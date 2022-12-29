COVID-19疫情期間，世界各地越來越多兒童「性早熟」，這是什麼原因造成的？

文：Clare Roth

女孩一般是在8歲和13歲之間開始開始青春期。如果身體在此之前就開始發育，醫生可能會判定為性早熟。這是一種較為罕見的情況。在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情前，研究人員估計全球約有5000到1萬名兒童出現此類症狀。

但自新冠疫情爆發後，各地的性早熟病例似乎都有增加的趨勢。在義大利一家內分泌診所，疑似性早熟的患者從2019年的118人激增至2020年的246人，增幅高達108％。另一家義大利診所則在新冠疫情期間通報90起性早熟病例，而在此前的三年間只有64例。

土耳其的一間醫院則通報，疫情期間兒童性早熟的病例增加了一倍多，從每年平均20例增加至2020年3月到2021年4月間有58人。印度的一家診所也觀察到性早熟的女孩人數從新冠封鎖前的54人增加到封鎖期間146人。

在中國上海，2016年至2019年平均性早熟病例為106例，2020年則增加到372人。

月經初潮提早

自20世紀以來，醫生已注意到女孩青春期的年齡一直在提前。19世紀中葉時，女性平均在16歲進入青春期，1980年代則降低至13歲。但自此之後，青春期的年齡只略微提前，在世界多數地區徘徊在12到13歲之間。

研究人員指出，更明顯的狀況是女孩乳房組織開始發育的年齡在下降，而乳房的發育通常被認為是青春期開端，約發生在月經初潮的兩年之前。根據2009年發表的一項丹麥大型研究，1991年至2006年間，年輕女性乳房組織發育的平均年齡比過去提早了一年。研究報告作者認為，這可能表示青春期的過程比過去開始的更早，時間跨度更長。

性早熟的成因

新冠疫情之前，研究人員提出了可能造成提早發育的三種成因：肥胖、壓力和殺蟲劑。這些因素都能對某些環境中青春期提前作出說明，但卻無法解釋整體現象。

一般而言，研究人員認為新冠疫情後性早熟現象是壓力所導致，並不是歸結於對新冠感染、疫苗接種的潛在反應或年輕女孩肥胖率提高。

許多研究顯示，超重或肥胖兒童出現性早熟的幾率高於一般兒童。中國一項針對1萬7000名兒童的調查研究發現，在出現性早熟症狀的兒童中，近40％男孩和30％女孩體型肥胖；另一份今夏發表於《前沿》（Frontiers）雜誌、針對10項研究進行系統綜述的報告發現，超重或肥胖的兒童（尤其是女孩）青春期提前的風險比一般兒童「明顯更高」。

但並非所有性早熟或發育早於同齡者的兒童都有肥胖或超重問題。報告作者指出：「目前的研究報告並沒有發現BMI值比疫情前有明顯增加，這表明除了BMI增加外，有其他因素在影響性早熟的發生。」包括使用電子設備對睡眠的影響，以及新冠封鎖和家庭成員罹病的壓力等心理因素。

過去的研究表明，壓力和青春期提早到來之間存在正相關：一份發表在期刊《BMC兒科》上的論文指出，嬰兒時期未與雙親共同生活的女孩，青春期提早的風險高於與父母生活在一起的女孩。

康乃爾大學研究青春期的心理學教授孟德爾（Jane Mendle）表示：「不尋常的青春期時間，通常是過早開始的青春期，與充滿壓力的生活經歷有關。而我想不出有任何比新冠疫情更讓人感到壓力和不穩定的情況，尤其是在早期氣氛緊張的封城期間。」

心理影響

在美國，研究顯示青春期提前與較高的抑鬱症發病率有關。伊利諾利大學教授魯道夫（Karen Rudolph）表示，這適用於男性和女性，而年輕女孩的高抑鬱率很可能會持續至成年，男孩的情況不一定如此。若男孩的發育較晚，更有可能出現較高的抑鬱症比例。研究顯示，當這些男孩的發育趕上同齡人時，抑鬱症的情況會減緩。

但魯道夫強調，並非所有性早熟的女孩都會變得抑鬱。「這當然不是決定性的。」

預測性早熟者是否有更高的抑鬱症風險，可以從幾個面向作出判斷，包括同儕或家庭中的壓力水準，以及其雙親是否為抑鬱症患者。魯道夫指出，擁有較少應對壓力資源的女孩，罹患抑鬱症的風險也更高。

魯道夫的研究顯示，如果母親教導如何應對壓力，提早進入青春期的女孩罹患抑鬱症的可能性較小。

「這些女孩患上抑鬱症的可能性，不會比那些較晚進入青春期的女孩高。但如果她們的母親沒有進行過相關教育，就更可能罹患抑鬱症。」

文化影響

大部分調查性早熟對兒童心理影響的研究，都是採用西方工業化國家的兒童為樣本，其中白人佔多數。

在美國和歐洲進行的研究顯示，屬於少數群體的女孩子，例如非裔美國人或拉丁裔女孩，更有可能提早進入青春期。

但在西方工業化國家中，很少有關於性早熟兒童抑鬱症比例的研究。

孟德爾表示：「確實有一些研究，但沒有太多我想知道的知識：關於種族、民族、社會階層對成熟過程的影響。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航