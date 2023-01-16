心肌梗塞如何自救？破解大力咳嗽等四大謠言，三招正確急救學起來

文：于承宇

醫學審稿：黃斯煒醫師

關於「心肌梗塞自救」的謠言與假資訊滿天飛；當心肌梗塞發生時，許多錯誤行為不僅無法救命，更可能拖慢撥打求救電話的時間。以下《Hello醫師》為你破解心肌梗塞自救的四大謠言，教你正確急救的三個方法。

心肌梗塞自救謠言1：大力咳嗽

有則被不斷轉發的心肌梗塞自救謠言提及：

首先不要驚慌，要不停咳嗽，用力的咳，每次咳嗽前，都要先深深吸一大口氣。

此流言不僅在台灣傳播，在國外也曾經流行一時，稱為Cough CPR（咳嗽心肺復甦術）。理論上，大力咳嗽會讓胸部的壓力上升，維持血液流動，因此有意識且反應靈敏的人，「可能可以」藉由大力咳嗽，讓血液能夠繼續流向大腦，延後意識喪失時間或等待心律不整（Arrhythmia）恢復。

等等，剛剛我們在談的不是心肌梗塞嗎？沒錯，心肌梗塞和心律不整最大的差別，在於心肌梗塞患者心臟仍是能夠正常跳動、泵血，所以大力咳嗽對於心肌梗塞患者基本上無效，除非心肌梗塞症狀引發了心律不整或心臟驟停（Sudden cardiac arrest），大力咳嗽才可能派得上用場；但前提是患者還要保有意識，而且還要能分辨自己到底有沒有心律不整的狀況，否則也只是徒勞。（推薦閱讀：心肌梗塞男女有別！非典型症狀含胃痛、冒冷汗、疲勞）

因此，衛福部和美國心臟協會（American Heart Association）皆曾嚴正表示，民眾感覺心肌梗塞時，不應認為大力咳嗽為自救方式而延誤黃金搶救時間，正確的做法仍應當患者發覺不適且失去意識前，盡快撥打119或請求旁人協助。

心肌梗塞自救謠言2：拍打手肘內彎

此流言聲稱：

根據中醫理論，拍打手肘內彎處的心包經，可以疏通氣機，將堵住血管的斑塊打通，就能解除心肌梗塞的危機。

甚至還有不少影片示範該如何進行此自救法。然而，根據衛福部保健闢謠專區亦曾說明，不論中醫或西醫都不認同此法，臨床上也未有以此方式法救助心肌梗塞病患的案例。

心肌梗塞自救謠言3：領帶綑綁、缺血適應法

先前曾有台灣電視與平面媒體報導「萬一遇到身邊的人有心肌梗塞的狀況，其實靠一條領帶、一隻襪子就可以搶救……」之新聞，一發佈後即引起各方嘩然，連衛福部、中華民國心臟學會與台灣急診醫學會等政府與官方組織皆跳出嚴正駁斥此論點，並強制要求發佈單位下架以免民眾誤信。

亞東醫院副院長暨心臟血管外科主治醫師邱冠明表示，心臟病等急症中最常見的心肌梗塞、主動脈剝離和肺栓塞，都無法靠謠傳的以「領帶捆綁」、「缺血適應法」打通阻塞之冠狀動脈和缺血的心肌，仍應緊急送醫急救為上上策。

心肌梗塞自救謠言4：舌下錠、阿斯匹靈可自救？

你或許曾耳聞「心肌梗塞時若服用舌下錠（硝酸甘油）或阿斯匹靈（Aspirin）能夠緩解胸痛症狀」之謠言，然而，這些藥物不僅藥效不同，且同樣有風險存在。

舌下錠其實是硝酸甘油藥物，主要功能是讓血管擴張，阿斯匹靈則是抗血小板藥物，可以阻止血小板聚合產生血塊。就心肌梗塞的病理而言，這2種藥物的確都能緩解症狀。然而，你真的知道自己的不適是否就是心肌梗塞所造成？

若患者血壓較低，一旦擅自服用舌下錠可能會造成血壓過低而昏厥；而阿斯匹靈則對誤把主動脈剝離（Aortic dissection）或其他出血症狀當作心肌梗塞的患者，有致命性的風險。（延伸閱讀：突然低血壓很危險！低血壓原因多要小心）

你發現了嗎？對症下藥是不變的原則，隨便吃藥反而容易造成反效果。

一般來說，使用舌下錠的患者通常都曾有心絞痛症狀，經醫師開立舌下錠作為症狀發生時的緩解藥物。若你也懷疑自己有心血管疾病或相關風險，建議應先至醫院進行完整的心血管風險評估檢查，不僅能及早治療，也將讓你在心肌梗塞來襲時，能即時自救不遺憾。

心肌梗塞急救：這三招才正確

知識就是力量，若能養成關注自身心臟健康的習慣與知識，往往能避免自己或親友發生心肌梗塞時措手不及或誤信迷思。

若懷疑自己或身邊親友有心肌梗塞發作的緊急狀況（胸口感覺被壓迫、胸痛），請立即暫停任何活動，並參照以下三種方式進行緊急施救：

讓患者坐下或保持平躺，確認有無心跳與意識 立刻撥打119或請旁人協助呼叫救護車 患者失去意識時應緊急進行CPR或使用AED急救（推薦閱讀：叫叫CAB後面還有D？認識心肺復甦術（CPR））

由於心肌梗塞的成因——冠狀動脈堵塞，並不會因為你在原地休息，或是用上述3種自救法就能自行好轉，唯一的方式就是到醫院進行心導管或搭配藥物治療，所以一定要把握黃金時間盡快請求專業的醫療救助。

亞東醫院副院長暨心臟血管外科主治醫師邱冠明也建議，若身邊正好無人可尋求協助或自身已發病，應立即以手機開放定位系統並撥打119求救外，盡快至明顯標的或人流較多之處等候救援。

Hello 醫師並不提供醫療建議、診斷或治療

本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航