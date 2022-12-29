COVID-19疫情期間，世界各地越來越多兒童「性早熟」，這是什麼原因造成的？
我們想讓你知道的是
COVID-19疫情開始後，世界各地內分泌診所的醫生開始注意到一些奇怪的現象。越來越多女孩出現了性早熟的狀況，這種罕見症狀的特點是在7、8歲時就出現青春期的跡象。這是什麼原因造成的？
文：Clare Roth
女孩一般是在8歲和13歲之間開始開始青春期。如果身體在此之前就開始發育，醫生可能會判定為性早熟。這是一種較為罕見的情況。在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情前，研究人員估計全球約有5000到1萬名兒童出現此類症狀。
但自新冠疫情爆發後，各地的性早熟病例似乎都有增加的趨勢。在義大利一家內分泌診所，疑似性早熟的患者從2019年的118人激增至2020年的246人，增幅高達108％。另一家義大利診所則在新冠疫情期間通報90起性早熟病例，而在此前的三年間只有64例。
土耳其的一間醫院則通報，疫情期間兒童性早熟的病例增加了一倍多，從每年平均20例增加至2020年3月到2021年4月間有58人。印度的一家診所也觀察到性早熟的女孩人數從新冠封鎖前的54人增加到封鎖期間146人。
在中國上海，2016年至2019年平均性早熟病例為106例，2020年則增加到372人。
月經初潮提早
自20世紀以來，醫生已注意到女孩青春期的年齡一直在提前。19世紀中葉時，女性平均在16歲進入青春期，1980年代則降低至13歲。但自此之後，青春期的年齡只略微提前，在世界多數地區徘徊在12到13歲之間。
研究人員指出，更明顯的狀況是女孩乳房組織開始發育的年齡在下降，而乳房的發育通常被認為是青春期開端，約發生在月經初潮的兩年之前。根據2009年發表的一項丹麥大型研究，1991年至2006年間，年輕女性乳房組織發育的平均年齡比過去提早了一年。研究報告作者認為，這可能表示青春期的過程比過去開始的更早，時間跨度更長。
性早熟的成因
新冠疫情之前，研究人員提出了可能造成提早發育的三種成因：肥胖、壓力和殺蟲劑。這些因素都能對某些環境中青春期提前作出說明，但卻無法解釋整體現象。
一般而言，研究人員認為新冠疫情後性早熟現象是壓力所導致，並不是歸結於對新冠感染、疫苗接種的潛在反應或年輕女孩肥胖率提高。
許多研究顯示，超重或肥胖兒童出現性早熟的幾率高於一般兒童。中國一項針對1萬7000名兒童的調查研究發現，在出現性早熟症狀的兒童中，近40％男孩和30％女孩體型肥胖；另一份今夏發表於《前沿》（Frontiers）雜誌、針對10項研究進行系統綜述的報告發現，超重或肥胖的兒童（尤其是女孩）青春期提前的風險比一般兒童「明顯更高」。
但並非所有性早熟或發育早於同齡者的兒童都有肥胖或超重問題。報告作者指出：「目前的研究報告並沒有發現BMI值比疫情前有明顯增加，這表明除了BMI增加外，有其他因素在影響性早熟的發生。」包括使用電子設備對睡眠的影響，以及新冠封鎖和家庭成員罹病的壓力等心理因素。
過去的研究表明，壓力和青春期提早到來之間存在正相關：一份發表在期刊《BMC兒科》上的論文指出，嬰兒時期未與雙親共同生活的女孩，青春期提早的風險高於與父母生活在一起的女孩。
康乃爾大學研究青春期的心理學教授孟德爾（Jane Mendle）表示：「不尋常的青春期時間，通常是過早開始的青春期，與充滿壓力的生活經歷有關。而我想不出有任何比新冠疫情更讓人感到壓力和不穩定的情況，尤其是在早期氣氛緊張的封城期間。」
心理影響
在美國，研究顯示青春期提前與較高的抑鬱症發病率有關。伊利諾利大學教授魯道夫（Karen Rudolph）表示，這適用於男性和女性，而年輕女孩的高抑鬱率很可能會持續至成年，男孩的情況不一定如此。若男孩的發育較晚，更有可能出現較高的抑鬱症比例。研究顯示，當這些男孩的發育趕上同齡人時，抑鬱症的情況會減緩。
但魯道夫強調，並非所有性早熟的女孩都會變得抑鬱。「這當然不是決定性的。」
預測性早熟者是否有更高的抑鬱症風險，可以從幾個面向作出判斷，包括同儕或家庭中的壓力水準，以及其雙親是否為抑鬱症患者。魯道夫指出，擁有較少應對壓力資源的女孩，罹患抑鬱症的風險也更高。
魯道夫的研究顯示，如果母親教導如何應對壓力，提早進入青春期的女孩罹患抑鬱症的可能性較小。
「這些女孩患上抑鬱症的可能性，不會比那些較晚進入青春期的女孩高。但如果她們的母親沒有進行過相關教育，就更可能罹患抑鬱症。」
文化影響
大部分調查性早熟對兒童心理影響的研究，都是採用西方工業化國家的兒童為樣本，其中白人佔多數。
在美國和歐洲進行的研究顯示，屬於少數群體的女孩子，例如非裔美國人或拉丁裔女孩，更有可能提早進入青春期。
但在西方工業化國家中，很少有關於性早熟兒童抑鬱症比例的研究。
孟德爾表示：「確實有一些研究，但沒有太多我想知道的知識：關於種族、民族、社會階層對成熟過程的影響。」
© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
延伸閱讀
- 美國研究：男性友誼在青少年階段開始「凋零」，成年後交心的朋友更是所剩無幾
- 美國高中生限定社交軟體「Gas」App爆紅，開發團隊：希望年輕一代能更頻繁的稱讚他人
- 馬偕醫師揭發「多名幼兒出現性早熟」，疑似都用了同一款「雌激素」修護霜
- 性早熟的各種風險：為何女孩的青春期提前了？
- 吾家有女初長成：究竟多早發育會被稱為「性早熟」？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
公平在心，待客如親：臺銀人壽高齡及身心障礙等弱勢消費者服務及保護措施
我們想讓你知道的是
臺銀人壽十分重視顧客保護及誠信經營，並以此作為公司共同遵循之價值體系與行為準則。不只設置網站金融友善專區，也在保險商品開發設計階段納入高齡弱勢客戶適合度評估，更針對高齡或身心障礙等弱勢消費者投保案件採行相關措施，維護顧客權益。
臺銀人壽為強化對待高齡者、身心障礙等弱勢族群金融消費之保障，透由建立重視顧客保護及誠信經營之企業文化，作為公司共同遵循之價值體系與行為準則，並將「建立重視顧客保護及誠信經營之企業文化」、「實踐友善服務，公平對待弱勢客戶」明定於公司政策及策略，提供之服務包含：
一、臺銀人壽各營業據點服務櫃台，除設置相關無障礙設施（例如緩坡平台）及輔助工具（例如老花眼鏡）等外，各櫃台人員亦視臨櫃保戶現場情形提供必要協助。同時保戶如有需要亦可事先洽請所屬地區業務人員或理專協助到府服務辦理。因應年長保戶或身心障礙人士個別需要，持續檢視營業據點之辦公環境是否有充足適宜之無障礙設施。
二、臺銀人壽官方網站設置金融友善專區，即時更新最新相關訊息供保戶查閱：
（一）臺銀人壽官方網站通過國家通訊傳播委員會軟體辨識及人工檢測，取得無障礙2.0 AA級標章：身心障礙者於臺銀人壽官方網站內，可透過操作鍵盤快速鍵及網站導覽快速取得所需投保內容，且可使用相關報讀軟體聆聽網站提供之資訊。
（二）官方網站之給付理賠作業專區、保險單借款專區註記友善服務說明：
臺銀人壽官方網站之給付理賠作業專區、保險單借款專區內註記有「高齡、行動不便或有其他需求之保戶，可透由臺銀人壽服務專線0800-011-966或網站信箱請求派員協助辦理保單借款事宜，臺銀人壽接獲訊息後將派員服務。」讓有需求之保戶能順利尋求協助。
（三）官方網站設有「公平待客原則」專區，增進消費者對臺銀人壽落實公平待客原則之瞭解，進一步提升企業信任，並對內形塑「公平待客原則」之企業文化，同時加強員工教育訓練有關高齡弱勢消費者權益之服務及保護意識，以維保戶權益。
（四）保戶電子報：為使消費者對於臺銀人壽公平待客原則相關作業情形充分了解，公司每季發行之保戶電子報設有專欄「公平惠客室」，持續宣導「公平待客原則」各項資訊，期透過充分訊息傳遞使保戶了解消費者權益保障。
三、保障高齡弱勢消費者之投保權益，強化保險商品開發設計階段即納入高齡弱勢客戶商品之適合度評估：
（一）商品研發階段，評估保險商品特性對高齡客戶潛在影響及各種不利因素，包括評估是否適合銷售予高齡客戶。
（二）商品銷售前，查核是否對保險公司所屬業務員及合作銷售通路宣導保險商品是否適合銷售於高齡客戶、不適合銷售之對象及客戶特性。
（三）商品銷售後，檢視消費者投保權益，包括依過去保戶爭議案件重新檢視評估保險商品是否對高齡客戶之權益有不利影響、是否有未落實商品適合度之情形，或違反公平待客原則。
四、受理高齡或身心障礙等弱勢消費者投保案件，採行措施：
（一）身心障礙者承保原則：依保戶身心障礙類別及投保險種、商品給付內容參考各險種審查程序提供核保承保條件；另對於身心障礙者之未承保案件，除以書面敘明未承保理由通知要保人，並提高陳報核定層級。
（二）高齡消費者核保：評估投保商品之適當性，對於銷售各種有解約金之投資型或非投資型保險商品予高齡客戶，建置適當評估程序，評估投保商品之適當性，於招攬過程將銷售過程以錄音方式保留紀錄，並於核保過程中進行覆審，確認客戶辦理該等商品交易之適當性。
（三）保單銷售後電訪：對於高齡客戶投保，年繳保險費或單件保險費一定金額以上之保單，需於契約撤銷期間屆滿前完成電訪作業，以確認其瞭解商品內容及投保意願。
臺銀人壽持續開發及推行包容性金融商品與服務，確保弱勢族群可取得合理便利、平等的金融商品，以普惠金融之理念公平服務每一位客戶，未來亦將持續運用金融科技創新精進各項作為，逐步擴大金融服務之可及性、使用性及品質。
本文章內容由「臺銀人壽」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。