信用卡等。而新修法後，結婚年齡也修改為男女雙方年滿18歲，才能算合法結婚。但未滿20歲仍不能投票。

除此之外，《民法》成年年齡下修後，也有相對應義務責任須承擔，包含成年子女必須獨立自主承擔法律責任，其父母不再有教養或損害賠償責任義務。另外，滿18歲未就學、已具備謀生能力的國民也必須自行繳納健保費用、獨立申報所得稅。

7、國民法官制度上路

2023年元旦正式施行國民法官制度，明年即將抽出約13萬人擔任備選國民法官。而只要是年滿23歲，在地方法院管轄區域內居住4個月以上的中華民國國民，即使沒有法律背景，都有機會被隨機抽選擔任國民法官。

國民法官可和職業法官共同審理案件，並共同討論、決定被告是否有罪，且到庭執行職務任務期間每日可領3000元，執行時間未滿1小時則有日費2000元。

Photo Credit: 中央社

8、郵政數位存款帳戶開放臨櫃身分驗證

原先成年人能以線上方式開立數位存款帳戶（自然人憑證進行身分驗證），中華郵政為提升民眾申請數位存款帳戶便利性，增加身分驗證管道，本人可持雙證件到郵局窗口辦理。

9、電商稅籍登記新規則

為提升網路交易資訊透明度，財政部發布稅籍登記新規則，自明年元旦起，只要是網路賣家（包含個人銷售服務或商品），不論專營或兼營，當月銷售額達營業稅起徵點（銷售貨物達每月8萬元、勞務4萬元），稅籍登記上應載明網域名稱、位址以及會員帳號，並且要在網頁上清楚標示「營業人名稱」及「統一編號」讓消費者辨識。

10、飲料店禁一次性塑膠杯，台北市循環杯上路

台北市從2023年1月1日開始率先實施轄區內飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯、包含生物可分解塑膠材質PLA杯之規定。而新制上路後，也要求連鎖便利商店業、連鎖速食店至少要有5%的門市提供循環杯借用服務，符合指引規範的店家會獲得標誌，消費者可認明標誌安心前往店家借用。

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航