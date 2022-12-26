2022/12/26,
社會

【2022熱門關鍵字回顧】7月：日本前首相安倍晉三遇襲身亡，《超級偶像》朱俐靜因乳癌離世

【2022熱門關鍵字回顧】7月：日本前首相安倍晉三遇襲身亡，《超級偶像》朱俐靜因乳癌離世

我們想讓你知道的是

【2022七月熱搜回顧】本月最大事件為前日本首相安倍晉三遇刺過世。而台灣九合一選舉也已經開始，陳時中在本月被徵招參選台北市長，林智堅論文門爆發宣布退選。而爭議已久的苗栗縣坤輿掩埋場，在這個月爆發業者與在地居民的流血衝突...

隨著耶誕節結束，2022年也將到尾聲。這一年發生許多大事，讓我們用Google每日熱門搜尋關鍵字， 一起回顧這一年人們關心的事物有哪些。這篇我們來到7月份。

2022每日google關鍵字-7月

2022年7月每天的熱門關鍵字，許多跟知名人士有關。這個月8號，日本前首相安倍晉三在奈良市街頭演講助選時，被行兇者從背後開槍遇襲身亡。這成為當天搜尋量最多的事件，也是7月搜尋量最高的關鍵字。行兇者在犯行當下就被逮捕，兇器為自製槍械。下圖是槍擊事件發生的時間整理。

070822_前日相安倍晉三槍擊時間軸_1800更新

而7月4日時，《超級偶像》冠軍朱俐靜的家屬證實，他在7月3日因為乳癌離世。他在前一年2021年發布新專輯時，就公開自己在2020年時檢查發現罹患乳癌的情形，經過藥物支持與調整，才能完成2021年的新專輯。由於他的知名度，以及年僅40歲就過世，因此受到大眾關注，而成為當天最多搜尋的事件。

隨著越來越接近11月的九合一大選，7月時各黨也紛紛推出各縣市長候選人。民進黨在本月13號正式徵招陳時中參選台北市長，陳時中也在隔日請辭衛福部長，而疫情指揮中心指揮官一職則交接給王必勝。因此他們的名字也成為熱門搜尋關鍵字。

另一方面，預定代表民進黨參選桃園市長的林智堅，在這個月爆出他的碩士論文涉嫌抄襲，成為這個月政治方面最熱議的事件。

陷論文風波 林智堅宣布退出桃園市長選舉
Photo Credit: 中央社
前新竹市長林智堅深陷論文抄襲風波，12日下午現身 民進黨中央黨部記者會，正式對外宣布退出桃園市長 選舉，但也強調會繼續捍衛個人清白。 中央社記者趙世勳攝 111年8月12日

其他人物動態成為熱搜事件，包含下述幾位，倪匡逝世享壽87歲、《遊戲王》作者高橋和希過世、淨空法師圓寂、黃嘉千與夏克立婚變、連靜雯遭愛情詐騙、福原愛回台帶走孩子返日並失聯、演員海芬（海裕芬）懷孕、楊祐寧結婚、台北市副市長蔡炳坤中風送醫等。

金融方面的熱搜關鍵字，包含南山人壽、國安基金與升息。在20號時傳出，潤泰新及潤泰全受到南山人壽拖累，第2季淨值可能轉為負值，因此引起市場恐慌，但在收盤後潤泰全澄清這是媒體臆測。

而因為台股上半年下跌3393點，且7月已經連續三日，每日下跌超過300點。所以國安基金在12號時召開臨時會，決定進場護盤。這是國安基金史上第8度進場護盤。

而美國聯準會在月底宣布再次升息三碼，對抗通膨。這一年已經累積升息9碼，創下1981年以來的紀錄。

影劇娛樂方面，在這個月有兩部戲劇作品上映，受到大眾關注，分別《怪奇物語》第4季與《媽，別鬧了》。而在2號舉行的第33屆金曲獎也是當天最熱門事件。

這個月也有幾起社會案件，引起大家的注意。14號時南投草屯的康建生技公司發生4人死亡的槍擊案，而該公司董事長賴敏男，成為槍擊案中唯一的倖存者。兇手為李姓離職員工，案發隔日已在台中被逮補。

其他成為熱搜的社會案件還有，台中彩虹眷村彩繪遭到塗漆破壞、香港團體「MIRROR」演唱會巨型螢幕掉落意外、花蓮港大理石工安意外等。

而苗栗縣爭議的坤輿掩埋場，在21號爆發流血衝突。21號時坤輿公司為了試運轉，與在外抗爭已久的當地居民發生激烈衝突。

坤輿掩埋場抗爭業者、自救會對峙 警組人牆區隔
Photo Credit: 中央社
苗栗縣坤輿掩埋場業者21日凌晨3時許為完成試運轉 欲進場，對場外阻擋的自救會成員噴辣椒水，雙方爆 發流血衝突，警方動員大批警力到場人牆阻隔雙方， 直到清晨天亮仍持續對峙。中央社記者管瑞平攝 111 年7月21日

7月還有一個熱門關鍵字是「詹姆斯韋伯太空望遠鏡」，在12號時美國國家航空暨太空總署（NASA）公布，韋伯太空望遠鏡捕捉到「早期宇宙最深處、最清晰的紅外線影像」。而是因為在Google在這天將設首頁換成韋伯太空望遠鏡的Google Doodle，並且展示韋伯太空望遠鏡所拍攝的太空照片，因此成為熱搜。當天的Google首頁樣貌請點選這裡

其他月份回顧

1月2月3月4月5月6月、7月、8月（即將上線）、9月（即將上線）、10月（即將上線）、11月（即將上線）、12月（即將上線）

延伸閱讀

本文資料來自「Google搜尋趨勢（Google Trends）」中的「每日搜尋趨勢」，根據Google說明，「每日搜尋趨勢」是從所有搜尋字詞中，特別列出過去 24 小時流量顯著增加的搜尋字詞，資料每小時更新一次。這項搜尋趨勢資料會顯示使用者搜尋的特定查詢，以及實際的搜尋次數。

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核稿編輯：楊士範


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