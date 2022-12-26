【2022熱門關鍵字回顧】7月：日本前首相安倍晉三遇襲身亡，《超級偶像》朱俐靜因乳癌離世
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【2022七月熱搜回顧】本月最大事件為前日本首相安倍晉三遇刺過世。而台灣九合一選舉也已經開始，陳時中在本月被徵招參選台北市長，林智堅論文門爆發宣布退選。而爭議已久的苗栗縣坤輿掩埋場，在這個月爆發業者與在地居民的流血衝突...
隨著耶誕節結束，2022年也將到尾聲。這一年發生許多大事，讓我們用Google每日熱門搜尋關鍵字， 一起回顧這一年人們關心的事物有哪些。這篇我們來到7月份。
2022年7月每天的熱門關鍵字，許多跟知名人士有關。這個月8號，日本前首相安倍晉三在奈良市街頭演講助選時，被行兇者從背後開槍遇襲身亡。這成為當天搜尋量最多的事件，也是7月搜尋量最高的關鍵字。行兇者在犯行當下就被逮捕，兇器為自製槍械。下圖是槍擊事件發生的時間整理。
而7月4日時，《超級偶像》冠軍朱俐靜的家屬證實，他在7月3日因為乳癌離世。他在前一年2021年發布新專輯時，就公開自己在2020年時檢查發現罹患乳癌的情形，經過藥物支持與調整，才能完成2021年的新專輯。由於他的知名度，以及年僅40歲就過世，因此受到大眾關注，而成為當天最多搜尋的事件。
隨著越來越接近11月的九合一大選，7月時各黨也紛紛推出各縣市長候選人。民進黨在本月13號正式徵招陳時中參選台北市長，陳時中也在隔日請辭衛福部長，而疫情指揮中心指揮官一職則交接給王必勝。因此他們的名字也成為熱門搜尋關鍵字。
另一方面，預定代表民進黨參選桃園市長的林智堅，在這個月爆出他的碩士論文涉嫌抄襲，成為這個月政治方面最熱議的事件。
其他人物動態成為熱搜事件，包含下述幾位，倪匡逝世享壽87歲、《遊戲王》作者高橋和希過世、淨空法師圓寂、黃嘉千與夏克立婚變、連靜雯遭愛情詐騙、福原愛回台帶走孩子返日並失聯、演員海芬（海裕芬）懷孕、楊祐寧結婚、台北市副市長蔡炳坤中風送醫等。
金融方面的熱搜關鍵字，包含南山人壽、國安基金與升息。在20號時傳出，潤泰新及潤泰全受到南山人壽拖累，第2季淨值可能轉為負值，因此引起市場恐慌，但在收盤後潤泰全澄清這是媒體臆測。
而因為台股上半年下跌3393點，且7月已經連續三日，每日下跌超過300點。所以國安基金在12號時召開臨時會，決定進場護盤。這是國安基金史上第8度進場護盤。
而美國聯準會在月底宣布再次升息三碼，對抗通膨。這一年已經累積升息9碼，創下1981年以來的紀錄。
影劇娛樂方面，在這個月有兩部戲劇作品上映，受到大眾關注，分別《怪奇物語》第4季與《媽，別鬧了》。而在2號舉行的第33屆金曲獎也是當天最熱門事件。
這個月也有幾起社會案件，引起大家的注意。14號時南投草屯的康建生技公司發生4人死亡的槍擊案，而該公司董事長賴敏男，成為槍擊案中唯一的倖存者。兇手為李姓離職員工，案發隔日已在台中被逮補。
其他成為熱搜的社會案件還有，台中彩虹眷村彩繪遭到塗漆破壞、香港團體「MIRROR」演唱會巨型螢幕掉落意外、花蓮港大理石工安意外等。
而苗栗縣爭議的坤輿掩埋場，在21號爆發流血衝突。21號時坤輿公司為了試運轉，與在外抗爭已久的當地居民發生激烈衝突。
7月還有一個熱門關鍵字是「詹姆斯韋伯太空望遠鏡」，在12號時美國國家航空暨太空總署（NASA）公布，韋伯太空望遠鏡捕捉到「早期宇宙最深處、最清晰的紅外線影像」。而是因為在Google在這天將設首頁換成韋伯太空望遠鏡的Google Doodle，並且展示韋伯太空望遠鏡所拍攝的太空照片，因此成為熱搜。當天的Google首頁樣貌請點選這裡。
其他月份回顧
1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月（即將上線）、9月（即將上線）、10月（即將上線）、11月（即將上線）、12月（即將上線）
延伸閱讀
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本文資料來自「Google搜尋趨勢（Google Trends）」中的「每日搜尋趨勢」，根據Google說明，「每日搜尋趨勢」是從所有搜尋字詞中，特別列出過去 24 小時流量顯著增加的搜尋字詞，資料每小時更新一次。這項搜尋趨勢資料會顯示使用者搜尋的特定查詢，以及實際的搜尋次數。
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核稿編輯：楊士範
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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